เนเธอร์แลนด์ การุณยฆาตเด็กอายุต่ำกว่าวัย 12 ขวบ ครั้งแรกหลังแก้กฎหมายใหม่
เนเธอร์แลนด์ การุณยฆาตเด็กอายุต่ำกว่าวัย 12 ขวบ ครั้งแรกหลังแก้กฎหมายใหม่ ภายหลังจากที่เด็กคนดังกล่าวป่วยไม่สามารถรักษาได้
เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน สำนักข่าว NYPost รายงานว่า เนเธอร์แลนด์ได้ทำการการุณยฆาตเด็กอายุต่ำกว่าวัย 12 ขวบ ซึ่งถือเป็นครั้งแรกเป็นประวัติศาสตร์ ภายหลังจากที่ทางการเนเธอร์แลนด์ เปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญต่อกฎหมายว่าด้วยการการุณยฆาต เมื่อสองปีที่แล้ว
รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขเนเธอร์แลนด์ระบุว่า เด็กคนดังกล่าวป่วยหนักแต่ไม่ได้รักษาได้ แต่ไม่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มว่าเด็กคนดังกล่าวป่วยเป็นโรคอะไร ซึ่งการการุณยฆาตครั้งนี้ได้รับการยินยอมจากผู้ปกครองตามกฎหมาย
ทั้งนี้ตามกฎหมายของประเทศเนเธอร์แลนด์นั้น ทางรัฐบาลอนุญาตให้การุณยฆาตผู้ป่วยที่อายุต่ำกว่า 1 ขวบ และมากกว่า 12 ขวบ ซึ่งการแก้กฎหมายดังกล่าวช่วยให้เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีสามารถรับการุณยฆาตได้
โดยรัฐบาระบุว่า สถานการณ์เช่นนี้อาจเกิดขึ้นได้กับโรคทางกาย เช่น มะเร็งหรือโรคหัวใจและหลอดเลือด รวมถึงความผิดปกติทางจิต ภาวะสมองเสื่อม หรือกลุ่มอาการสูงอายุหลายประการ ซึ่งแพทย์จะเป็นผู้พิจารณาว่าผู้ป่วยทุกข์ทรมานนั้นเกินกว่าจะทนไหวและไม่มีแนวโน้มที่จะดีขึ้น เพื่อตัดสินว่าจะอนุญาตให้รับการการุณยฆาตหรือไม่
ทั้งนี้แพทย์ที่ลงมืออย่างผิดหลังการหรือผิดกฎหมาย โดยไม่ผ่านตามขบวนการที่รัฐบาลวางเอาไว้สามารถถูกพิพากษาจำคุกได้ 12 ปี
เนเธอร์แลนด์ไม่ใช่ประเทศแรกที่อนุญาตให้มีการเสียชีวิตโดยมีแพทย์ช่วยเหลือสำหรับเด็กทุกช่วงวัย โดยเบลเยียมได้อนุญาตให้มีการดำเนินการดังกล่าวมาตั้งแต่ปี 2557
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