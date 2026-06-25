เช็กให้ชัวร์ 28 มิ.ย. 69 เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ขายเหล้าไหม สายดื่ม-ร้านค้าต้องรู้
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ออกประกาศเตือนประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา งดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด รับศึกเลือกตั้งท้องถิ่นในวันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2569
จากข้อสงสัยของประชาชนที่ว่า 28 มิ.ย. 69 เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ขายเหล้าได้ไหม? ทาง กกต. ได้ออกประกาศชี้แจงอย่างชัดเจนว่า ห้ามมิให้ผู้ใดขาย จำหน่าย จ่ายแจก หรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิด ในพื้นที่เขตเลือกตั้งกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา
โดยข้อห้ามดังกล่าวมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่เวลา 18.00 น. ของวันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2569 ยาวไปจนถึงเวลา 18.00 น. ของวันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2569 ซึ่งเป็นมาตรการที่ครอบคลุมทั้งการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ว่าฯ กทม.), สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.), นายกเมืองพัทยา และสมาชิกสภาเมืองพัทยา
เปิดบทลงโทษ หากฝ่าฝืนระวังคุก
ผู้ใดที่ฝ่าฝืนลักลอบขาย จ่ายแจก หรือจัดเลี้ยงสุราในช่วงเวลาที่กำหนด จะมีความผิดตามมาตรา 123 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งมีบทลงโทษหนัก ต้องระวางโทษ จำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอความร่วมมือให้ประชาชนและทุกภาคส่วนปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งรณรงค์ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกมาใช้สิทธิในวันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2569 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. เพื่อร่วมกันสร้างการเลือกตั้งที่สุจริต โปร่งใส เป็นกลาง และเที่ยงธรรม
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ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
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