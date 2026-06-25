ข่าวต่างประเทศ

ชายโหมงานหนัก 37 ปี รอวันเกษียณ ช็อก! หัวใจหยุดเต้น เสียชีวิตไม่ทันใช้เงิน

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 25 มิ.ย. 2569 20:00 น.| อัปเดต: 25 มิ.ย. 2569 14:36 น.
56

แชร์เคสเศร้า ชายทำงานหนัก 37 ปี แทบไม่มีวันหยุด หวังเก็บเงินใช้ชีวิตเกษียณ วางแผนเที่ยวรอบโลกกับภรรยา จู่ ๆ หัวใจหยุดเต้นกะทันหัน จากไปก่อนทริปแรกในชีวิต

อุทาหรณ์ชีวิต! Dr. Dhivya Dhyana แพทย์หญิงรายหนึ่งออกมาเล่าประสบการณ์ของชายวัย 68 ปี จากไปกะทันหันด้วยอาการหัวใจหยุดเต้นกะทันหัน เพียงไม่กี่เดือนหลังจากเกษียณอายุการทำงาน

คุณหมอเผยว่า คนไข้รายนี้แทบไม่เคยหยุดพักเลย ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเขามุ่งมั่นทำงานอย่างหนักเพื่อหาเงินมาจุนเจือภรรยาและลูก ๆ ทั้ง 3 คน เจ้าตัวไม่ได้ใช้วันหยุดพักผ่อนกับครอบครัว รวมถึงทริปท่องเที่ยวกับเพื่อนฝูง เขามักจะบอกภรรยาเสมอว่า “ขอให้ผมทำงานหนักตอนนี้ก่อน แล้วหลังจากเกษียณผมจะสนุกกับชีวิตให้เต็มที่” เพราะยึดคติที่ว่างานต้องมาก่อนเสมอ จนละเลยความสุขส่วนตัวไป

สิ่งที่ทำให้เรื่องนี้กลายเป็นบทเรียนราคาแพง คือคำบอกเล่าของภรรยาของชายวัย 68 ปี เผยว่า สามีของเธอเพิ่งเกษียณจากการทำงานในบริษัทเดิมมานานถึง 37 ปี ทั้งคู่วางแผนเตรียมตัวไปท่องเที่ยวรอบโลกด้วยกันเป็นเวลา 1 เดือนในเดือนสิงหาคมที่จะถึงนี้ โดยจองทุกอย่างไว้หมดแล้ว แต่น่าเศร้าที่เขากลับไม่มีโอกาสได้ทำตามความฝันนั้น

คุณหมอตั้งคำถามถึงผู้คนจำนวนมากที่กำลังใช้ชีวิตในลักษณะเดียวกัน ระบุว่าเรามักจะยอมแลกเวลา ความอิสระ และแม้กระทั่งสุขภาพ เพื่อการทำงานที่คิดว่าจะให้ผลตอบแทนในอนาคต แต่ความจริงที่น่าเจ็บปวดคือ “ชีวิตนั้นสั้นนัก”

พร้อมทั้งทิ้งข้อคิดว่า อย่าใช้ช่วงเวลาที่ดีที่สุดในชีวิตไปกับการรอคอยความสุขในวันข้างหน้าเพียงอย่างเดียว เพราะเราไม่มีทางรู้เลยว่าเราจะมีลมหายใจอยู่ถึงวันสัมผัสกับความสุขที่วางแผนไว้หรือไม่

หมอแชร์เคสชายทำงานหนักเสียชีวิต
ภาพจาก : drdhivyadhyana

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Dr Dhivya Dhyana (@drdhivyadhyana)

ข้อมูลจาก : timesnownews

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
เลขเด็ด &quot;สุนทรภู่&quot; งวด 1 ก.ค. 69 ส่องเลขมงคล 240 ปี ชาตกาล เลขเด็ด

เลขเด็ด “สุนทรภู่” งวด 1 ก.ค. 69 ส่องเลขมงคล 240 ปี ชาตกาล

45 วินาที ที่แล้ว
เลขเด็ด &quot;หวยปฏิทินจีน&quot; งวด 1 ก.ค. 69 ส่องเลขเด่นมาแรง จับคู่เน้นๆ เลขเด็ด

เลขเด็ด “หวยปฏิทินจีน” งวด 1 ก.ค. 69 ส่องเลขเด่นมาแรง จับคู่เน้นๆ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
รถบัสไฟฟ้า 2 ชั้นลอนดอนไฟไหม้คาอู่ ข่าวต่างประเทศ

ลอนดอนระอุ! รถบัสไฟไหม้วอด เปลวเพลิงลุกท่วม ควันดำพุ่งทั่วฟ้า วิกฤตอากาศร้อนจัด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ชายโหมงานหนัก 37 ปี รอวันเกษียณ ช็อก! หัวใจหยุดเต้น เสียชีวิตไม่ทันใช้เงิน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตรวจหวยลาว งวด 25/6/69 เช็กเลข 6 ตัว วิเคราะห์เลขนามสัตว์ สถิติหวยย้อนหลัง หวยลาว

ตรวจหวยลาว งวด 25/6/69 เช็กเลข 6 ตัว วิเคราะห์เลขนามสัตว์ สถิติหวยย้อนหลัง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขปฏิทินคำชะโนด ตรงงวดหวยออกวันพุธ 1 กรกฎาคม 2569 เลขเด็ด

เลขมงคล ปฏิทินคำชะโนด 1/7/69 บารมีปู่ศรีสุทโธประทานโชคลูกหลาน ลุ้นรวยหวยออกวันพุธ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
สถ. ยกเลิกชะลอรายงานตัว เตรียมตรวจข้อสอบใหม่ 4.8 แสนคน ต่อหน้าสื่อ ข่าว

สถ. ยกเลิกชะลอรายงานตัว เตรียมตรวจข้อสอบใหม่ 4.8 แสนคน ต่อหน้าสื่อ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ย้อนสัมภาษณ์ หนิง ปัทมา ยันไม่ได้ไปเชียงใหม่กับ เป๊ก สัณณ์ชัย หลังโผล่คลิปร้องเพลงบนเวที

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
17 ก.ค.นี้ คลังเตรียมประกาศผลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เศรษฐกิจ

ดีเดย์ 17 ก.ค.นี้ รู้ผลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 69 ไม่ผ่านเกณฑ์ทำยังไง?

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

4EVE-PiXXiE ออกประกาศ ศิลปินไม่สามารถใช้สิทธิ เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. เหตุติดภารกิจ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
อ.เจษฎา ชี้เคส สาวกินปลาทูทอด จนผื่นขึ้น-หายใจไม่ออก ยันแพ้ฮิสตามีน ไม่ใช่สารพิษ ข่าว

อ.เจษฎา ชี้เคส สาวกินปลาทูทอด จนผื่นขึ้น-หายใจไม่ออก ยันแพ้ฮิสตามีน ไม่ใช่สารพิษ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
จับตา ผอ.กองฯ เอี่ยวทุจริตสอบ 4.5 พันล้าน ชิงยื่นใบลาออก ข่าว

จับตา ผอ.กองฯ เอี่ยวทุจริตสอบ 4.5 พันล้าน ชิงยื่นใบลาออก

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ศาลฎีกากัมพูชาพิพากษายืน จำคุก 14 ปี สองนักข่าวโพสต์รูปติดทุ่นระเบิด

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ศาลอาญาฯ สั่งจำคุก &quot;วุฒิชัย สุนทรนนท์&quot; 6 ปี 18 เดือน ไม่รอลงอาญา คดีแอบใช้รถหลวง ข่าว

ศาลอาญาฯ สั่งจำคุก “วุฒิชัย สุนทรนนท์” 6 ปี 18 เดือน ไม่รอลงอาญา คดีแอบใช้รถหลวง

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สรุปเหตุการณ์แผ่นดินไหว 25 มิ.ย. 69 เวเนซุเอลาหนักสุด ขนาด 7.5 ตาย 32 บาดเจ็บ 700 ญี่ปุ่น-สหรัฐฯ สั่นตาม

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ณวัฒน์ เคลื่อนไหวหลัง เป๊ก สัณณ์ชัย เปิดใจเรื่อง หนิง ปัทมา ข่าวดารา

ณวัฒน์ พูดตรง ๆ เป๊ก สัณณ์ชัย แมนมาก บอกแล้ว ‘หนิง ปัทมา’ สวย แก้ไม่หายสักที

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

คนร้ายขโมยมอไซค์หลายราย ถูกมัดตัวไว้กับเสาไฟ ชาวบ้านเชื่อเป็นฝีมือแบทแมน

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
เช็กให้ชัวร์ 28 มิ.ย. 69 เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ขายเหล้าไหม สายดื่ม-ร้านค้าต้องรู้ ข่าว

เช็กให้ชัวร์ 28 มิ.ย. 69 เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ขายเหล้าไหม สายดื่ม-ร้านค้าต้องรู้

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายทหาร-นายตำรวจชั้นสัญญาบัตร ต่อวาระราชองครักษ์ รวม 78 นาย ข่าว

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายทหาร-นายตำรวจชั้นสัญญาบัตร ต่อวาระราชองครักษ์ รวม 78 นาย

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ทนายของ “สุชาติ” เข้าแจ้งความ 6 ราย ไม่บอกใครบ้าง ยันไม่เกี่ยวข้องกับทับลาน

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ก่อแก้ว” โพสต์ภาพคู่ “ทักษิณ” บอกสุขภาพแข็งแรง จะอยู่อีก 40 ปี

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
สดุดี &#039;น้องเต๋า&#039; นิสิตวิศวะจุฬาฯ ผู้บริจาคอวัยวะ-ดวงตา ให้ สภากาชาดไทย หลังเสียชีวิตจากภาวะสมองตาย ข่าว

สดุดี ‘น้องเต๋า’ นิสิตวิศวะจุฬาฯ ผู้บริจาคอวัยวะ-ดวงตา ให้ สภากาชาดไทย หลังเสียชีวิตจากภาวะสมองตาย

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
สุชาติ ยกมือขอโทษ อิงฟ้า-ณวัฒน์ ปัดสั่งฟ้องปมวิจารณ์ ทับลาน ลั่นเป็นลูกผู้ชายพอ ข่าว

สุชาติ ยกมือขอโทษ อิงฟ้า-ณวัฒน์ ปัดสั่งฟ้องปมวิจารณ์ ทับลาน ลั่นเป็นลูกผู้ชายพอ

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
เป๊ก สัณณ์ชัย เปิดใจเคลียร์ดราม่า ยอมรับรู้จัก หนิง ปัทมา บันเทิง

เป๊ก สัณณ์ชัย แจงสถานะ หนิง ปัทมา ยอมรับนิสัยไม่ดี ลั่น อยากคิดอะไรก็คิด ห้ามใครไม่ได้

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เนเธอร์แลนด์ การุณยฆาตเด็กอายุต่ำกว่าวัย 12 ขวบ ครั้งแรกหลังแก้กฎหมายใหม่

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 25 มิ.ย. 2569 20:00 น.| อัปเดต: 25 มิ.ย. 2569 14:36 น.
56
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เลขเด็ด &quot;สุนทรภู่&quot; งวด 1 ก.ค. 69 ส่องเลขมงคล 240 ปี ชาตกาล

เลขเด็ด “สุนทรภู่” งวด 1 ก.ค. 69 ส่องเลขมงคล 240 ปี ชาตกาล

เผยแพร่: 25 มิถุนายน 2569
เลขเด็ด &quot;หวยปฏิทินจีน&quot; งวด 1 ก.ค. 69 ส่องเลขเด่นมาแรง จับคู่เน้นๆ

เลขเด็ด “หวยปฏิทินจีน” งวด 1 ก.ค. 69 ส่องเลขเด่นมาแรง จับคู่เน้นๆ

เผยแพร่: 25 มิถุนายน 2569
ตรวจหวยลาว งวด 25/6/69 เช็กเลข 6 ตัว วิเคราะห์เลขนามสัตว์ สถิติหวยย้อนหลัง

ตรวจหวยลาว งวด 25/6/69 เช็กเลข 6 ตัว วิเคราะห์เลขนามสัตว์ สถิติหวยย้อนหลัง

เผยแพร่: 25 มิถุนายน 2569
เลขปฏิทินคำชะโนด ตรงงวดหวยออกวันพุธ 1 กรกฎาคม 2569

เลขมงคล ปฏิทินคำชะโนด 1/7/69 บารมีปู่ศรีสุทโธประทานโชคลูกหลาน ลุ้นรวยหวยออกวันพุธ

เผยแพร่: 25 มิถุนายน 2569
Back to top button