หวยลาว

ตรวจหวยลาว งวด 25/6/69 เช็กเลข 6 ตัว วิเคราะห์เลขนามสัตว์ สถิติหวยย้อนหลัง

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 25 มิ.ย. 2569 19:00 น.| อัปเดต: 25 มิ.ย. 2569 16:00 น.
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ตรวจหวยลาว งวด 25/6/69 เช็กเลข 6 ตัว วิเคราะห์เลขนามสัตว์ สถิติหวยย้อนหลัง

ตรวจหวยลาว วันนี้ งวด 25/6/69 เช็กหวยลาว เจาะลึกสถิติ เลขออกบ่อย วันพฤหัสบดี พร้อมตีเลขเด็ด 2 ตัว 3 ตัวจากตำรานามสัตว์

การวิเคราะห์แนวทาง “หวยลาวพัฒนา” งวดวันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2569 รวบรวมสถิติผลการออกรางวัลหวยลาววันอังคารย้อนหลัง นักวิเคราะห์นำตัวเลขที่มีสถิติออกรางวัลบ่อยครั้งมาจัดหมวดหมู่ นำข้อมูลมาทำนายร่วมกับตำราเลขนำโชคจากนามสัตว์เพื่อเป็นแนวทางสำหรับนักเสี่ยงโชค

ถ่ายทอดสดหวยลาว งวด 25 มิ.ย. 69 (25/6/69)

ผลหวยลาววันนี้ 25 มิ.ย. 69 (25/6/69)

  • เลข 6 ตัว: XXXXXX
  • เลข 5 ตัว: XXXXX
  • เลข 4 ตัว: XXXX
  • เลข 3 ตัว: XXX
  • เลข 2 ตัว: XX
  • เลข 1 ตัว: X

เงินรางวัลหวยลาวพัฒนา

  • รางวัลเลข 6 ตัว ซื้อถูก 1,000 กีบ ได้เงินรางวัล 400,000,000 กีบ
  • รางวัลเลข 5 ตัว ซื้อถูก 1,000 กีบ ได้เงินรางวัล 40,000,000 กีบ
  • รางวัลเลข 4 ตัว ซื้อถูก 1,000 กีบ ได้เงินรางวัล 5,000,000 กีบ
  • รางวัลเลข 3 ตัว ซื้อถูก 1,000 กีบ ได้เงินรางวัล 500,000 กีบ
  • รางวัลเลข 2 ตัว ซื้อถูก 1,000 กีบ ได้เงินรางวัล 60,000 กีบ
  • รางวัลเลข 1 ตัว ซื้อถูก 1,000 กีบ ได้เงินรางวัล 6,000 กีบ

สถิติหวยลาว ออกวันพฤหัสบดี ย้อนหลังครบทุกงวด

งวดวันที่ เลข 4 ตัว เลข 3 ตัว เลข 2 ตัว เลข 1 ตัว
18/6/69 3430 430 30 0
11/6/69 5411 411 11 1
4/6/69 3026 026 26 6
28/5/69 2415 415 15 5
21/5/69 8769 769 69 9
14/5/69 9996 996 96 6
7/5/69 9700 700 00 0
30/4/69 5292 292 92 2
23/4/69 2179 179 79 9
9/4/69 1478 478 78 8
2/4/69 0643 643 43 3

ส่องสถิติวันพฤหัสบดีที่ 25 มิ.ย. 69 และเลขตำรานามสัตว์

จากการวิเคราะห์สถิติหวยลาวเฉพาะวันพฤหัสบดีย้อนหลัง พบว่ามีกลุ่มตัวเลขที่มีรอบการออกรางวัลน่าสนใจ โดยเฉพาะเลข 9 ที่ปรากฏในชุดเลข 2 ตัวท้ายบ่อยครั้ง (เช่น 69, 96, 92, 79) รวมถึงเลข 0 และ 6 ที่มีการออกในตำแหน่งหลักหน่วยถึงตัวละ 2 ครั้งในสถิติที่แสดง จึงขอนำมาสรุปเป็นแนวทางดังนี้

  • เลขเด่นประจำงวด: 9
  • เลขรองน่าลุ้น: 0 – 6

ชุดเลขท้ายนำโชค

  • ชุดเลข 2 ตัวน่าสนใจ: 90 – 96 – 69 – 06 – 00 – 99
  • ชุดเลข 3 ตัวแรง: 796 – 409 – 690 – 996 – 106

ทำนายเลขเด็ดตามตำรานามสัตว์

  • กลุ่มสัตว์ใหญ่: ควาย (09) , มังกร (26) , ช้าง (93)
  • กลุ่มสัตว์เล็ก: เต่า (67) , กบ (64) , ปลาเล็ก (01)

สรุปชุดเลขท้ายรวมจากตำราสัตว์

  • ชุดเลขท้าย 2 ตัว: 09 – 26 – 93 – 67 – 64 – 01
  • ชุดเลขท้าย 3 ตัว: 909 – 267 – 093 – 641

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 25 มิ.ย. 2569 19:00 น.| อัปเดต: 25 มิ.ย. 2569 16:00 น.
52
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

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