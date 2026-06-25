แบนแล้ว GoreBox เกมยิงรุนแรง หลังวัยรุ่นฟิลิปปินส์กราดยิงในโรงเรียนมัธยม ดับ 3 เจ็บ 20
หน่วยงานไซเบอร์ฟิลิปปินส์สั่งบล็อก GoreBox ชั่วคราว หลังพบผู้ต้องหาวัย 14 ปีเล่นเกมก่อนกราดยิงที่ซานโฮเซ่ฯ ตักโลบัน 22 มิ.ย. ยังไม่ยืนยันความเชื่อมโยง
หน่วยงานปราบอาชญากรรมทางไซเบอร์ฟิลิปปินส์ (CICC) สั่งบล็อกเกม GoreBox ชั่วคราวเมื่อวันอังคารที่ 24 มิถุนายน หลังการสอบสวนเบื้องต้นพบว่าผู้ต้องหาวัย 14 ปีรายหนึ่งเล่นเกมนี้ก่อนเกิดเหตุกราดยิงในโรงเรียนมัธยมที่เมืองตักโลบัน ฟิลิปปินส์ ส่งผลให้นักเรียนเสียชีวิต 3 ราย บาดเจ็บอีก 20 ราย
เหตุกราดยิงเกิดขึ้นที่โรงเรียน San Jose National High School ในตักโลบัน เมื่อวันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน CICC ออกคำสั่งบล็อก GoreBox ชั่วคราวในวันถัดมา โดยระบุว่าเป็นมาตรการป้องกันระหว่างรอผลการสอบสวน
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 09.20 น. ขณะกำลังมีการเรียนการสอน ผู้ต้องหา 2 คนอายุ 14 และ 15 ปี ถูกจับกุมได้ทั้งคู่ รายหนึ่งถูกจับในโรงเรียนทันที อีกรายหลบหนีก่อนถูกจับในบ้านใกล้เคียง
ผู้ต้องหาทั้งสองใช้ปืนพก 9 มม. และปืนรีวอลเวอร์ขนาด .38 ในการก่อเหตุ เบื้องต้นตำรวจระบุว่าทั้งคู่ให้การว่าถูกรังแกในโรงเรียน ตำรวจยังพบปลอกกระสุนไม่ต่ำกว่า 40 นัดในที่เกิดเหตุ
ปืน 9 มม. ที่ผู้ต้องหาอายุ 14 ปีใช้นั้น เบื้องต้นระบุว่าเป็นของป้าซึ่งเป็นตำรวจ และถูกพักราชการไปแล้ว ส่วนปืนรีวอลเวอร์เป็นของบริษัทรักษาความปลอดภัยในเมืองเซบู ขณะนี้ยื่นฟ้องผู้ต้องหาอายุ 15 ปีข้อหาฆ่าคนตาย 3 กระทง และพยายามฆ่าอีกหลายกระทง ส่วนผู้เกี่ยวข้องอายุ 14 ปีเข้าสู่โปรแกรมแทรกแซงตามกฎหมายคุ้มครองเด็ก
ในส่วนของ GoreBox นั้น อธิบดี CICC อนุสรณ์ ปาไรโซ ระบุว่าหน่วยงานไม่อาจเพิกเฉยต่อความเป็นไปได้ที่สื่อออนไลน์อาจมีส่วนทำให้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น ผู้บัญชาการตำรวจภาค Jason Capoy ยืนยันว่าการสอบสวนพบว่า GoreBox เป็นหนึ่งในเกมที่ผู้ต้องหาอายุน้อยกว่าเล่นก่อนเกิดเหตุ
GoreBox เป็นเกม sandbox ที่เปิดให้ผู้เล่นทดลองใช้อาวุธชนิดต่างๆ พร้อมแสดงภาพความรุนแรงอย่างชัดเจน เปิดตัวในปี 2566 สำหรับ Android และต่อมาบนพีซีผ่าน Steam โดยโฆษณาตัวเองว่าเป็น “เกม sandbox ที่ขับเคลื่อนด้วยฟิสิกส์” เกมนี้มีเรทติ้ง R-18 และเป็นที่รู้จักจากการนำเสนอภาพเลือดและความรุนแรง
อย่างไรก็ตาม CICC ไม่ได้ระบุว่าการแบนจะมีผลนานแค่ไหน และยังไม่บอกด้วยว่าหากการประเมินพบว่าเกมส่งเสริมความรุนแรงในหมู่ผู้ใช้ จะดำเนินการอะไรต่อไป ทั้งนี้ ยังไม่มีการสรุปความเชื่อมโยงโดยตรงระหว่างเกมกับเหตุยิงตักโลบัน และ F2 Games ผู้พัฒนาเกมยังไม่ออกมาตอบสนองต่อการตัดสินใจของรัฐบาลฟิลิปปินส์แต่อย่างใด
เหตุการณ์นี้ทำให้เกิดการถกเถียงในระดับนิติบัญญัติ โดยวุฒิสมาชิก Robin Padilla ผลักดันให้แก้ไขกฎหมายเพื่อลดอายุขั้นต่ำของความรับผิดทางอาญา ขณะที่วุฒิสมาชิก Risa Hontiveros ประกาศจัดการประชุมคณะกรรมาธิการวุฒิสภาต่อในวันที่ 1 กรกฎาคม เพื่อหารือเรื่องการใช้แพลตฟอร์มเกมออนไลน์ในการปลุกปั่นให้เด็กก่อความรุนแรง
ประธานาธิบดีเฟร์ดินานด์ มาร์กอส จูเนียร์ สั่งให้สอบสวนอย่างละเอียดและให้เพิ่มความปลอดภัยในโรงเรียน สถานที่ทำงาน และพื้นที่สาธารณะทั่วประเทศ ผู้ปกครองและนักเรียนในไทยที่บุตรหลานเล่น GoreBox หรือเกมในลักษณะเดียวกันอาจต้องการติดตามพัฒนาการของคดีนี้ รวมถึงทบทวนเนื้อหาเกมที่บุตรหลานเข้าถึงได้
ข้อมูลอ้างอิง
- Inquirer.net
- Bloomberg
- ABC News
- NPR
- Rappler – เหตุกราดยิง
- Rappler – คำฟ้อง
- Sun Star – CICC แบน GoreBox
- Wikipedia – 2026 Tacloban school shooting
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