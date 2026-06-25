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ปธน. เปิดเผยยอดผู้เสียชีวิตเหตุแผ่นดินไหวเวเนซุเอลา ตาย 32 ศพ บาดเจ็บ 700 ราย
ประธานาธิบดี เปิดเผยยอดผู้เสียชีวิตเหตุแผ่นดินไหวเวเนซุเอลา ตาย 32 ศพ บาดเจ็บ 700 ราย ขณะที่ทางสหรัฐฯประเมินยอดตายอาจสูง 10,000-100,000
นาง เดลซี่ ร็อดรีเกซ ประธานาธิบดีรักษาการของเวเนซุเอลา เปิดเผยว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวในขณะนี้อยู่ที่ 32 ศพ และได้รับบาดเจ็บกว่า 700 ราย
โดยก่อนหน้านี้นางร็อดรีเกซได้แสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิต พร้อมกันนี้ยังได้ประกาศภาวะฉุกเฉินแล้ว
สำนักงานสำรวจธรณีวิทยาแห่งสหรัฐอเมริกา (USGS) ระบุว่ามีความเป็นไปได้สูงที่จะมีผู้เสียชีวิตจำนวนมากและอาจจะเกิดอาฟเตอร์ช็อกอีก โดยทาง USGS ระบุว่าอาจจะมีผู้เสียชีวิตมากกว่า 10,000 ศพ ร้อยละ 44 และมากกว่า 100,000 ศพ ร้อยละ 33
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