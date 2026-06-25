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มหาดไทย สั่งส่งตัว “รุ่งเรือง ธิมาบุตร” กลับไปปฏิบัติราชการต้นสังกัด ปลัดจังหวัดภูเก็ต

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 25 มิ.ย. 2569 11:59 น.| อัปเดต: 25 มิ.ย. 2569 11:59 น.
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มหาดไทย สั่งส่งตัว "รุ่งเรือง ธิมาบุตร" กลับไปปฏิบัติราชการต้นสังกัด ปลัดจังหวัดภูเก็ต

มหาดไทย สั่งส่งตัว “รุ่งเรือง ธิมาบุตร” ปลัดจังหวัดภูเก็ต กลับปฏิบัติราชการต้นสังกัด หลังจบสืบสวนและครบ 30 วันช่วยราชการ

25 มิ.ย. 2569 กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ออกหนังสือคำสั่งถึงผู้ว่าราชการภูเก็ต อ้างถึงคำสั่งกรมการปกครอง ที่ 1512/2569 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2569 ลงนามคำสั่งโดย นายวินัย โตเจริญ รองอธิบดี รักษาราชการแทน อธิบดีกรมการปกครอง เรื่อง ให้ข้าราชการกลับมาปฏิบัติราชการต้นสังกัด ระบุว่า

ตามคำสั่งที่อ้างถึง กรมการปกครองได้ให้ข้าราชการช่วยราชการ กรมการปกครอง เป็นการประจำ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2569 ถึงวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2569 ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

บัดนี้ กระบวนการสืบสวนข้อเท็จจริงของกรมการปกครองได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ประกอบกับครบกำหนดระยะเวลาตามคำสั่ง กรมการปกครองจึงขอส่งตัวข้าราชการ ราย นายรุ่งเรือง ธิมาบุตร ตำแหน่งปลัดจังหวัดภูเก็ต กลับมาปฏิบัติราชการต้นสังกัด ทั้งนี้ หากข้าราชการรายดังกล่าวมารายงานตัวเมื่อใด โปรดแจ้งให้กรมการปกครองทราบด้วย

อนึ่ง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ข้าราชการผู้นี้มีวันลากิจ – วันลาป่วย – วัน วันลาพักผ่อนสะสมและวันลาพักผ่อนประจำปีคงเหลือรวม 12 วัน ทั้งนี้ เพื่อให้ข้าราชการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี รักษาเกียรติศักดิ์และวินัยของข้าราชการ จึงขอให้จังหวัดแจ้งกำชับข้าราชการปฏิบัติราชการตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 25 มิ.ย. 2569 11:59 น.| อัปเดต: 25 มิ.ย. 2569 11:59 น.
73
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

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