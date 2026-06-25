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สุชาติ ยกมือขอโทษ อิงฟ้า-ณวัฒน์ ปัดสั่งฟ้องปมวิจารณ์ ทับลาน ลั่นเป็นลูกผู้ชายพอ

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 25 มิ.ย. 2569 13:58 น.| อัปเดต: 25 มิ.ย. 2569 13:58 น.
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สุชาติ ยกมือขอโทษ อิงฟ้า-ณวัฒน์ ปัดสั่งฟ้องปมวิจารณ์ ทับลาน ลั่นเป็นลูกผู้ชายพอ

สุชาติ ยกมือไหว้ขอโทษ อิงฟ้า-ณวัฒน์ ปัดสั่งฟ้องคดีวิจารณ์ปม ทับลาน เผยฝ่ายกฏหมายแค่เสนอเรื่อง ย้ำรับฟังคำติชมได้ ลั่นเป็นลูกผู้ชายพอ

25 มิ.ย. 2569 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ออกมาชี้แจงกรณีที่มีกระแสข่าวในโซเชียลมีเดียว่า จะมอบให้ทนายความส่วนตัวเข้าแจ้งความดำเนินคดีกับ นางสาวอิงฟ้า วราหะ นางงามและนักแสดงชื่อดัง จากกรณีวิพากษ์วิจารณ์การทำงานเรื่องอุทยานทับลาน

นายสุชาติ ระบุว่า ขณะนั้นรีบมาประชุมกับ กมธ.ที่ดิน เรื่องอุทยานทับลาน ฝ่ายกฎหมายส่งข้อความมาทางไลน์แต่ยังไม่ได้อ่าน กระทั่งเปิดดูช่วงทำบุญตักบาตรที่ทำเนียบรัฐบาลตอนเช้า จึงรีบโทรกลับแต่โทรไม่ติด

นายสุชาติ กล่าวว่า เรื่องทับลานตนยอมโดนด่าในโซเชียล จะด่าจะว่าทำไปเลย แต่ทนเห็นน้ำตาชาวบ้านไม่ได้ จึงต้องแก้ปัญหาเรื่องนี้ ถ้าวิจารณ์เรื่องการทำงาน ตนยอมรับได้ทุกคน จะผิดจะถูก วิจารณ์ได้เลย แต่ถ้าใครมาวิจารณ์ว่าขี้โกงหรือทุจริต แบบนี้ไม่ใช่ เพราะเรื่องทับลานมีข้อมูล 2 ด้าน ด้านหนึ่งเป็นข้อมูลจากฝ่ายอนุรักษ์ อีกด้านหนึ่งเป็นข้อมูลจากฝ่ายราชการ แต่เชื่อว่าสุดท้ายเรื่องนี้จะจบในห้องประชุม กมธ.

“ขอโทษน้องอิงฟ้า ขอโทษทุกท่านที่เกี่ยวข้องในรายชื่อ ที่ข่าวออกมาผมก็ตกใจ ให้คนไปตามทนายฝ่ายกฎหมายมาว่า ไม่ได้ให้ฟ้องใคร เมื่อวานสัมภาษณ์ไปแล้วชัดเจน เราลูกผู้ชายพอ การทำงานวิจารณ์ได้ จะด่าจะว่าในโซเชียล ไม่มีปัญหา” นายสุชาติกล่าว

กรณีที่มีกระแสข่าวว่าทนายจะยื่นฟ้องช่วงเที่ยงวันเดียวกัน นายสุชาติยืนยันว่าตนไม่ได้เซ็น จะฟ้องได้อย่างไร เพราะฝ่ายกฎหมายแค่เสนอมาเอง พร้อมขอโทษนายณวัฒน์ อิสรไกรศีล และทุก ๆ คน พร้อมยืนยันว่า การทำงานของตนตรวจสอบได้ อภิปรายไม่ไว้วางใจก็ได้ แต่ทุกสิ่งที่ทำมาล้วนมาจากการที่ทนไม่ได้เมื่อเห็นชาวบ้านร้องไห้ผูกคอตาย

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 25 มิ.ย. 2569 13:58 น.| อัปเดต: 25 มิ.ย. 2569 13:58 น.
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Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

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