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ย้อนสัมภาษณ์ หนิง ปัทมา ยันไม่ได้ไปเชียงใหม่กับ เป๊ก สัณณ์ชัย หลังโผล่คลิปร้องเพลงบนเวที

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 25 มิ.ย. 2569 17:38 น.| อัปเดต: 25 มิ.ย. 2569 17:38 น.
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ย้อนฟังสัมภาษณ์ “หนิง ปัทมา” เคยยืนยันชัดเจนว่าไม่ได้ไปเชียงใหม่กับ เป๊ก สัณณ์ชัย หลังโผล่คลิปร่วมร้องเพลงบนเวที สวนทางคำแจงฝ่ายชายวันนี้

หลังจาก เป๊ก สัณณ์ชัย ออกมาชี้แจงสถานะ หนิง ปัทมา โดยยอมรับแบบลูกผู้ชายว่ารู้จักกับฝ่ายหญิงตั้งแต่ปีที่แล้ว ก่อนเข้าประกวดนางงาม ส่วนเรื่องไปเชียงใหม่และอเมริกาด้วยกันนั้น ก็ยอมรับว่าไปจริง ไปแบบเปิดเผยในหลายจังหวัด ถ้าคิดจะปิดจริงก็คงไม่ออกไปในที่สาธารณะ หรือนั่งเครื่องบินไฟล์ทเดียวกัน

เป๊ก สัณณ์ชัย แจงสถานะ หนิง ปัทมา ยอมรับนิสัยไม่ดี ลั่น อยากคิดอะไรก็คิด ห้ามใครไม่ได้

ล่าสุดเหล่านักสืบโซเชียลก็พากันย้อนบทสัมภาษณ์ของ หนิง ปัทมา เมื่อช่วงวันที่ 27 ธ.ค. 68 ที่ผ่านมา เจ้าตัวออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อครั้งแรก หลังมีคนเห็นเธอและเป๊ก สัณณ์ชัย ขึ้นไปร้องเพลงด้วยกันที่ร้านแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ โดยทุกคนในขณะนั้นต่างก็ตั้งข้อสงสัยกันว่าทั้งคู่มีอะไรในกอไผ่หรือไม่

หนิง ปัทมา รีบชี้แจงยุติความสงสัยของชาวเน็ตว่า “คนโยงว่าไปเชียงใหม่กับแก หนูไม่ได้ไป แต่หนูเคยไปร้องเพลงที่ร้านวอร์มอัพ เชียงใหม่ แล้วแกก็ไป มีศิลปินหลายเบอร์ แต่พอดีมีคลิปติดแค่หนูกับแก อยู่บนเวทีด้วยกัน แต่จังหวะที่ศิลปินท่านอื่นขึ้นมาร้องไม่ได้ถ่าย เลยกลายเป็นว่า หนิง ไปเชียงใหม่กับ พี่เป๊ก แต่ หนิง ไม่ได้ไปกับเขา เมื่อประมาณ พฤษภา ที่ผ่านมาหนูไปทำงานไปร้องเพลง สาบานเลยไม่ใช่หนู หนูไม่ได้ไปเชียงใหม่ ยืนยันว่าไม่ใช่หนู”

ดูเหมือนว่าสิ่งที่ หนิง ปัทมา และ เป๊ก สัณณ์ชัย ให้สัมภาษณ์เรื่องการเดินทางไปเชียงใหม่ด้วยกันหรือไม่นั้นมันจะเป็นคำตอบที่เหมือนหนังคนละม้วนโดยสิ้นเชิง งานนี้มีความจริงเพียง 1 เดียวเท่านั้น หลังจากนี้คงต้องรอให้ทางฝั่ง หนิง ปัทมา ออกมาชี้แจงอีกครั้ง หากมีความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบในทันที

ย้อนสัมภาษณ์ หนิง ปัทมา ยันชัดไม่ได้ไปเชียงใหม่กับ เป๊ก หลังโผล่คลิปร้องเพลงบนเวที-1

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Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 25 มิ.ย. 2569 17:38 น.| อัปเดต: 25 มิ.ย. 2569 17:38 น.
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Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

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