ข่าวดาราบันเทิง

ณวัฒน์ พูดตรง ๆ เป๊ก สัณณ์ชัย แมนมาก บอกแล้ว ‘หนิง ปัทมา’ สวย แก้ไม่หายสักที

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 25 มิ.ย. 2569 15:25 น.| อัปเดต: 25 มิ.ย. 2569 15:30 น.
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ณวัฒน์ เคลื่อนไหวหลัง เป๊ก สัณณ์ชัย เปิดใจเรื่อง หนิง ปัทมา

ณวัฒน์ เคลื่อนไหวปม เป๊ก สัณณ์ชัย เปิดใจสถานะ หนิง ปัทมา เผยเป็นคนที่แมนมาก ย้ำหนิงเป็นคนสวย ลั่น เรื่องเบาบาง ไม่ได้มีแชท-ภาพหลุด ติง ‘ธัญญ่า’ ไม่น่าคอมเมนต์

จากกรณีที่ เป๊ก สัณณ์ชัย ออกมาให้สัมภาษณ์แจงข้อเท็จจริงเรื่องสถานะ หนิง ปัทมา เจ้าของตำแหน่งมิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2026 ยอมรับว่ารู้จักกันตั้งแต่ฝ่ายหญิงเข้าประกวดนางงามปีที่แล้ว “เราเองนี่แหละที่นิสัยไม่ดี พยายามแล้วมันไม่เลิกนิสัยสักที” ส่วนเรื่องที่ทั้งคู่ทั้งคู่ไปเชียงใหม่และอเมริกาด้วยกันนั้นเป็นเรื่องจริง

สำหรับความสัมพันธ์ของเป๊กและหนิงนั่น ฝ่ายชายอธิบายว่า “เห็นภาพแล้วอยากคิดอะไรก็คิดไป จะคิดว่าจริงหรือไม่จริงก็แล้วแต่ ไม่สามารถห้ามความคิดใครได้ ต้องปล่อยให้มันเป็นไปตามความคิดของคน” พร้อมทิ้งท้ายขอโทษลูกสาว, ณวัฒน์ อิสรไกรศีล และ หนิง ปัทมา ที่ทำให้ชื่อเสียงเสียหาย ไม่คาดคิดว่าจะเป็นเรื่องราวขนาดนี้

ล่าสุด บอส ณวัฒน์ อิสรไกรศีล ออกมาเคลื่อนไหวหลัง เป๊ก สัณณ์ชัย ให้สัมภาษณ์ เผยว่า “ได้ฟังแล้วก็ชัดเจน บอกแล้วไง เป็กเขาเป็นคนแมน ๆ สิ่งหนึ่งที่ผมเคยรู้จักเป๊ก เขาเป็นคนที่แมนมาก ไม่ว่าเรื่องในอดีตที่ผ่านมากับคนไหนก็แล้วแต่มากมาย คุณลองไปเสิร์ชหาเอา มันก็ชัดเจนทุกเรื่อง

ส่วนเรื่องของหนิงกับเป๊กมันเบาบางมาก เพราะไม่มีแชทหรือภาพหลุด มีแต่ภาพที่สาธารณะ ผมก็บอกแล้วหนิงเขาเป็นคนสวย เป๊กเขาก็พูด ผมก็แก้ไม่หายสักที เขาเห็นสาว ๆ เขาก็ชอบ ไม่ได้หมายความว่าเขาอยากที่จะเอามาเป็นเมียน้อยหรือเมียเก็บ แต่เขาได้หยอดหรือช่วยเหลือ เขาก็มีความสุขแล้วนั่นคือตัวเขา

ถ้าเขาไปแบบปิดบังจะไม่มีใครเห็นหรอก ไปคนละเที่ยวบินก็ได้หรือไม่ปรากฏตัวก็ได้ ถ้าจะไปแบบปิดบังก็ไปนั่งรอไปหรือแอบอยู่ในห้องเงียบ ๆ ถูกไหมสมมติถ้าคนมีพฤติกรรมแบบนั้น แต่เนี่ยคือไปที่สนามบิน ขึ้นเครื่องบินลำเดียวกัน เฮฮาปาร์ตี้ รวมทั้งมีผู้จัดการและทีมงานไปด้วย

ที่ติงคือธัญญ่าไม่น่ามาคอมเมนต์ แล้วผมไม่เข้าใจคนชื่อ ‘โย’ จะเอาอะไรกันนักหนา จะขู่อะไร เมื่อวานผมก็พูดไว้อย่างงี้ ให้รอฟังพี่เป๊กก่อน นี่ไงพี่เป๊กพูดแล้ว จบแล้วไง”

ธัญญ่า ธัญญาเรศ กับ เป็ก สัณชัยธัญญ่า และเป๊ก สัญชัย

หนิง ปัทมา
ภาพจาก Instagram : ning_pathama

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 25 มิ.ย. 2569 15:25 น.| อัปเดต: 25 มิ.ย. 2569 15:30 น.
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Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

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