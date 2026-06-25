กรมทรัพยากรธรณี ยืนยัน แผ่นดินไหวญี่ปุ่น-แผ่นดินไหวเวเนซุเอลา ไม่กระทบไทย
กรมทรัพยากรธรณี ยืนยัน แผ่นดินไหวญี่ปุ่น-แผ่นดินไหวเวเนซุเอลา 7.2 และ 7.5 ไม่กระทบไทย คาดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวเวเนมีจำนวนมาก
ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กถึงกรณีเหตุแผ่นดินไหวที่เวเนซุเอลาและญี่ปุ่นว่า “แผ่นดินไหวบนบกขนาด 7.5 และ 7.2 ประเทศเวเนซุเอลา
25 มิ.ย. 69 เวลา 05.05 น. (ตามเวลาประเทศไทย) เกิดแผ่นดินไหวบนบกขนาด 7.5 ที่ระดับความลึก 10 กิโลเมตร และก่อนหน้าเมื่อเวลา 05.04 น. เกิดแผ่นดินไหวบนบกขนาด 7.2 ที่ระดับความลึก 21.9 กิโลเมตร จุดเหนือศูนย์เกิดแผ่นดินไหวบริเวณรัฐยารากุย (Yaracuy) ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศเวเนซุเอลา จัดเป็นแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ (Major)
สาเหตุเกิดจากการเลื่อนตัวของรอยเลื่อน Bocono Fault ที่มีลักษณะการเลื่อนตัวตามแนวระนาบเหลื่อมขวา (Right lateral strike slip fault)
ส่งผลทำให้อาคารบ้านเรือนประชาชนพังถล่มได้รับความเสียหายหลายหลัง เบื้องต้นคาดว่าจะมีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมาก โดยหน่วยงานของรัฐกำลังเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย และอพยพประชาชนไปยังจุดปลอดภัย ทั้งนี้ แรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวสามารถรับรู้ได้ไกลถึงประเทศโคลัมเบีย แต่ไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทย
แผ่นดินไหวในทะเลขนาด 6.9 ประเทศญี่ปุ่น
25 มิ.ย. 69 เวลา 05.30 น. (ตามเวลาประเทศไทย) เกิดแผ่นดินไหวในทะเลขนาด 6.9 ที่ระดับความลึก 50.9 กิโลเมตร จุดเหนือศูนย์เกิดแผ่นดินไหวบริเวณนอกชายฝั่งของเกาะฮอนชู ประเทศญี่ปุ่น ห่างจากเมืองคุจิ (Kuji) จังหวัดอิวาเตะ (Iwate) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 35 กิโลเมตร จัดเป็นแผ่นดินไหวขนาดค่อนข้างใหญ่ (Strong)
สาเหตุเกิดจากแผ่นเปลือกโลกแปซิฟิก (Pacific Plate) มุดตัวลงใต้แผ่นเปลือกโลกอเมริกาเหนือ (North American Plate)
โดยแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวทำให้ประชาชนสามารถรับรู้ได้โดยทั่วไป เบื้องต้นยังไม่มีรายงานเสียหาย แต่มีการปิดการเดินรถไฟฟ้าบางเส้นทางเพื่อความปลอดภัย ทั้งนี้แผ่นดินไหวดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทย
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