“ก่อแก้ว” โพสต์ภาพคู่ “ทักษิณ” บอกสุขภาพแข็งแรง จะอยู่อีก 40 ปี
ก่อแก้ว โพสต์ภาพคู่ ทักษิณ บอกสุขภาพแข็งแรง จะอยู่อีก 40 ปี ฝากถึงแฟนคลบถ้าอยากรักทักษิณ ไปฟิตให้สุขภาพแข็งแรง
นายก่อแก้ว พิกุลทอง สส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทย โพสต์เฟซบุ๊กหลังได้พบกับนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี โดยระบุว่า “มีโอกาสเจอ ดร.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีในดวงใจ เป็นครั้งแรก หลังจากท่านได้รับอิสรภาพ ในงานสวดพระอภิธรรมศพ พล.ต.ท.ชัจจ์ กุลดิลก ผู้ใหญ่ที่แสนดี
ผมถามด้วยความห่วงใยว่าสุขภาพเป็นอย่างไรบ้างครับ ท่านตอบอย่างอารมณ์ดีว่า “แข็งแรงๆ จะอยู่อีก 40 ปี” จึงขออนุญาตนำมาเล่าสู่กันฟัง พี่น้องทั้งหลายที่ห่วงใยท่านจะได้สบายใจ
สำหรับแฟนคลับรุ่น ส.ว. (สูงวัย) ถ้ารัก ดร.ทักษิณ จริง ต้องฟิตร่างกายให้แข็งแรง จะได้อยู่ให้กำลังใจซึ่งกันและกัน อย่ารีบทิ้งท่านไปก่อนนะ ผมก็เช่นกัน
ขอเล่าเท่านี้ ขอไปออกกำลังกายก่อนครับ
สู้ สู้…ฟิต ฟิต”
ทั้งนี้นายทักษิณเป็นประธานพิธีสวดอภิธรรมศพ “พล.ต.ท.ชัจจ์ กุลดิลก” อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม คืนสุดท้าย ที่วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร โดยมี น.ส.พินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์ นายพานทองแท้ ชินวัตร ร่วมพิธีด้วย
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