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แบนแล้ว GoreBox เกมยิงรุนแรง หลังวัยรุ่นฟิลิปปินส์กราดยิงในโรงเรียนมัธยม ดับ 3 เจ็บ 20

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 25 มิ.ย. 2569 11:57 น.| อัปเดต: 25 มิ.ย. 2569 11:57 น.
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แบนแล้ว GoreBox เกมยิงรุนแรง หลังวัยรุ่นฟิลิปปินส์กราดยิงในโรงเรียนมัธยม ดับ 3 เจ็บ 20
ภาพจาก : Google Play

หน่วยงานไซเบอร์ฟิลิปปินส์สั่งบล็อก GoreBox ชั่วคราว หลังพบผู้ต้องหาวัย 14 ปีเล่นเกมก่อนกราดยิงที่ซานโฮเซ่ฯ ตักโลบัน 22 มิ.ย. ยังไม่ยืนยันความเชื่อมโยง

หน่วยงานปราบอาชญากรรมทางไซเบอร์ฟิลิปปินส์ (CICC) สั่งบล็อกเกม GoreBox ชั่วคราวเมื่อวันอังคารที่ 24 มิถุนายน หลังการสอบสวนเบื้องต้นพบว่าผู้ต้องหาวัย 14 ปีรายหนึ่งเล่นเกมนี้ก่อนเกิดเหตุกราดยิงในโรงเรียนมัธยมที่เมืองตักโลบัน ฟิลิปปินส์ ส่งผลให้นักเรียนเสียชีวิต 3 ราย บาดเจ็บอีก 20 ราย

เหตุกราดยิงเกิดขึ้นที่โรงเรียน San Jose National High School ในตักโลบัน เมื่อวันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน CICC ออกคำสั่งบล็อก GoreBox ชั่วคราวในวันถัดมา โดยระบุว่าเป็นมาตรการป้องกันระหว่างรอผลการสอบสวน

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 09.20 น. ขณะกำลังมีการเรียนการสอน ผู้ต้องหา 2 คนอายุ 14 และ 15 ปี ถูกจับกุมได้ทั้งคู่ รายหนึ่งถูกจับในโรงเรียนทันที อีกรายหลบหนีก่อนถูกจับในบ้านใกล้เคียง

ผู้ต้องหาทั้งสองใช้ปืนพก 9 มม. และปืนรีวอลเวอร์ขนาด .38 ในการก่อเหตุ เบื้องต้นตำรวจระบุว่าทั้งคู่ให้การว่าถูกรังแกในโรงเรียน ตำรวจยังพบปลอกกระสุนไม่ต่ำกว่า 40 นัดในที่เกิดเหตุ

ปืน 9 มม. ที่ผู้ต้องหาอายุ 14 ปีใช้นั้น เบื้องต้นระบุว่าเป็นของป้าซึ่งเป็นตำรวจ และถูกพักราชการไปแล้ว ส่วนปืนรีวอลเวอร์เป็นของบริษัทรักษาความปลอดภัยในเมืองเซบู ขณะนี้ยื่นฟ้องผู้ต้องหาอายุ 15 ปีข้อหาฆ่าคนตาย 3 กระทง และพยายามฆ่าอีกหลายกระทง ส่วนผู้เกี่ยวข้องอายุ 14 ปีเข้าสู่โปรแกรมแทรกแซงตามกฎหมายคุ้มครองเด็ก

หน่วยงานไซเบอร์ฟิลิปปินส์สั่งบล็อก GoreBox ชั่วคราว
ภาพจาก : Google Play

ในส่วนของ GoreBox นั้น อธิบดี CICC อนุสรณ์ ปาไรโซ ระบุว่าหน่วยงานไม่อาจเพิกเฉยต่อความเป็นไปได้ที่สื่อออนไลน์อาจมีส่วนทำให้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น ผู้บัญชาการตำรวจภาค Jason Capoy ยืนยันว่าการสอบสวนพบว่า GoreBox เป็นหนึ่งในเกมที่ผู้ต้องหาอายุน้อยกว่าเล่นก่อนเกิดเหตุ

GoreBox เป็นเกม sandbox ที่เปิดให้ผู้เล่นทดลองใช้อาวุธชนิดต่างๆ พร้อมแสดงภาพความรุนแรงอย่างชัดเจน เปิดตัวในปี 2566 สำหรับ Android และต่อมาบนพีซีผ่าน Steam โดยโฆษณาตัวเองว่าเป็น “เกม sandbox ที่ขับเคลื่อนด้วยฟิสิกส์” เกมนี้มีเรทติ้ง R-18 และเป็นที่รู้จักจากการนำเสนอภาพเลือดและความรุนแรง

อย่างไรก็ตาม CICC ไม่ได้ระบุว่าการแบนจะมีผลนานแค่ไหน และยังไม่บอกด้วยว่าหากการประเมินพบว่าเกมส่งเสริมความรุนแรงในหมู่ผู้ใช้ จะดำเนินการอะไรต่อไป ทั้งนี้ ยังไม่มีการสรุปความเชื่อมโยงโดยตรงระหว่างเกมกับเหตุยิงตักโลบัน และ F2 Games ผู้พัฒนาเกมยังไม่ออกมาตอบสนองต่อการตัดสินใจของรัฐบาลฟิลิปปินส์แต่อย่างใด

เหตุการณ์นี้ทำให้เกิดการถกเถียงในระดับนิติบัญญัติ โดยวุฒิสมาชิก Robin Padilla ผลักดันให้แก้ไขกฎหมายเพื่อลดอายุขั้นต่ำของความรับผิดทางอาญา ขณะที่วุฒิสมาชิก Risa Hontiveros ประกาศจัดการประชุมคณะกรรมาธิการวุฒิสภาต่อในวันที่ 1 กรกฎาคม เพื่อหารือเรื่องการใช้แพลตฟอร์มเกมออนไลน์ในการปลุกปั่นให้เด็กก่อความรุนแรง

ประธานาธิบดีเฟร์ดินานด์ มาร์กอส จูเนียร์ สั่งให้สอบสวนอย่างละเอียดและให้เพิ่มความปลอดภัยในโรงเรียน สถานที่ทำงาน และพื้นที่สาธารณะทั่วประเทศ ผู้ปกครองและนักเรียนในไทยที่บุตรหลานเล่น GoreBox หรือเกมในลักษณะเดียวกันอาจต้องการติดตามพัฒนาการของคดีนี้ รวมถึงทบทวนเนื้อหาเกมที่บุตรหลานเข้าถึงได้

ข้อมูลอ้างอิง

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 25 มิ.ย. 2569 11:57 น.| อัปเดต: 25 มิ.ย. 2569 11:57 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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