เศรษฐกิจ

ดีเดย์ 17 ก.ค.นี้ รู้ผลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 69 ไม่ผ่านเกณฑ์ทำยังไง?

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 25 มิ.ย. 2569 17:23 น.| อัปเดต: 25 มิ.ย. 2569 17:23 น.
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17 ก.ค.นี้ คลังเตรียมประกาศผลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ตรวจสอบผลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 17 ก.ค.69 เช็กช่องทางดูสถานะ ผ่านเกณฑ์เริ่มใช้สิทธิทันที 1 ส.ค.นี้ คนไม่ผ่านเกณฑ์ทำอย่างไร? เปิดขั้นตอนยื่นอุทธรณ์ที่นี่

กระทรวงการคลัง อัปเดตความคืบหน้าโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2569 วันที่ 4-21 มิถุนายน 2569 มีผู้ถือบัตรรายเดิมเข้ามายืนยันสิทธิแล้ว 12,700,720 ราย ส่วนกลุ่มที่ยังไม่มีบัตรแต่อยู่ในฐานข้อมูลของรัฐ กระทรวงมหาดไทยรวบรวมข้อมูลครบถ้วน 1,047,520 ราย และเตรียมส่งให้คลังตรวจสอบคุณสมบัติต่อไป

รัฐบาลจะประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติในวันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2569 ประชาชนสามารถเข้าไปเช็กสถานะได้หลายช่องทาง ดังนี้

  1. เว็บไซต์โครงการ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th
  • เลือกเมนู “ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน”
  • จากนั้นยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชัน ThaiD หรือกรอกเลขประจำตัวประชาชนพร้อมวันเดือนปีเกิด
  • ระบบจะแสดงผลการตรวจสอบ

2. แอปพลิเคชันทางรัฐ

3. แอปพลิเคชันเป๋าตัง

4. ติดต่อหน่วยรับลงทะเบียน 5 ธนาคาร ได้แก่ กรุงไทย ธ.ก.ส. ออมสิน ธอส. และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ผ่านเกณฑ์แล้ว เริ่มใช้สิทธิวันไหน

หากตรวจสอบแล้วพบว่าผ่านเกณฑ์ ผู้มีบัตรรายเดิมสามารถใช้สิทธิสวัสดิการต่อเนื่องได้เลยโดยไม่ต้องยืนยันตัวตน (e-KYC) เพิ่มเติม แต่สำหรับผู้ได้รับสิทธิรายใหม่ หรือกรณีมอบอำนาจ (ทั้งรายเดิมและรายใหม่) ต้องเข้าไปยืนยันตัวตนตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม 2569 เป็นต้นไป เพื่อเริ่มใช้สิทธิในวันที่ 1 สิงหาคม 2569 โดยเลือกทำได้ 2 วิธี ดังนี้

1. แอปพลิเคชันเป๋าตัง : ยืนยันผ่านระบบโดยต้องเปิดใช้ G-Wallet ให้เรียบร้อย

2. ธนาคารรับลงทะเบียน 5 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงไทยทำได้ถึง 12 มกราคม 2570 ส่วน ธ.ก.ส. ออมสิน ธอส. และธนาคารอิสลามฯ ทำได้ถึง 14 ตุลาคม 2569 (ให้บริการตามวันเวลาทำการของแต่ละสาขา)

วิธีแก้ไขไม่ผ่านเกณฑ์ทำอย่างไร?

กรณีขึ้นสถานะ “ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ” ประชาชนสามารถยื่นขออุทธรณ์ผลได้ช่วงวันที่ 17 – 31 กรกฎาคม 2569 (ภายใน 15 วันหลังประกาศผล) ทำได้ง่าย ๆ ผ่านช่องทางนี้

1. เว็บไซต์โครงการ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th โดยผู้ลงทะเบียนสามารถกดปุ่ม ‘ยื่นขออุทธรณ์ผล’ จากระบบได้ทันที

2. แอปฯ ทางรัฐ และแอปฯ เป๋าตัง โดยกดปุ่ม ‘ยื่นขออุทธรณ์ผล’ ในระบบ

3. เดินทางไปติดต่อ 5 ธนาคารรับลงทะเบียนเพื่อแจ้งความประสงค์ให้เจ้าหน้าที่กดปุ่มดำเนินการให้

หลังจากยื่นเรื่องแล้วจะมีการประกาศผลรอบอุทธรณ์ในวันที่ 14 กันยายน 2569

หากผ่านเกณฑ์รอบนี้ ผู้ที่เคยมีสิทธิเดิมไม่ต้องยืนยันตัวตนใหม่ เนื่องจากโครงการมีข้อมูลอยู่แล้ว

ส่วนผู้ที่ไม่เคยได้สิทธิต้องทำ e-KYC ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังหรือธนาคาร จากนั้นจะเริ่มใช้สิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2569 เป็นต้นไป แต่หากล่าช้ากว่านั้นจะได้รับสิทธิเมื่อมีการยืนยันตัวตน

ทุกท่านสามารถติดตามรายละเอียดโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2569 และข้อมูลข่าวสารได้ทางเว็บไซต์ https://welfare.mof.go.th หรือ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th

ข้อมูลจาก : กระทรวงการคลัง

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 25 มิ.ย. 2569 17:23 น.| อัปเดต: 25 มิ.ย. 2569 17:23 น.
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Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

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