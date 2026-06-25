ชายโหมงานหนัก 37 ปี รอวันเกษียณ ช็อก! หัวใจหยุดเต้น เสียชีวิตไม่ทันใช้เงิน
แชร์เคสเศร้า ชายทำงานหนัก 37 ปี แทบไม่มีวันหยุด หวังเก็บเงินใช้ชีวิตเกษียณ วางแผนเที่ยวรอบโลกกับภรรยา จู่ ๆ หัวใจหยุดเต้นกะทันหัน จากไปก่อนทริปแรกในชีวิต
อุทาหรณ์ชีวิต! Dr. Dhivya Dhyana แพทย์หญิงรายหนึ่งออกมาเล่าประสบการณ์ของชายวัย 68 ปี จากไปกะทันหันด้วยอาการหัวใจหยุดเต้นกะทันหัน เพียงไม่กี่เดือนหลังจากเกษียณอายุการทำงาน
คุณหมอเผยว่า คนไข้รายนี้แทบไม่เคยหยุดพักเลย ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเขามุ่งมั่นทำงานอย่างหนักเพื่อหาเงินมาจุนเจือภรรยาและลูก ๆ ทั้ง 3 คน เจ้าตัวไม่ได้ใช้วันหยุดพักผ่อนกับครอบครัว รวมถึงทริปท่องเที่ยวกับเพื่อนฝูง เขามักจะบอกภรรยาเสมอว่า “ขอให้ผมทำงานหนักตอนนี้ก่อน แล้วหลังจากเกษียณผมจะสนุกกับชีวิตให้เต็มที่” เพราะยึดคติที่ว่างานต้องมาก่อนเสมอ จนละเลยความสุขส่วนตัวไป
สิ่งที่ทำให้เรื่องนี้กลายเป็นบทเรียนราคาแพง คือคำบอกเล่าของภรรยาของชายวัย 68 ปี เผยว่า สามีของเธอเพิ่งเกษียณจากการทำงานในบริษัทเดิมมานานถึง 37 ปี ทั้งคู่วางแผนเตรียมตัวไปท่องเที่ยวรอบโลกด้วยกันเป็นเวลา 1 เดือนในเดือนสิงหาคมที่จะถึงนี้ โดยจองทุกอย่างไว้หมดแล้ว แต่น่าเศร้าที่เขากลับไม่มีโอกาสได้ทำตามความฝันนั้น
คุณหมอตั้งคำถามถึงผู้คนจำนวนมากที่กำลังใช้ชีวิตในลักษณะเดียวกัน ระบุว่าเรามักจะยอมแลกเวลา ความอิสระ และแม้กระทั่งสุขภาพ เพื่อการทำงานที่คิดว่าจะให้ผลตอบแทนในอนาคต แต่ความจริงที่น่าเจ็บปวดคือ “ชีวิตนั้นสั้นนัก”
พร้อมทั้งทิ้งข้อคิดว่า อย่าใช้ช่วงเวลาที่ดีที่สุดในชีวิตไปกับการรอคอยความสุขในวันข้างหน้าเพียงอย่างเดียว เพราะเราไม่มีทางรู้เลยว่าเราจะมีลมหายใจอยู่ถึงวันสัมผัสกับความสุขที่วางแผนไว้หรือไม่
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ข้อมูลจาก : timesnownews
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