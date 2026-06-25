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พ่อข้าราชการสาว เผยสภาพจิตใจลูกสาวแย่มาก ช่วยแค่จ่ายค่าติว ยันสอบได้ด้วยตัวเอง

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 25 มิ.ย. 2569 13:31 น.| อัปเดต: 25 มิ.ย. 2569 13:31 น.
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พ่อข้าราชการสาว เผยสภาพจิตใจลูกสาวแย่มาก ช่วยแค่จ่ายค่าติว ยันสอบได้ด้วยตัวเอง

พ่อข้าราชการสาว อบต.คลองเขม้า โต้ปมลูกสาวโยงทุจริตสอบท้องถิ่น เผยช่วยจ่ายแค่ค่าติวหนังสือ ยืนยันสอบได้ด้วยตัวเอง

หลังจากในโซเชียลมีเดียมีการแชร์ภาพและโยงชื่อข้าราชการหญิงรายหนึ่งซึ่งได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน อบต.คลองเขม้า จ.กระบี่ ว่าอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น คุณพ่อของข้าราชการรายดังกล่าวได้เปิดใจพูดถึงเรื่องที่เกิดขึ้น

คุณพ่อระบุว่า รู้สึกตกใจมากเมื่อเห็นรูปของลูกสาวปรากฏในสื่อและถูกโยงกับคดีทุจริต ยังไม่เข้าใจว่าชื่อและรูปของลูกสาวเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ได้อย่างไร เพราะลูกสาวสอบได้ด้วยตัวเองอย่างเต็มความสามารถ และตนไม่เคยจ่ายเงินให้กับกระบวนการทุจริตแม้แต่บาทเดียว

คุณพ่อยอมรับว่าเคยมี สส. คนหนึ่งโทรศัพท์มาหา บอกว่ามีเส้นสายที่จะฝากลูกสาวให้เป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นได้ โดยไม่ได้ระบุจำนวนเงิน แต่ตนปฏิเสธไปทันที เพราะมั่นใจในความสามารถของลูกสาวอยู่แล้ว

สำหรับค่าใช้จ่ายในการเตรียมสอบ คุณพ่อระบุว่าจ่ายเพียงค่าคอร์สติวหนังสือ 14,000 บาทเท่านั้น เพื่อให้ลูกสาวได้เรียนและมีหนังสืออ่าน ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ลูกสาวทุ่มเทกับการเรียนในคอร์สติวและอ่านหนังสืออย่างหนัก ประกอบกับลูกสาวเป็นคนเรียนเก่ง โดยเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษที่มีผลการเรียนดีมาตลอด

คุณพ่อเผยว่า ขณะนี้สภาพจิตใจของลูกสาวและครอบครัวอยู่ในสภาพย่ำแย่มาก โดยเฉพาะลูกสาวที่ไม่พร้อมจะพูดคุยกับใครทั้งสิ้น เพราะไม่มีใครคิดว่าเหตุการณ์เช่นนี้จะเกิดขึ้นกับชีวิต ยืนยันว่าครอบครัวพร้อมเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบทุกขั้นตอน เพราะมั่นใจในความบริสุทธิ์ใจ

ที่มา: โหนกระแส

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 25 มิ.ย. 2569 13:31 น.| อัปเดต: 25 มิ.ย. 2569 13:31 น.
98
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

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