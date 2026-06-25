เป๊ก สัณณ์ชัย แจงสถานะ หนิง ปัทมา ยอมรับนิสัยไม่ดี ลั่น อยากคิดอะไรก็คิด ห้ามใครไม่ได้
เป๊ก สัณณ์ชัย เปิดใจครั้งแรก เคลียร์สถานะ หนิง ปัทมา ยอมรับบินไปเชียงใหม่-อเมริกาด้วยกันจริง พร้อมขอโทษลูกสาวและณวัฒน์ ลั่น ปล่อยสังคมตัดสินภาพที่เห็น
ออกมาเคลื่อนไหวครั้งแรก สำหรับ เป๊ก สัณณ์ชัย หลังจากที่กลายเป็นประเด็นร้อนในโลกโซเชียล หลัง ธัญญ่า ธัญญาเรศ โผล่คอมเมนต์ใต้โพสต์เลิกราของ หนิง ปัทมา มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2026 กับแฟนหนุ่มว่า “แล้วกับพี่เป๊กหล่ะ??” กระทั่งฝั่ง สาวหนิง ตอบกลับเคลียร์ความสงสัยว่าเป็นพี่ที่เคารพ จากนั้นชาวเน็ตจับตาสถานะของเป๊กและหนิง ปัทมา ว่าทั้งสองเป็นอะไรกัน
ล่าสุด เป๊ก สัณณ์ชัย ออกมาให้สัมภาษณ์เคลียร์ประเด็นที่เกิดขึ้นว่า “อย่างที่เห็นว่ามันมีข่าวหลาย ๆ อย่างออกไปหมดแล้ว ยอมรับว่ารู้จักกับหนิงมานานแล้ว ตั้งแต่ก่อนเข้าประกวดนางงามปีที่แล้ว เราเองนี่แหละที่นิสัยไม่ดี พยายามแล้วพยายามอีกมันไม่เลิกนิสัยสักที เราทำอีเวนต์คอนเสิร์ตอยู่แล้วก็เลยประสานงานให้น้องไปงานคอนเสิร์ต ไม่รู้นะ ถ้าพูดถึงตัวเอง อาจจะได้คุยกันมากขึ้นแค่นั้นเอง เราก็ไม่ได้อะไรนะครับ”
ส่วนเรื่องที่คนตั้งข้อสงสัยว่าทั้งคู่ไปเชียงใหม่และอเมริกาด้วยกัน ฝ่ายชายอธิบายว่า “เรื่องไปเชียงใหม่กับอเมริกาก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องจริงครับ มันก็ไม่ใช่แค่เชียงใหม่ มีอีกหลาย ๆ จังหวัดที่ไปด้วยเรื่องของคอนเสิร์ต ผมไปแบบเปิดเผย เห็นว่าขึ้นไปร้องเพลง เช็กอินอยู่ที่สนามบิน ถ้าผมจะปิดบังคงไม่โผล่ไปในที่สาธารณะ หรือไม่จำเป็นต้องนั่งเครื่องบินไฟล์ทเดียวกันหรอกครับ”
ประเด็นเรื่องราวในครอบครัวกับความสัมพันธ์ของ ธัญญ่า ธัญญาเรศ ฝั่ง เป๊ก เผยว่า “อย่างที่ทุกคนทราบ ผมกับธัญญ่าเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้าย เราผูกพันกันมาก ยังไงก็ตัดกันไม่ขาด แล้วก็ธัญญ่าไม่ได้มีปัญหาอย่างที่คนอื่นอาจจะคิดไปขนาดนั้น เราสองคนก็ยังร่วมกันทำงาน สิ่งสำคัญเลยคือช่วยกันดูแลลูก อย่างที่เห็นเดี๋ยวก็ลดสถานะ เดี๋ยวก็เพิ่มสถานะ เป็นแบบนี้มาเป็น 10 ปีแล้ว เราก็ยังมีสัมพันธ์ที่ดี”
ต่อมากรณีที่ ธัญญ่า โผล่คอมเมนต์ในโพสต์เลิกราของ หนิง ปัทมา และแฟนหนุ่ม ในเวลาต่อมา บุ๋ม ปนัดา โทรคุยถามถึงสาเหตุ ฝ่ายหญิงตอบกลับว่า “เสียงในหัวดังไปหน่อย” หลังจากนั้น เป็ก ได้คุยกับธัญญ่า อธิบายว่า “ไม่ได้คิดอะไร ไม่คิดว่าคอมเมนต์ไปแล้วสิ่งที่กลับมามันจะเป็นประเด็นใหญ่ขนาดนี้”
สำหรับประเด็นความสัมพันธ์กับ หนิง ปัทมา ด้าน เป๊ก สัณณ์ชัย กล่าวว่า “ผมกับหนิงก็อย่างที่ทุกคนเห็น ถ้าจะให้ผมพูดว่าทุกอย่างเป็นเรื่องจริงหมดเลย ก็พูดได้ ถ้าผมบอกว่าไม่ใช่เรื่องจริง พวกคุณจะเชื่อไหมล่ะว่ามันไม่จริง คุณก็บอกว่าจริงอยู่ดี เพราะฉะนั้นผมคิดว่าเอาเลย เอาตามความคิดเลย คุณเห็นภาพแล้วอยากคิดอะไรก็คิดไป จะคิดว่าจริงหรือไม่จริงก็แล้วแต่ ผมไม่สามารถห้ามความคิดใครได้ ต้องปล่อยให้มันเป็นไปตามความคิดของคน
ติดตามสัมภาษณ์ของ บอส ณวัฒน์ อิสรไกรศีล พี่เขาก็ได้บอกทุกอย่างไปหมดแล้ว ต้องขอโทษพี่ณวัฒน์ด้วยนะครับที่ทำให้ชื่อเสียงเสียหาย และต้องขอโทษพี่ณวัฒน์แทนธัญญ่าด้วย เขาไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นเรื่องราวขนาดนี้ เสียงในหัวอาจจะเร็วไปหน่อย จริง ๆ ผมเองอยากขอโทษลูกสาว เพราะเรื่องที่เกิดขึ้นใกล้วันเกิดลูก เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เราก็ขอโทษลูก ธัญญ่าเองก็เหมือนกัน เราทำเรื่องให้เขาอยู่ตลอดเวลา
รวมถึงขอโทษ หนิง ปัทมา ที่ทำให้เรื่องราวมันเป็นแบบนี้ อยากให้ทุกคนฟังผมแล้วให้เรื่องราวมันผ่านไป ทุกคนก็หนักหนากันอยู่แล้ว ขอบคุณครับ”
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