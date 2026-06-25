ข่าวดาราบันเทิง

เดอะมีน อดีต OHANA ยอมรับผิด ขอโอกาสทำงานหาเงินใช้หนี้ หลังโดนแบนไลฟ์ถาวร

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 25 มิ.ย. 2569 13:29 น.| อัปเดต: 25 มิ.ย. 2569 13:29 น.
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เดอะมีน อดีตสมาชิกแก๊ง OHANA ยอมรับผิดทุกการกระทำ โพสต์ขอโอกาสทำงานหาเงินใช้หนี้ ยันไม่ได้ตีมึน หลังโดนแบนไลฟ์ถาวร

ภายหลังศาลมีนัดพิจารณาคดีสอบคำให้การในข้อหาลักทรัพย์นายจ้าง เมื่อวันที่ 22 มิ.ย. 69 ที่ผ่าน ซึ่งทาง อาร์ม OHANA ยูทูบเบอร์ชื่อดังและหนึ่งในผู้ก่อตั้งช่อง OHANA พร้อมด้วยทีมเพื่อนเป็นโจทก์ยื่นฟ้อง เดอะมีน อดีตสมาชิก OHANA โดยเดอะมีนยอมรับสารภาพ และศาลตัดสินให้รับโทษพร้อมชำระเงินค่าเสียหายทั้งหมด

ล่าสุด 25 มิ.ย. 69 เดอะมีน อดีตสมาชิกโอฮาน่า ได้โพสต์ข้อความผ่านทางหน้าเฟซบุ๊กส่วนตัว Pongsatorn Laojunthuek วอนขอโอกาสจากลูกค้าทุกท่านในการจ้างงานเขา เพื่อเป็นเส้นทางในการหาเงินมาชดใช้หนี้ตามคำสั่งศาล

“ตอนนี้ผมไม่มีงานในโซเชียลเลยครับ แบรนด์เสื้อผ้าก็ขายไม่ได้ และไม่สามารถไลฟ์ขายของได้เหมือนเดิมเพราะโดนปิดตะกร้าถาวรครับ มอเตอร์ไซค์ฮาเลย์ทั้งหมดหรือของมีค่าต่าง ๆ ขายตั้งแต่ช่วงเกิดเรื่องแรก ๆ แล้วครับ เงินจ่ายที่ศาลไปแล้วครับ

และตั้งแต่เกิดเรื่อง ผมพยายามทำงานทุกอย่างที่สุจริต ทั้งขายอาหารผ่านแอป รับทำข้าวกล่อง ขายไก่ย่าง ส้มตำ และรับงานทั่วไป ผมไม่ได้อยู่เฉย ๆ ที่ลงรูปหรือคลิปในโซเชียลก็เป็นรายได้อย่างนึง ไม่ได้ตีมึนไปวัน ๆ จริง ๆ ครับ

ตัวผมรู้ดีว่าความผิดที่เคยทำส่งผลกระทบต่อหลายคน และผมยอมรับผลของการกระทำ ที่ผ่านมาไม่ได้โพสต์เล่าเรื่องชีวิต เพราะกลัวว่าจะถูกโจมตีในทิศทางต่าง ๆ ครับ

แต่ถ้าหากวันนี้ลูกค้าท่านใดยังพร้อมให้โอกาส ไม่ว่าจะเป็นงานรีวิว งานถ่ายคอนเทนต์ งานโซเชียลมีเดีย หรืองานอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ในสื่อโซเชียลต่าง ๆ ผมยินดีทำเต็มที่ทุกงานครับ

ติดต่องานทาง inbox ได้ทุกช่องทางเลยครับ ขอบคุณครับ”

เดอะมีน อดีต OHANA ยอมรับผิด ขอโอกาสทำงานหาเงินใช้หนี้ หลังโดนแบนไลฟ์ถาวร-1

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อ้างอิงจาก : FB Pongsatorn Laojunthuek

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Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 25 มิ.ย. 2569 13:29 น.| อัปเดต: 25 มิ.ย. 2569 13:29 น.
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Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

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