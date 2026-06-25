ข่าวการเมือง

เปิดประวัติ รุ่งเรือง ธิมาบุตร ปลัดภูเก็ต รางวัลครุฑทองคำ ฝ่าข้อครหา 3 ครั้ง

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 25 มิ.ย. 2569 13:24 น.| อัปเดต: 25 มิ.ย. 2569 13:26 น.
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เปิดประวัติ รุ่งเรือง ธิมาบุตร ปลัดภูเก็ต รางวัลครุฑทองคำ ฝ่าข้อครหา 3 ครั้ง
ปชส. จังหวัดภูเก็ต

ปลัดจังหวัดภูเก็ตที่เคยคว้ารางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่นปี 2563 เผชิญข้อครหาปืน-ส่วยสถานบันเทิง ก่อนได้รับคำสั่งกลับปฏิบัติหน้าที่ 25 มิ.ย. 2569

กรมการปกครองมีคำสั่งให้ รุ่งเรือง ธิมาบุตร กลับมาปฏิบัติหน้าที่ปลัดจังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 2569 หลังครบกำหนดช่วยราชการที่ส่วนกลาง แม้คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงยังไม่มีข้อสรุป

รุ่งเรือง จบปริญญาตรีและโทด้านรัฐศาสตร์การปกครองจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง เติบโตในสายปกครองผ่านการเป็นนายอำเภอหลายพื้นที่ ทั้งนายอำเภอเหล่าเสือโก้ก สุไหงปาดี สุไหงโก-ลก และนากลาง ก่อนขึ้นเป็นผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. และปลัดจังหวัดภูเก็ต

ด้านผลงาน เขาคว้ารางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น (ครุฑทองคำ) ปี 2563 บุคคลดีเด่นด้านการป้องกันยาเสพติดจาก ป.ป.ส. ปี 2561 และรางวัลนายอำเภอแหวนเพชร (ชมเชย) ปี 2565 รวมถึงเป็นต้นแบบค่าย “ลูกชายนายอำเภอ” เพื่อบำบัดผู้ติดยาเสพติด

รมการปกครองมีคำสั่งให้ รุ่งเรือง ธิมาบุตร กลับมาปฏิบัติหน้าที่ปลัดจังหวัดภูเก็ต
ปชส. จังหวัดภูเก็ต

ย้อนไทม์ไลน์ข้อครหา 3 ครั้ง

ปี 2565 ปปง. ยึดทรัพย์เครือข่ายยาเสพติดของนายแซม แวดาโอะ พบปืน 18 กระบอกที่มีใบอนุญาตออกโดยรุ่งเรืองสมัยเป็นนายอำเภอสุไหงโก-ลก พร้อมภาพถ่ายทั้งสองคน รุ่งเรืองชี้แจงว่าเป็นเพียงการถ่ายรูปในกิจกรรมเตะฟุตบอล และได้สั่งเพิกถอนใบอนุญาตของนายแซมก่อนการจับกุมแล้ว

ปี 2568 ถูกสอบสวนทางวินัย 2 ประเด็น คือการออกใบอนุญาตปืนให้นายแซมอีก 26 กระบอกโดยหละหลวม และพบเส้นทางการเงินเครือข่ายพนันออนไลน์โอนเข้าบัญชีที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการสรุปว่าเป็นความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงเรื่อง “ปล่อยปละละเลย” ลงโทษตัดเงินเดือน 2% เป็นเวลา 3 เดือน

ปี 2568 ถูกสอบสวนทางวินัย 2 ประเด็
ปชส. จังหวัดภูเก็ต

20 พ.ค. 2569 หลังย้ายมาดำรงตำแหน่งปลัดจังหวัดภูเก็ต อธิบดีกรมการปกครองมีคำสั่งย้ายรุ่งเรืองพร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง 5 นาย ไปช่วยราชการส่วนกลาง เพื่อตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อร้องเรียนเรียกรับผลประโยชน์จากสถานบันเทิงในตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จากนั้นทนายภัทรพงศ์ ศุภักษร เปิดภาพแคปหน้าจอแชต LINE อ้างว่าเป็นบทสนทนาในกระทรวงมหาดไทยช่วงก่อนเลือกตั้ง โดยมีข้อความ “ช่วยน้ำเงินด้วย” ซึ่งต่อมาทราบว่ารุ่งเรืองเป็นผู้ส่ง

ปัจจุบัน รุ่งเรืองกลับมาปฏิบัติหน้าที่ปลัดจังหวัดภูเก็ตแล้วตามคำสั่งลงวันที่ 25 มิ.ย. 2569 ของนายวินัย โตเจริญ รองอธิบดีรักษาราชการแทนอธิบดีกรมการปกครอง ขณะที่ผลสอบสวนกรณีข้อร้องเรียนส่วยสถานบันเทิงยังไม่มีข้อสรุป

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 25 มิ.ย. 2569 13:24 น.| อัปเดต: 25 มิ.ย. 2569 13:26 น.
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Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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