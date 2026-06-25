ศาลอาญาฯ สั่งจำคุก “วุฒิชัย สุนทรนนท์” 6 ปี 18 เดือน ไม่รอลงอาญา คดีแอบใช้รถหลวง
ศาลอาญาฯ สั่งจำคุก “วุฒิชัย สุนทรนนท์” อดีตนายกเทศมนตรี ต.ย่านตาขาว จ.ตรัง 6 ปี 18 เดือน ไม่รอลงอาญา คดีทุจริตใช้รถหลวง
25 มิ.ย. 2569 นายบัณฑิต คณะสุวรรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำ จ.ตรัง แจ้งในที่ประชุมคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จ.ตรัง ว่า ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 9 มีคำพิพากษาในคดีของ นายวุฒิชัย สุนทรนนท์ อดีตนายกเทศมนตรีตำบลย่านตาขาว จ.ตรัง แล้ว
คดีหมายเลขดำที่ อท 64/2568 คดีหมายเลขแดงที่ 76/2568 ศาลรับฟังข้อเท็จจริงว่า นายวุฒิชัย ในฐานะนายกเทศมนตรีตำบลย่านตาขาว นำรถยนต์ส่วนกลางของเทศบาล ยี่ห้อโตโยต้า รุ่นฟอร์จูนเนอร์ สีขาว หมายเลขทะเบียน กค 5093 ตรัง ไปใช้เป็นพาหนะส่วนตัวเดินทางระหว่างบ้านพักกับสำนักงานเทศบาลทุกวัน
รวมทั้งนำไปจอดบริเวณสมาคมชาวย่านตาขาวซึ่งอยู่ตรงข้ามบ้านพักของตนเอง ทั้งที่เทศบาลมีสถานที่จอดรถราชการอยู่แล้ว ยังนำรถไปใช้เดินทางร่วมงานสังคม งานประเพณี และกิจกรรมส่วนตัวต่าง ๆ เสมือนเป็นรถส่วนบุคคล
ทุกครั้งที่มีการใช้รถ นายวุฒิชัยอนุมัติและเบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิงจากงบประมาณของเทศบาลตลอดมา ก่อให้เกิดความเสียหายแก่เทศบาลตำบลย่านตาขาว ดังนี้
- ช่วงปี 2554–2555 เสียหาย 47,361 บาท
- ช่วงปี 2555–2564 เสียหาย 928,588.30 บาท
- ช่วงปี 2564–2566 เสียหาย 1,000 บาท
รวมความเสียหายทั้งสิ้น 976,949.30 บาท
ศาลเห็นว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการปฏิบัติหน้าที่และใช้อำนาจในตำแหน่งโดยทุจริต ละเว้นและฝ่าฝืนระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 12 ข้อ 14 และข้อ 19 เป็นการแสวงหาประโยชน์ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเอง ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐและเทศบาลตำบลย่านตาขาว
ศาลพิพากษาว่า นายวุฒิชัยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151 ซึ่งเป็นบทกฎหมายที่มีโทษหนักที่สุดในคดีนี้ โดยกำหนดโทษจำคุกกระทงละ 5 ปี อย่างไรก็ตาม เนื่องจากให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา ศาลจึงลดโทษให้กึ่งหนึ่ง เหลือจำคุกกระทงละ 2 ปี 6 เดือน รวม 3 กระทง เป็นโทษจำคุกทั้งสิ้น 6 ปี 18 เดือน
ศาลพิเคราะห์พฤติการณ์แห่งคดีแล้วเห็นว่าไม่มีเหตุสมควรรอการลงอาญา ปัจจุบัน นายวุฒิชัยอยู่ระหว่างการอุทธรณ์สู้คดีในชั้นศาลอุทธรณ์
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