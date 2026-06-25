ข่าวต่างประเทศ

เนเธอร์แลนด์ การุณยฆาตเด็กอายุต่ำกว่าวัย 12 ขวบ ครั้งแรกหลังแก้กฎหมายใหม่

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 25 มิ.ย. 2569 13:44 น.| อัปเดต: 25 มิ.ย. 2569 13:44 น.
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เนเธอร์แลนด์ การุณยฆาตเด็กอายุต่ำกว่าวัย 12 ขวบ ครั้งแรกหลังแก้กฎหมายใหม่ ภายหลังจากที่เด็กคนดังกล่าวป่วยไม่สามารถรักษาได้

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน สำนักข่าว NYPost รายงานว่า เนเธอร์แลนด์ได้ทำการการุณยฆาตเด็กอายุต่ำกว่าวัย 12 ขวบ ซึ่งถือเป็นครั้งแรกเป็นประวัติศาสตร์ ภายหลังจากที่ทางการเนเธอร์แลนด์ เปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญต่อกฎหมายว่าด้วยการการุณยฆาต เมื่อสองปีที่แล้ว

รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขเนเธอร์แลนด์ระบุว่า เด็กคนดังกล่าวป่วยหนักแต่ไม่ได้รักษาได้ แต่ไม่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มว่าเด็กคนดังกล่าวป่วยเป็นโรคอะไร ซึ่งการการุณยฆาตครั้งนี้ได้รับการยินยอมจากผู้ปกครองตามกฎหมาย

ทั้งนี้ตามกฎหมายของประเทศเนเธอร์แลนด์นั้น ทางรัฐบาลอนุญาตให้การุณยฆาตผู้ป่วยที่อายุต่ำกว่า 1 ขวบ และมากกว่า 12 ขวบ ซึ่งการแก้กฎหมายดังกล่าวช่วยให้เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีสามารถรับการุณยฆาตได้

โดยรัฐบาระบุว่า สถานการณ์เช่นนี้อาจเกิดขึ้นได้กับโรคทางกาย เช่น มะเร็งหรือโรคหัวใจและหลอดเลือด รวมถึงความผิดปกติทางจิต ภาวะสมองเสื่อม หรือกลุ่มอาการสูงอายุหลายประการ ซึ่งแพทย์จะเป็นผู้พิจารณาว่าผู้ป่วยทุกข์ทรมานนั้นเกินกว่าจะทนไหวและไม่มีแนวโน้มที่จะดีขึ้น เพื่อตัดสินว่าจะอนุญาตให้รับการการุณยฆาตหรือไม่

ทั้งนี้แพทย์ที่ลงมืออย่างผิดหลังการหรือผิดกฎหมาย โดยไม่ผ่านตามขบวนการที่รัฐบาลวางเอาไว้สามารถถูกพิพากษาจำคุกได้ 12 ปี

เนเธอร์แลนด์ไม่ใช่ประเทศแรกที่อนุญาตให้มีการเสียชีวิตโดยมีแพทย์ช่วยเหลือสำหรับเด็กทุกช่วงวัย โดยเบลเยียมได้อนุญาตให้มีการดำเนินการดังกล่าวมาตั้งแต่ปี 2557

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 25 มิ.ย. 2569 13:44 น.| อัปเดต: 25 มิ.ย. 2569 13:44 น.
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Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

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