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จับตา ผอ.กองฯ เอี่ยวทุจริตสอบ 4.5 พันล้าน ชิงยื่นใบลาออก

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 25 มิ.ย. 2569 16:35 น.| อัปเดต: 25 มิ.ย. 2569 16:35 น.
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จับตา ผอ.กองฯ เอี่ยวทุจริตสอบ 4.5 พันล้าน ชิงยื่นใบลาออก

จับตา ผอ.กองฯ เอี่ยว ทุจริตสอบท้องถิ่น ดอดยื่นหนังสือลาออก ด้านรองนายกเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี เซ็นคำสั่งพักราชการตาม มติ ก.ท.จ.เพชรบูรณ์ แล้ว

ความคืบหน้ากรณีคดีทุจริตการสอบแข่งขันบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่น ซึ่งสร้างความเสียหายมหาศาลถึง 4,500 ล้านบาท ล่าสุดความเคลื่อนไหวเกิดขึ้น โดยทางเพจเฟซบุ๊ก สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว รายงานว่า

“หลังจาก ก.ท.จ.เพชรบูรณ์ มีมติเห็นชอบให้สั่งพักราชการ ผอ.กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองวิเชียรบุรี เพื่อรอฟังผลการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง กรณีถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการแก้ไขกระดาษคำตอบและปรับคะแนนในระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีมูลค่าความเสียหายถึง 4,500 ล้านบาท

ล่าสุด นางสาวสุนี มังคลารัตนศรี รองนายกเทศมนตรีเมืองวิเชียรบุรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีฯ เปิดเผยว่า “ตนได้ลงนามในคำสั่งสั่งพักราชการ ผอ.กองยุทธศาสตร์รายดังกล่าวอย่างเป็นทางการไปเรียบร้อยแล้ว โดยจะจัดส่งหนังสือคำสั่งไปยังที่อยู่ของผู้ถูกกล่าวหาทางไปรษณีย์ตอบรับ ควบคู่กับช่องทางอื่น”

สำหรับการตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรง ล่าสุด ได้แต่งตั้งเพิ่มรวมเป็น 5 ราย มี นายกฤษฏ์หิรัญ สาราช ปลัดอำเภอวิเชียรบุรี เป็นประธานกรรมการ โดยผู้ว่าฯ กำชับให้เร่งรัดด่วนที่สุด คาดว่าจะเปิดประชุมนัดแรกและเริ่มกระบวนการไต่สวนอย่างเป็นทางการ อย่างช้าที่สุดภายในวันจันทร์ที่จะถึงนี้

ขณะที่กระแสข่าวการจะเดินทางเข้ายื่นใบลาออกของ ผอ.กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองวิเชียรบุรีนั้น ทำให้สื่อมวลชน หลายสำนัก หลายแขนง ต่างเดินทางเพื่อจะมารอทำข่าว จนถึงเวลา 13.30 น. แต่ก็ยังไม่พบ ผอ.กองยุทธศาสตร์ฯ

ล่าสุด เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี รายหนึ่ง ได้เปิดเผยข้อมูลกับสื่อมวลชนว่า เมื่อเวลา 10.00 น.ของวันนี้ ผอ.กองฯ ได้ให้ตัวแทนเดินทางมายื่นหนังสือลาออก กับทางเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี เรียบร้อยแล้ง โดยตนเองเห็นหนังสือลาออกดังกล่าวแล้ว แต่ไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลได้ เนื่องจากทางจังหวัดได้สั่งการไว้

ส่วนบ้านพักของ ผอ.กองฯ ในพื้นที่อำเภอวิเชียรบุรี จากการตรวจสอบพบว่า จ.ส.ต.พิชิต เข้าพักอาศัยอยู่กับบ้านพ่อ แม่ น้องชาย และ น้องสาว เนื่องจากเจ้าตัวเพิ่งจะเดินทางมารับตำแหน่ง ผอ.กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองวิเชียรบุรี เมื่อช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา”

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อ้างอิงจาก : FB สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว

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Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 25 มิ.ย. 2569 16:35 น.| อัปเดต: 25 มิ.ย. 2569 16:35 น.
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Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

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