คนร้ายขโมยมอไซค์หลายราย ถูกมัดตัวไว้กับเสาไฟ ชาวบ้านเชื่อเป็นฝีมือแบทแมน
คนร้ายขโมยมอไซค์หลายราย ถูกมัดตัวไว้กับเสาไฟ ชาวเม็กซิโกเชื่อเป็นฝีมือแบทแมน ตั้งชื่อว่าเป็น แบทแมนแห่งลากอส เด โมเรโน
เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน สำนักข่าว Heraldodemexico รายงานเหตุไวรัลในสื่อสังคมออนไลน์เม็กซิโก ภายหลังจากที่มีการแชร์ภาพโจรขโมยจักรยานยนต์ถูกมัดไว้กับเสา ในรัฐฮาลิสโก ในประเทศเม็กซิโก
โดยอ้างอิงจากสื่อสังคมออนไลน์ระบุว่า ประชาชนพบคนร้ายขโมยรถจักรยานยนต์ 5 คนในช่วง 14 วันถูกมัดไว้กับเสาไฟ บาดรายได้รับบาดเจ็บ ซึ่งจากเหตุประหลาดนี้ทำให้ประชาชนเรียกว่า “แบทแมนแห่งลากอส เด โมเรโน”
เบื้องต้นยังไม่มีใครทราบว่าผู้อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นใคร หรือแบทแมนหน้าตาเป็นอย่างไร ทั้งนี้มีความเป็นไปได้ว่าอาจจะมีแบทแมนหลายคน
หากย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ เมื่อช่วงปี 2564 ก็เคยมีรายงานลักษณะเดียวกัน โดยเจ้าหน้าที่พบคนร้ายสองคนถูกผูกเข้ากับเสาไฟในรัฐ ตาเมาลีปัส ประเทศเม็กซิโก โดยคนร้ายทั้งสองคนถูกเพ้นท์หน้าคล้ายกับ โจ๊กเกอร์ วายร้ายชื่อดังจากการ์ตูนชุดแบทแมน
โดยหญิงคนดังกล่าวได้ให้สารภาพว่าเธอและชายอีกคนได้ร่วมกันขโมยกระเป๋าเงินของหญิงชราคนดังกล่าว โดยเธอได้ขอโทษหญิงคนดังกล่าว พร้อมยอมรับว่าสาเหตุที่เธอทำไปเนื่องจากเธอตกงาน และไม่มีเงินใช้ และช่วงเวลาเกิดเหตุเธอขาดสติ เธอและชายอีกคนจึงร่วมมือกันขโมยกระเป๋าเงิน แต่ไม่มีรายงานเพิ่มเติมว่าแบทแมนได้คุมตัวผู้ก่อเหตุอย่างไรและเป็นใคร
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- หรือว่าแบทแมน?! ตร.เม็กซิโก พบคนร้ายผูกไว้กับเสาไฟ พร้อมเพ้นท์หน้าเป็น โจ๊กเกอร์
- หญิงเม็กซิโกหายตัวปริศนา ตำรวจเกือบหาไม่เจอ เพราะรูปไม่เหมือนตัวจริง
ติดตาม The Thaiger บน Google News: