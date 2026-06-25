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สรุปเหตุการณ์แผ่นดินไหว 25 มิ.ย. 69 เวเนซุเอลาหนักสุด ขนาด 7.5 ตาย 32 บาดเจ็บ 700 ญี่ปุ่น-สหรัฐฯ สั่นตาม

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 25 มิ.ย. 2569 15:28 น.| อัปเดต: 25 มิ.ย. 2569 15:29 น.
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โลกเจอแผ่นดินไหวใหญ่ 3 จุดในวันเดียว 25 มิ.ย. 69 เวเนซุเอลาขนาด 7.5 เสียชีวิตอย่างน้อย 32 ราย ญี่ปุ่นขนาด 6.9 แคลิฟอร์เนียขนาด 5.6 กรมทรัพยากรธรณียืนยันไม่กระทบไทย

แผ่นดินไหวขนาด 7.5 เขย่าเวเนซุเอลาเมื่อเช้าวันพฤหัสบดีที่ 25 มิ.ย. 2569 คร่าชีวิตอย่างน้อย 32 ราย บาดเจ็บราว 700 ราย และสร้างความเสียหายต่ออาคารในหลายพื้นที่ ตามมาด้วยแผ่นดินไหวขนาด 6.9 ที่ญี่ปุ่น และขนาด 5.6 ที่แคลิฟอร์เนีย ภายในวันเดียวกัน

เวเนซุเอลา หนักสุดของวัน

กรมทรัพยากรธรณี รายงานว่า เหตุแรกเกิดขึ้นเวลา 05.04 น. ตามเวลาไทย ขนาด 7.2 ลึก 21.9 กิโลเมตร ก่อนตามมาด้วยขนาด 7.5 เพียงหนึ่งนาทีถัดมา ลึก 10 กิโลเมตร จุดศูนย์กลางอยู่บริเวณรัฐยารากุย ทางตะวันตกเฉียงเหนือ

Reuters รายงานว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 32 ราย บาดเจ็บราว 700 ราย อาคารในกรุงการากัสและรัฐลาไกวราได้รับความเสียหาย ช่วงแรกมีการเตือนภัยสึนามิในรัศมี 300 กิโลเมตรจากจุดศูนย์กลาง ครอบคลุมชายฝั่งเวเนซุเอลา เกาะโบแนร์ คูราเซา และอารูบา ตามที่ Thai PBS รายงานไว้

ขณะนี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยลงพื้นที่แล้ว ยังติดตามยอดผู้สูญหายและอาฟเตอร์ช็อกอย่างต่อเนื่อง

ญี่ปุ่น แรง แต่ผลกระทบจำกัด

เวลา 05.30 น. ตามเวลาไทย แผ่นดินไหวขนาด 6.9 เกิดขึ้นในทะเล ลึก 50.9 กิโลเมตร นอกชายฝั่งเกาะฮอนชู ห่างจากเมืองคุจิ จังหวัดอิวาเตะ ไปทางตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 35 กิโลเมตร

Reuters ระบุว่าไม่มีการออกคำเตือนสึนามิ แต่มีการหยุดเดินรถไฟบางเส้นทางชั่วคราวเพื่อตรวจสอบความปลอดภัย ยังไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือความเสียหายจากเหตุนี้

แคลิฟอร์เนีย น่าจับตามุมอาฟเตอร์ช็อก

USGS บันทึกแผ่นดินไหวขนาด 5.6 ห่างจาก Redwood Valley รัฐแคลิฟอร์เนีย ไปทางเหนือ 11 กิโลเมตร เมื่อเวลาประมาณ 22.10 น. ตามเวลาไทย ลึก 8.1 กิโลเมตร San Francisco Chronicle รายงานว่ามีผู้บาดเจ็บบางราย ไฟฟ้าดับหลายพันครัวเรือน และเกิดอาฟเตอร์ช็อกตามมาหลายครั้ง

ไทยยังปลอดภัย แต่ควรจับตาอะไร?

กรมทรัพยากรธรณี ยืนยันว่าทั้ง 3 เหตุการณ์ไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทย เวเนซุเอลาอยู่ฝั่งแคริบเบียน ส่วนญี่ปุ่นอยู่ฝั่งแปซิฟิกเหนือ จึงไม่ใช่แนวคลื่นสึนามิที่จะเดินทางตรงมายังชายฝั่งอันดามันหรืออ่าวไทย

สิ่งที่ไทยควรติดตามจริง ๆ คือแผ่นดินไหวในแนวใกล้บ้าน ได้แก่ เมียนมา ลาว จีนตอนใต้ ทะเลอันดามัน หมู่เกาะนิโคบาร์ สุมาตรา และแนวมุดตัวอินโดนีเซีย พื้นที่เหล่านี้อยู่ใกล้ไทยมากกว่าและอาจทำให้ตึกสูงรับรู้แรงสั่นหรือกระทบชายฝั่งอันดามันได้

USGS บันทึกแผ่นดินไหวขนาด 2.5 ขึ้นไปทั่วโลกในรอบ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมากว่า 49 เหตุการณ์ ซึ่งถือเป็นระดับปกติของกิจกรรมทางธรณีแปรสัณฐาน

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 25 มิ.ย. 2569 15:28 น.| อัปเดต: 25 มิ.ย. 2569 15:29 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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