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เช็กให้ชัวร์ 28 มิ.ย. 69 เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ขายเหล้าไหม สายดื่ม-ร้านค้าต้องรู้

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 25 มิ.ย. 2569 14:42 น.| อัปเดต: 25 มิ.ย. 2569 14:42 น.
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เช็กให้ชัวร์ 28 มิ.ย. 69 เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ขายเหล้าไหม สายดื่ม-ร้านค้าต้องรู้

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ออกประกาศเตือนประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา งดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด รับศึกเลือกตั้งท้องถิ่นในวันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2569

จากข้อสงสัยของประชาชนที่ว่า 28 มิ.ย. 69 เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ขายเหล้าได้ไหม? ทาง กกต. ได้ออกประกาศชี้แจงอย่างชัดเจนว่า ห้ามมิให้ผู้ใดขาย จำหน่าย จ่ายแจก หรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิด ในพื้นที่เขตเลือกตั้งกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา

โดยข้อห้ามดังกล่าวมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่เวลา 18.00 น. ของวันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2569 ยาวไปจนถึงเวลา 18.00 น. ของวันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2569 ซึ่งเป็นมาตรการที่ครอบคลุมทั้งการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ว่าฯ กทม.), สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.), นายกเมืองพัทยา และสมาชิกสภาเมืองพัทยา

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ออกประกาศเตือนประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา งดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด รับศึกเลือกตั้งท้องถิ่นในวันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2569
กกต.

เปิดบทลงโทษ หากฝ่าฝืนระวังคุก

ผู้ใดที่ฝ่าฝืนลักลอบขาย จ่ายแจก หรือจัดเลี้ยงสุราในช่วงเวลาที่กำหนด จะมีความผิดตามมาตรา 123 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งมีบทลงโทษหนัก ต้องระวางโทษ จำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอความร่วมมือให้ประชาชนและทุกภาคส่วนปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งรณรงค์ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกมาใช้สิทธิในวันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2569 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. เพื่อร่วมกันสร้างการเลือกตั้งที่สุจริต โปร่งใส เป็นกลาง และเที่ยงธรรม

จำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
กกต.

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ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 25 มิ.ย. 2569 14:42 น.| อัปเดต: 25 มิ.ย. 2569 14:42 น.
57
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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