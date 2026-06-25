ข่าวต่างประเทศ

ศาลฎีกากัมพูชาพิพากษายืน จำคุก 14 ปี สองนักข่าวโพสต์รูปติดทุ่นระเบิด

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 25 มิ.ย. 2569 15:36 น.| อัปเดต: 25 มิ.ย. 2569 15:37 น.
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ศาลฎีกากัมพูชาพิพากษายืน จำคุก 14 ปี สองนักข่าวโพสต์รูปติดทุ่นระเบิดในปราสาทตาควาย ฐานความผิดกบฎ เผยแพร่ข้อมูลทางการทหาร

จากที่ก่อนหน้านี้ศาลในประเทศกัมพูชาได้พิพากษาจำคุกสองนักข่าว TSP 68 ได้แก่นาย พัน โสภา และนาย เพียพ พีรา เป็นระยะเวลา 14 ปี ภายหลังจากทั้งสองขึ้นไปถ่ายภาพที่ปราสาทควายและติดภาพทุ่นระเบิด PMN-2 ทำให้ทั้งสองโดนตั้งข้อหากบฎเนื่องจากเผยแพร่ความลับทางสงครามนั้น

ล่าสุดสำนักข่าว รอยเตอร์ ระบุว่าศาลได้พิพากษายืนในการจำคุกทั้งสองคน ซึ่งก่อนหน้านี้ทั้งสองได้ยื่นอุทธรณ์รอบแรกไปแล้วเมื่อเดือนมีนาคม แต่ไม่เป็นผล โดยการตัดสินครั้งนี้เป็นการตัดสินครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนี้มีเพียงแค่กษัตริย์กัมพูชาเท่านั้นที่สามารถพระราชทานอภัยโทษได้

ด้านผู้อำนวยการบริหารของศูนย์สื่ออิสระกัมพูชาเรียกร้องให้มีการสอบสวนอย่างเป็นอิสระโดยมีหลักฐานรองรับ ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบภาพถ่ายที่เป็นต้นเหตุของการตั้งข้อหาดังกล่าว พร้อมกล่าวด้วยว่านักข่าวอาจจะทำพลาด และอาจจะไม่ทราบว่าภาพดังกล่าวนั้นจะกระทบกับความมั่นคงของชาติในภายหลัง

ทั้งนี้เว็บไซต์ cambojaa ระบุว่า นับตั้งแต่มีการปะทะระหว่างชายแดนไทยกัมพูชา มีนักการเมือง นักข่าว และนักเคลื่อนไหวถูกจับกุมไปแล้วมากกว่า 30 คนจากโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาชายแดน พร้อมย้ำด้วยว่ากัมพูชานั้นอยู่ในอันดับที่ 151 จาก 181 ในอันดับดัชนีเสรีภาพสื่อ

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 25 มิ.ย. 2569 15:36 น.| อัปเดต: 25 มิ.ย. 2569 15:37 น.
88
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

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