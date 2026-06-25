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โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายทหาร-นายตำรวจชั้นสัญญาบัตร ต่อวาระราชองครักษ์ รวม 78 นาย

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 25 มิ.ย. 2569 14:38 น.| อัปเดต: 25 มิ.ย. 2569 14:38 น.
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โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายทหาร-นายตำรวจชั้นสัญญาบัตร ต่อวาระราชองครักษ์ รวม 78 นาย

พระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายทหาร-นายตำรวจชั้นสัญญาบัตร 78 นาย ปฏิบัติหน้าที่ราชองครักษ์ในพระองค์สืบต่ออีกวาระ

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2569 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งนายทหารราชองครักษ์ในพระองค์และนายตำรวจราชองครักษ์ในพระองค์ ใจความว่า

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทหารสัญญาบัตรและนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร ปฏิบัติราชการสนองพระเดชพระคุณในหน้าที่นายทหารราชองครักษ์ในพระองค์และนายตำรวจราชองครักษ์ในพระองค์

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติการถวายความปลอดภัย พ.ศ. 2560 ประกอบมาตรา 6 มาตรา 8 และมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติราชองครักษ์ พุทธศักราช 2480 มาตรา 4 มาตรา 5 และมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัตินายตำรวจราชสำนัก พ.ศ. 2495 และข้อ 4 ของระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการแต่งตั้งราชองครักษ์ พ.ศ. 2559

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทหารสัญญาบัตรและนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร ปฏิบัติราชการสนองพระเดชพระคุณในหน้าที่นายทหารราชองครักษ์ในพระองค์และนายตำรวจราชองครักษ์ในพระองค์ สืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง จำนวน 78 นาย ดังนี้

นายทหารสัญญาบัตร เหล่าทหารบก จำนวน 20 นาย

  1. พลเอก จิรวัฒน์ พันธ์สวัสดิ์
  2. พลเอก ณัฐพงษ์ เพราแก้ว
  3. พลเอก ธราพงษ์ มะละคำ
  4. พลเอก ธัชพล เปี่ยมวุฒิ
  5. พลเอก พนา แคล้วปลอดทุกข์
  6. พลเอก ศานติ ศกุนตนาค
  7. พลเอก อภิชาติ ไชยะดา
  8. พลเอก อานุภาพ ศิริมณฑล
  9. พลโท เขษมวิศว์ สาคุณ
  10. พลโท ธวัชชัย ตั้งพิทักษ์กุล
  11. พลโท ธิติพันธ์ ฐานะจาโร
  12. พลโท ปนิวัธน์ ทรัพย์รุ่งเรือง
  13. พลโท ปริทัศน์ ตรีกาลนนท์
  14. พลโท ไพบูลย์ พุ่มพิเชฎฐ์
  15. พลโท วรเทพ บุญญะ
  16. พลตรี ชลัช แจ่มใส
  17. พลตรี ณัฏฐพงศ์ อัศวินวงศ์
  18. พลตรี นฤนาท นิยมไทย
  19. พลตรี เปรียว ติณสูลานนท์
  20. พันเอก วุฒิชัย คนึงกิจก้อง

นายทหารสัญญาบัตร เหล่าทหารเรือ จำนวน 24 นาย

  1. พลเรือเอก โชติรัตน์ อุตมเพทาย
  2. พลเรือเอก ณรงค์ จงรักภูบาล
  3. พลเรือเอก ณัฏฐพล เดี่ยววานิช
  4. พลเรือเอก ณัฏฐพงศ์ ปานโสภณ
  5. พลเรือเอก ธันยกร เสนาลักษณ์
  6. พลเรือโท เฉลิมชัย สวนแก้ว
  7. พลเรือโท โชคชัย เรืองแจ่ม
  8. พลเรือโท บริบูรณ์ เอมทิพย์
  9. พลเรือโท รังสรรค์ บัวเผือก
  10. พลเรือโท วีรุดม ม่วงจีน
  11. พลเรือโท อิทธิพัทธ์ กวินเพื่อฟูกุล
  12. พลเรือตรี จักษวัฏ สายวงค์
  13. พลเรือตรี ปริทรรศน์ ชาตะสิงห์
  14. พลเรือตรี ปรีชา รัตนสำเนียง
  15. พลเรือตรี ปารัช รัตนไชยพันธ์
  16. พลเรือตรี รัชยศ รัชตรุ่งโรจน์กุล
  17. พลเรือตรี วรพล จันทมาศ
  18. พลเรือตรี ศักรภพน์ ประจักษ์ศุภนิติ
  19. พลเรือตรี สรรเสริญ สาโดด
  20. พลเรือตรี อภิชาติ แก้วดวงเทียน
  21. พลเรือตรี เอตม์ ยุวนกูร
  22. นาวาเอก กลิน ยังรอต
  23. นาวาเอก บุญเกิด มูลละกัน
  24. นาวาเอก ณรงค์ สุขพ่อค้า

นายทหารสัญญาบัตร เหล่าทหารอากาศ จำนวน 22 นาย

  1. พลอากาศเอก พิชิตไชย สุรกิจพิพัฒน์
  2. พลอากาศเอก พิทูร เจริญยิ่ง
  3. พลอากาศเอก ระวิน ถนอมสิงห์
  4. พลอากาศเอก ไวพจน์ เกิงฝาก
  5. พลอากาศเอก เศกสรรค์ สวนสีดา
  6. พลอากาศเอก เสกสรร คันธา
  7. พลอากาศเอก สฤษฏ์ วุทธีรพล
  8. พลอากาศโท ขจรฤทธิ์ แก้วอำไพ
  9. พลอากาศโท ธนเสฏฐ์ ธรรมอำนวยกิจ
  10. พลอากาศโท พลวัตร อินทรวิเศษ
  11. พลอากาศโท วัลลภ ประสงค์คีกิจ
  12. พลอากาศโท สมใจ ชัยวงษ์
  13. พลอากาศโท อังคาร อินทรา
  14. พลอากาศตรี ชัชพล ลายประดิษฐ์
  15. พลอากาศตรี ทศพร เสถียรวารี
  16. พลอากาศตรี พันเทพ เนียมพลอย
  17. พลอากาศตรี วสุ มโนสิทธิศักดิ์
  18. พลอากาศตรี วิสูตร งิ้วแหลม
  19. พลอากาศตรี ศราวุฒิ สุวรรณ์
  20. พลอากาศตรี อติริวิชช์ ไพจิตร
  21. นาวาอากาศเอก ปรีชา อุปพงษ์
  22. นาวาอากาศเอก อนุยุต รูปขจร

นายตำรวจชั้นสัญญาบัตร จำนวน 12 นาย

  1. พลตำรวจเอก นิรันดร เหลื่อมศรี
  2. พลตำรวจเอก สำราญ นวลมา
  3. พลตำรวจโท กฤษฎา สุรเชษฐพงษ์
  4. พลตำรวจโท กฤตธาพล ยี่สาคร
  5. พลตำรวจโท จิรภพ ภูริเดช
  6. พลตำรวจโท ธนพล ศรีโสภา
  7. พลตำรวจตรี จักรภพ สุคนธราช
  8. พลตำรวจตรี ไพโรจน์ สุขรวยธนโชติ
  9. พลตำรวจตรี ไพรัช พุกเจริญ
  10. พลตำรวจตรี หม่อมหลวงสันธิกร วรวรรณ
  11. พลตำรวจตรี อรุษ แสงจันทร์
  12. พันตำรวจเอก ศุภกิจ ต่อบุญ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน พุทธศักราช 2569 ประกาศ ณ วันที่ 23 มิถุนายน พุทธศักราช 2569 เป็นปีที่ 11 ในรัชกาลปัจจุบัน

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 25 มิ.ย. 2569 14:38 น.| อัปเดต: 25 มิ.ย. 2569 14:38 น.
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Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

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