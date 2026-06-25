ทนายของ “สุชาติ” เข้าแจ้งความ 6 ราย ไม่บอกใครบ้าง ยันไม่เกี่ยวข้องกับทับลาน
ทนายของสุชาติ เข้าแจ้งความ 6 ราย ไม่บอกใครบ้าง ยันไม่เกี่ยวข้องกับทับลาน แต่ทั้ง 6 ราย มีการให้ร้ายจนรัฐมนตรีได้รับความเสียหาย
นายณัฐวุฒิ วงศ์เนียม ทนายความของนายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าแจ้งความกับ พ.ต.ท.สุทธิพงษ์ แป้นจันทร์ สว.สอบสวน สน.ทองหล่อ ซึ่งทนายความระบุยังไม่ขอเปิดเผยข้อมูลจะแจ้งความดำเนินคดีใครบ้าง
นายณัฐวุฒิ เปิดเผยว่า ได้รับมอบอำนาจจาก รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มาแจ้งความเอาผิดกับบุคคล 6 คน เรื่องของหมิ่นประมาทและความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ซึ่งรายละเอียดพฤติกรรม รวมไปถึงบุคคลใดบ้าง ยังไม่สามารถเปิดเผยได้ในขณะนี้ แต่ยืนยันว่าทั้ง 6 คนนี้มีการให้ร้ายจนรัฐมนตรีได้รับความเสียหาย
ส่วนกรณีอุทยานแห่งชาติทับลาน ท่านรัฐมนตรีมีนโยบายไม่ให้ฟ้องร้องกับผู้ที่วิพากษ์วิจารณ์ แต่ถ้ามีการให้ร้ายเกินเลย และยังไม่ยอมหยุด ก็จะพิจารณาแจ้งความในภายหลัง เพราะยังอยู่ในอายุความที่สามารถดำเนินคดีได้ ซึ่งไม่ได้เป็นการข่มขู่ แต่รัฐมนตรีมุ่งเน้นไปที่การแก้ปัญหาและยึดผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก ดังนั้นการใช้สิทธิ์แจ้งความก็เป็นสิทธิ์ของผู้เสียหายตามกฎหมาย
ระหว่างนายณัฐวุฒิ กำลังตอบคำถามผู้สื่อข่าวอยู่นั้น นายธราธิป ฉันทะวัฒน์ รองเลขาธิการสมาคมสมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย เข้ามาสอบถามถึงประเด็นที่นักกีฬาในสมาคม (มรรค จันเหลือง) เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องว่าจะถูกฟ้องร้อง ทนายความจึงชี้แจงว่า ยังไม่รู้เรื่องของวันนี้ ยังไม่ทราบในรายละเอียด รวมไปถึงพฤติกรรมและตัวบุคคลก็ยังไม่ได้มีการระบุ แล้วตนก็ไม่รู้จักรองเลขาธิการสมาคมฯ จึงขอไม่พูดในรายละเอียด โดยบอกเพียงแค่ว่า หลังจากแจ้งความจะออกมาชี้แจงรายละเอียดทั้งหมดในวันนี้
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- สุชาติ ยกมือขอโทษ อิงฟ้า-ณวัฒน์ ปัดสั่งฟ้องปมวิจารณ์ ทับลาน ลั่นเป็นลูกผู้ชายพอ
- “สุชาติ” โต้ไม่เป็นความจริง หลังมีรายงานส่งทนายฟ้อง “อิงฟ้า-มรรค” ปมทับลาน
- “สุชาติ” ส่งทนายแจ้งความ “อิงฟ้า-มรรค” ถูกกล่าวหากินป่าทับลาน ทำเสียชื่อ
ติดตาม The Thaiger บน Google News: