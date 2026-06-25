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สดุดี ‘น้องเต๋า’ นิสิตวิศวะจุฬาฯ ผู้บริจาคอวัยวะ-ดวงตา ให้ สภากาชาดไทย หลังเสียชีวิตจากภาวะสมองตาย

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 25 มิ.ย. 2569 13:59 น.| อัปเดต: 25 มิ.ย. 2569 13:59 น.
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สดุดี 'น้องเต๋า' นิสิตวิศวะจุฬาฯ ผู้บริจาคอวัยวะ-ดวงตา ให้ สภากาชาดไทย หลังเสียชีวิตจากภาวะสมองตาย

สดุดี ‘น้องเต๋า ณพวิทย์’ นิสิตวิศวะคอมพ์ จุฬาฯ ผู้บริจาคอวัยวะ-ดวงตา ให้ สภากาชาดไทย หลังเสียชีวิตจากภาวะสมองตาย ต่อลมหายใจและมอบชีวิตใหม่ให้ผู้ป่วยอีกหลายคน

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2569 หน้าเพจเฟซบุ๊ก สภากาชาดไทย Thai Red Cross Society ออกมาโพสต์ข้อความแสดงความอาลัย พร้อมสดุดีแก่ น้องเต๋า ณพวิทย์ สิริวัสนคุปต์ นิสิตหนุ่มจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้บริจาคอวัยวะ และดวงตา ให้แก่สภากาชาดไทย เพื่อมอบโอกาสและชีวิตใหม่ให้ผู้ป่วยอีกหลายคน ภายหลังเสียชีวิตจากภาวะสมองตาย

“จากไปก่อนวันเปิดเทอม แต่ความดีจะคงอยู่ตลอดไป ‘น้องเต๋า’ นายณพวิทย์ สิริวัสนคุปต์ นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เสียชีวิตจากภาวะสมองตาย ครอบครัวได้นึกถึงเจตนารมณ์ของน้องเต๋าว่าอยากจะบริจาคอวัยวะ จึงได้ตัดสินใจครั้งสำคัญ ด้วยการสร้างทานบารมีอันยิ่งใหญ่ โดยการบริจาคอวัยวะและดวงตา ให้ #สภากาชาดไทย เพื่อมอบโอกาสและชีวิตใหม่ให้ผู้ป่วยอีกหลายคน

สภากาชาดไทยขอกุศลผลบุญนี้จงเป็นอานิสงส์ ดลบันดาลให้ ‘น้องเต๋า’ นายณพวิทย์ สิริวัสนคุปต์ ผู้บริจาคอวัยวะและดวงตา ประสบความเกษมสุขในสัมปรายภพชั่วนิรันดร์”

สดุดี 'น้องเต๋า' นิสิตวิศวะจุฬาฯ ผู้บริจาคอวัยวะ-ดวงตา ให้ สภากาชาดไทย หลังเสียชีวิต-1

ขณะเดียวกันทางเพจเฟซบุ๊กของภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก็ได้มีการโพสต์ข้อความแสดงความไว้อาลัยต่อการจากไปของ น้องเต๋า ณพวิทย์ ด้วยเช่นกัน ระบุว่า

“ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปของ “น้องณพวิทย์ สิริวัสนคุปต์” นิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล (CEDT) รุ่นที่ 4 ปีการศึกษา 2569 ภาควิชาฯ ขอร่วมไว้อาลัยและส่งกำลังใจไปยังครอบครัว ตลอดจนผู้ที่รักและผูกพันกับน้องในช่วงเวลาแห่งความสูญเสียนี้

พร้อมกันนี้ ขออนุโมทนาบุญในกุศลอันยิ่งใหญ่จากการบริจาคอวัยวะให้แก่สภากาชาดไทย ซึ่งเป็นการมอบโอกาสและต่อชีวิตให้แก่เพื่อนมนุษย์ นับเป็นแบบอย่างแห่งการให้ที่ทรงคุณค่าและน่ายกย่องยิ่ง ขอให้น้องไปสู่สุคติ และสถิตอยู่ในความทรงจำของพวกเราตลอดไป”

สดุดี 'น้องเต๋า' นิสิตวิศวะจุฬาฯ ผู้บริจาคอวัยวะ-ดวงตา ให้ สภากาชาดไทย หลังเสียชีวิต-2 สดุดี-_น้องเต๋า_-นิสิตวิศวะจุฬาฯ-ผู้บริจาคอวัยวะ-ดวงตา-ให้-สภากาชาดไทย-หลังเสียชีวิต-3

สดุดี-_น้องเต๋า_-นิสิตวิศวะจุฬาฯ-ผู้บริจาคอวัยวะ-ดวงตา-ให้-สภากาชาดไทย-หลังเสียชีวิต-4

อ้างอิงจาก : FB สภากาชาดไทย Thai Red Cross Society, Computer Engineering & Digital Technology, Chulalongkorn University,

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Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 25 มิ.ย. 2569 13:59 น.| อัปเดต: 25 มิ.ย. 2569 13:59 น.
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Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

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