ลอนดอนระอุ! รถบัสไฟไหม้วอด เปลวเพลิงลุกท่วม ควันดำพุ่งทั่วฟ้า วิกฤตอากาศร้อนจัด
นาทีระทึก รถบัสไฟฟ้า 2 ชั้นไฟไหม้คาอู่ลอนดอน เปลวเพลิงพุ่งสูง-ควันดำกระจายทั่วฟ้า เคราะห์ดีไร้ผู้บาดเจ็บ ท่ามกลางวิกฤตคลื่นความร้อนรุนแรงที่สุดในรอบปี
กรุงลอนดอนตกกำลังเผชิญกับคลื่นความร้อนที่รุนแรงที่สุดในรอบปี ล่าสุดเกิดเหตุเหตุระทึกขวัญขึ้นที่อู่รถโดยสารเวสต์เบิร์น พาร์ก ประเทศอังกฤษ เมื่อรถบัสไฟฟ้า 2 ชั้น สาย 23 เกิดไฟลุกไหม้อย่างรุนแรง เปลวเพลิงพุ่งสูงและกลุ่มควันสีดำหนาทึบกระจายไปทั่วท้องฟ้าจนสามารถมองเห็นได้ไกล ขณะที่พนักงานในพื้นที่ยืนมองเหตุการณ์ด้วยความตื่นตระหนก
ทีมดับเพลิง 25 นาย พร้อมรถดับเพลิง 4 คันจากสถานีใกล้เคียงเร่งรุดเข้าพื้นที่และสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ภายในเวลาไม่ถึง 1 ชั่วโมง จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบความเสียหาย ได้แก่ รถบัสไฟฟ้าสาย 23 ถูกไฟเผาทำลายจนหมดสภาพ และตู้ชาร์จไฟฟ้ารถยนต์เสียหายไป 2 จุด โชคดีที่เหตุการณ์นี้ไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บ
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงที่อุณหภูมิที่พุ่งสูงขึ้นต่อเนื่อง กรมอุตุนิยมวิทยาของอังกฤษรายงานอุณหภูมิสูงสุดเบื้องต้นที่ 36.1 องศาเซลเซียสในเมืองกอสพอร์ต เขตแฮมป์เชียร์ ถือเป็นการทำลายสถิติความร้อนในเดือนมิถุนายนที่เคยบันทึกไว้ที่ 35.6 องศาเซลเซียสในปี 1976 ส่งผลให้มีการประกาศเตือนภัยสีแดง สำหรับความร้อนสุดขั้วซึ่งอาจเป็นอันตรายถึงชีวิต
ผู้ช่วยผู้บัญชาการหน่วยดับเพลิงลอนดอน กล่าวว่า ขณะนี้กรุงลอนดอนกำลังเผชิญกับคลื่นความร้อนระลอกที่สองของปี หน่วยงานขอความร่วมมือให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ เนื่องจากในช่วงที่อากาศแห้งและร้อนจัดเช่นนี้ ความเสี่ยงที่จะเกิดไฟป่าหรือเพลิงไหม้ที่ลุกลามอย่างรวดเร็วมีสูงมาก
วิกฤตความร้อนในครั้งนี้ไม่ได้สร้างความเสียหายเพียงแค่เหตุเพลิงไหม้ แต่ยังส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อการใช้ชีวิตของชาวอังกฤษในหลายภาคส่วน ผู้ให้บริการรถไฟแนะนำให้ผู้โดยสารงดการเดินทางหากไม่จำเป็น เนื่องจากความร้อนส่งผลกระทบต่อระบบราง รวมถึงเครือข่ายรถไฟใต้ดินลอนดอนที่ประสบปัญหาขัดข้อง
ทางหลวง M25 เกิดอุบัติเหตุใหญ่ส่งผลให้การจราจรเป็นอัมพาตนานกว่า 8 ชั่วโมง ผู้ขับขี่ติดค้างท่ามกลางอากาศร้อนระอุ ส่งผลให้มีผู้ป่วยจากสภาวะอากาศร้อนอย่างน้อย 10 คนต้องถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล
ขณะที่โรงเรียนกว่า 850 แห่งในอังกฤษและเวลส์ประกาศปิดการเรียนการสอนหรือให้เด็กนักเรียนเลิกเรียนก่อนกำหนด
หน่วยงานจัดการระบบพลังงานแห่งชาติต้องร้องขอให้ซัพพลายเออร์เพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าให้เพียงพอต่อความต้องการที่พุ่งสูงขึ้น เนื่องจากประชาชนจำนวนมากต้องใช้พัดลมและเครื่องปรับอากาศเพื่อคลายร้อน
ผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าปรากฏการณ์ฮีตโดม (Heat Dome) ที่ปกคลุมยุโรปตะวันตกเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้สภาพอากาศร้อนส่งผลกระทบอย่างกว้างขวาง ทั้งในด้านสาธารณสุขและการเดินทางที่โกลาหลไปทั่วทวีป
ข้อมูลจาก : thesun , Zonjy และ express
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