โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายทหาร-นายตำรวจชั้นสัญญาบัตร ต่อวาระราชองครักษ์ รวม 78 นาย
พระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายทหาร-นายตำรวจชั้นสัญญาบัตร 78 นาย ปฏิบัติหน้าที่ราชองครักษ์ในพระองค์สืบต่ออีกวาระ
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2569 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งนายทหารราชองครักษ์ในพระองค์และนายตำรวจราชองครักษ์ในพระองค์ ใจความว่า
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทหารสัญญาบัตรและนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร ปฏิบัติราชการสนองพระเดชพระคุณในหน้าที่นายทหารราชองครักษ์ในพระองค์และนายตำรวจราชองครักษ์ในพระองค์
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติการถวายความปลอดภัย พ.ศ. 2560 ประกอบมาตรา 6 มาตรา 8 และมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติราชองครักษ์ พุทธศักราช 2480 มาตรา 4 มาตรา 5 และมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัตินายตำรวจราชสำนัก พ.ศ. 2495 และข้อ 4 ของระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการแต่งตั้งราชองครักษ์ พ.ศ. 2559
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทหารสัญญาบัตรและนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร ปฏิบัติราชการสนองพระเดชพระคุณในหน้าที่นายทหารราชองครักษ์ในพระองค์และนายตำรวจราชองครักษ์ในพระองค์ สืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง จำนวน 78 นาย ดังนี้
นายทหารสัญญาบัตร เหล่าทหารบก จำนวน 20 นาย
- พลเอก จิรวัฒน์ พันธ์สวัสดิ์
- พลเอก ณัฐพงษ์ เพราแก้ว
- พลเอก ธราพงษ์ มะละคำ
- พลเอก ธัชพล เปี่ยมวุฒิ
- พลเอก พนา แคล้วปลอดทุกข์
- พลเอก ศานติ ศกุนตนาค
- พลเอก อภิชาติ ไชยะดา
- พลเอก อานุภาพ ศิริมณฑล
- พลโท เขษมวิศว์ สาคุณ
- พลโท ธวัชชัย ตั้งพิทักษ์กุล
- พลโท ธิติพันธ์ ฐานะจาโร
- พลโท ปนิวัธน์ ทรัพย์รุ่งเรือง
- พลโท ปริทัศน์ ตรีกาลนนท์
- พลโท ไพบูลย์ พุ่มพิเชฎฐ์
- พลโท วรเทพ บุญญะ
- พลตรี ชลัช แจ่มใส
- พลตรี ณัฏฐพงศ์ อัศวินวงศ์
- พลตรี นฤนาท นิยมไทย
- พลตรี เปรียว ติณสูลานนท์
- พันเอก วุฒิชัย คนึงกิจก้อง
นายทหารสัญญาบัตร เหล่าทหารเรือ จำนวน 24 นาย
- พลเรือเอก โชติรัตน์ อุตมเพทาย
- พลเรือเอก ณรงค์ จงรักภูบาล
- พลเรือเอก ณัฏฐพล เดี่ยววานิช
- พลเรือเอก ณัฏฐพงศ์ ปานโสภณ
- พลเรือเอก ธันยกร เสนาลักษณ์
- พลเรือโท เฉลิมชัย สวนแก้ว
- พลเรือโท โชคชัย เรืองแจ่ม
- พลเรือโท บริบูรณ์ เอมทิพย์
- พลเรือโท รังสรรค์ บัวเผือก
- พลเรือโท วีรุดม ม่วงจีน
- พลเรือโท อิทธิพัทธ์ กวินเพื่อฟูกุล
- พลเรือตรี จักษวัฏ สายวงค์
- พลเรือตรี ปริทรรศน์ ชาตะสิงห์
- พลเรือตรี ปรีชา รัตนสำเนียง
- พลเรือตรี ปารัช รัตนไชยพันธ์
- พลเรือตรี รัชยศ รัชตรุ่งโรจน์กุล
- พลเรือตรี วรพล จันทมาศ
- พลเรือตรี ศักรภพน์ ประจักษ์ศุภนิติ
- พลเรือตรี สรรเสริญ สาโดด
- พลเรือตรี อภิชาติ แก้วดวงเทียน
- พลเรือตรี เอตม์ ยุวนกูร
- นาวาเอก กลิน ยังรอต
- นาวาเอก บุญเกิด มูลละกัน
- นาวาเอก ณรงค์ สุขพ่อค้า
นายทหารสัญญาบัตร เหล่าทหารอากาศ จำนวน 22 นาย
- พลอากาศเอก พิชิตไชย สุรกิจพิพัฒน์
- พลอากาศเอก พิทูร เจริญยิ่ง
- พลอากาศเอก ระวิน ถนอมสิงห์
- พลอากาศเอก ไวพจน์ เกิงฝาก
- พลอากาศเอก เศกสรรค์ สวนสีดา
- พลอากาศเอก เสกสรร คันธา
- พลอากาศเอก สฤษฏ์ วุทธีรพล
- พลอากาศโท ขจรฤทธิ์ แก้วอำไพ
- พลอากาศโท ธนเสฏฐ์ ธรรมอำนวยกิจ
- พลอากาศโท พลวัตร อินทรวิเศษ
- พลอากาศโท วัลลภ ประสงค์คีกิจ
- พลอากาศโท สมใจ ชัยวงษ์
- พลอากาศโท อังคาร อินทรา
- พลอากาศตรี ชัชพล ลายประดิษฐ์
- พลอากาศตรี ทศพร เสถียรวารี
- พลอากาศตรี พันเทพ เนียมพลอย
- พลอากาศตรี วสุ มโนสิทธิศักดิ์
- พลอากาศตรี วิสูตร งิ้วแหลม
- พลอากาศตรี ศราวุฒิ สุวรรณ์
- พลอากาศตรี อติริวิชช์ ไพจิตร
- นาวาอากาศเอก ปรีชา อุปพงษ์
- นาวาอากาศเอก อนุยุต รูปขจร
นายตำรวจชั้นสัญญาบัตร จำนวน 12 นาย
- พลตำรวจเอก นิรันดร เหลื่อมศรี
- พลตำรวจเอก สำราญ นวลมา
- พลตำรวจโท กฤษฎา สุรเชษฐพงษ์
- พลตำรวจโท กฤตธาพล ยี่สาคร
- พลตำรวจโท จิรภพ ภูริเดช
- พลตำรวจโท ธนพล ศรีโสภา
- พลตำรวจตรี จักรภพ สุคนธราช
- พลตำรวจตรี ไพโรจน์ สุขรวยธนโชติ
- พลตำรวจตรี ไพรัช พุกเจริญ
- พลตำรวจตรี หม่อมหลวงสันธิกร วรวรรณ
- พลตำรวจตรี อรุษ แสงจันทร์
- พันตำรวจเอก ศุภกิจ ต่อบุญ
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน พุทธศักราช 2569 ประกาศ ณ วันที่ 23 มิถุนายน พุทธศักราช 2569 เป็นปีที่ 11 ในรัชกาลปัจจุบัน
ติดตาม The Thaiger บน Google News: