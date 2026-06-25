ข่าวการเมือง

“สุชาติ” โต้ไม่เป็นความจริง หลังมีรายงานส่งทนายฟ้อง “อิงฟ้า-มรรค” ปมทับลาน

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 25 มิ.ย. 2569 11:44 น.| อัปเดต: 25 มิ.ย. 2569 11:44 น.
78

สุชาติ โต้ไม่เป็นความจริง หลังมีรายงานส่งทนายฟ้อง อิงฟ้า และ มรรค ถูกกล่าวหากินป่าทับลาน ชี้โดนด่าในโซเชียลไม่สำคัญเมื่อเทียบกัน้ำตาประชาชน

จากกรณีที่มีรายงานว่า นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) มอบอำนาจให้ นายณัฐวุฒิ วงศ์เนียม ทนายความส่วนตัว เข้าร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน ฟ้องร้องเอาผิดดำเนินคดีกับ นายมรรค จันเหลือง นักกีฬาและผู้ฝึกสอนกีฬาสกีและสโนว์บอร์ด อิงฟ้า วราหะ นางงามและนักแสดง รวมไปถึงผู้ใช้ TikTok อีกหนึ่งราย นี้สืบเนื่องจากที่ถูกกล่าวหาว่า กินป่าจากประเด็นที่เกี่ยวข้องกับมติคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานนั้น

ล่าสุดนายสุชาติ ให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นดังกล่าวว่า ข่าวดังกล่าวไม่เป็นความจริง และตนไม่ได้มีนโยบายหรือสั่งการให้ฝ่ายกฎหมายดำเนินการฟ้องร้องบุคคลใด

ก่อนหน้านี้ฝ่ายกฎหมายของตนได้มีการหารือในประเด็นดังกล่าวตามขั้นตอนและหน้าที่ของหน่วยงาน แต่ตนไม่เห็นด้วยกับแนวทางการดำเนินคดี เนื่องจากเห็นว่าขณะนี้สิ่งสำคัญที่สุดคือการเร่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ทับลาน และสร้างความเป็นธรรมให้กับทุกฝ่าย

“ผมประกาศไปแล้วเมื่อวานนี้ว่า ถึงแม้ผมจะโดนด่าในโซเชียลก็ไม่สำคัญ เท่ากับน้ำตาของพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาทับลาน วันนี้ผมจึงให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาให้ชาวบ้านมากกว่าการตอบโต้หรือดำเนินคดีกับใคร” นายสุชาติ

แนวทางการทำงานของกระทรวงฯ ภายใต้นโยบายรัฐบาล คือการเร่งคลี่คลายปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ควบคู่ไปกับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยยึดหลักข้อเท็จจริง ความเป็นธรรม และประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ

ทั้งนี้ หากมีการดำเนินการใด ๆ ของฝ่ายกฎหมายในอดีตหรือในระดับหน่วยงาน ก็เป็นการปฏิบัติตามหน้าที่ที่เคยดำเนินการมา ไม่ได้เกิดจากนโยบายหรือคำสั่งของรัฐมนตรีแต่อย่างใด จึงขอให้ประชาชนรับทราบข้อเท็จจริง และไม่หลงเชื่อข้อมูลที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อน

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าว

สรุปเหตุการณ์แผ่นดินไหว 25 มิ.ย. 69 เวเนซุเอลาหนักสุด ขนาด 7.5 ตาย 32 บาดเจ็บ 700 ญี่ปุ่น-สหรัฐฯ สั่นตาม

2 นาที ที่แล้ว
ณวัฒน์ เคลื่อนไหวหลัง เป๊ก สัณณ์ชัย เปิดใจเรื่อง หนิง ปัทมา ข่าวดารา

ณวัฒน์ พูดตรง ๆ เป๊ก สัณณ์ชัย แมนมาก บอกแล้ว ‘หนิง ปัทมา’ เป็นคนสวย แก้ไม่หายสักที

5 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

คนร้ายขโมยมอไซค์หลายราย ถูกมัดตัวไว้กับเสาไฟ ชาวบ้านเชื่อเป็นฝีมือแบทแมน

22 นาที ที่แล้ว
เช็กให้ชัวร์ 28 มิ.ย. 69 เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ขายเหล้าไหม สายดื่ม-ร้านค้าต้องรู้ ข่าว

เช็กให้ชัวร์ 28 มิ.ย. 69 เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ขายเหล้าไหม สายดื่ม-ร้านค้าต้องรู้

47 นาที ที่แล้ว
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายทหาร-นายตำรวจชั้นสัญญาบัตร ต่อวาระราชองครักษ์ รวม 78 นาย ข่าว

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายทหาร-นายตำรวจชั้นสัญญาบัตร ต่อวาระราชองครักษ์ รวม 78 นาย

52 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ทนายของ “สุชาติ” เข้าแจ้งความ 6 ราย ไม่บอกใครบ้าง ยันไม่เกี่ยวข้องกับทับลาน

59 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ก่อแก้ว” โพสต์ภาพคู่ “ทักษิณ” บอกสุขภาพแข็งแรง จะอยู่อีก 40 ปี

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
สดุดี &#039;น้องเต๋า&#039; นิสิตวิศวะจุฬาฯ ผู้บริจาคอวัยวะ-ดวงตา ให้ สภากาชาดไทย หลังเสียชีวิตจากภาวะสมองตาย ข่าว

สดุดี ‘น้องเต๋า’ นิสิตวิศวะจุฬาฯ ผู้บริจาคอวัยวะ-ดวงตา ให้ สภากาชาดไทย หลังเสียชีวิตจากภาวะสมองตาย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สุชาติ ยกมือขอโทษ อิงฟ้า-ณวัฒน์ ปัดสั่งฟ้องปมวิจารณ์ ทับลาน ลั่นเป็นลูกผู้ชายพอ ข่าว

สุชาติ ยกมือขอโทษ อิงฟ้า-ณวัฒน์ ปัดสั่งฟ้องปมวิจารณ์ ทับลาน ลั่นเป็นลูกผู้ชายพอ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เป๊ก สัณณ์ชัย เปิดใจเคลียร์ดราม่า ยอมรับรู้จัก หนิง ปัทมา บันเทิง

เป๊ก สัณณ์ชัย แจงสถานะ หนิง ปัทมา ยอมรับนิสัยไม่ดี ลั่น อยากคิดอะไรก็คิด ห้ามใครไม่ได้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เนเธอร์แลนด์ การุณยฆาตเด็กอายุต่ำกว่าวัย 12 ขวบ ครั้งแรกหลังแก้กฎหมายใหม่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
พ่อข้าราชการสาว เผยสภาพจิตใจลูกสาวแย่มาก ช่วยแค่จ่ายค่าติว ยันสอบได้ด้วยตัวเอง ข่าว

พ่อข้าราชการสาว เผยสภาพจิตใจลูกสาวแย่มาก ช่วยแค่จ่ายค่าติว ยันสอบได้ด้วยตัวเอง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

เดอะมีน อดีต OHANA ยอมรับผิด ขอโอกาสทำงานหาเงินใช้หนี้ หลังโดนแบนไลฟ์ถาวร

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดประวัติ รุ่งเรือง ธิมาบุตร ปลัดภูเก็ต รางวัลครุฑทองคำ ฝ่าข้อครหา 3 ครั้ง ข่าวการเมือง

เปิดประวัติ รุ่งเรือง ธิมาบุตร ปลัดภูเก็ต รางวัลครุฑทองคำ ฝ่าข้อครหา 3 ครั้ง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กรมทรัพยากรธรณี ยืนยัน แผ่นดินไหวญี่ปุ่น-แผ่นดินไหวเวเนซุเอลา ไม่กระทบไทย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ปธน. เปิดเผยยอดผู้เสียชีวิตเหตุแผ่นดินไหวเวเนซุเอลา ตาย 32 ศพ บาดเจ็บ 700 ราย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สอบ ก.พ. 69 ภาค ก. (Paper &amp; Pencil) 5 ก.ค. 2569 ข่าว

วิธีพิมพ์บัตรสอบภาค ก. (Paper & Pencil) 2569 เช็กระเบียบ-ข้อห้ามที่นี่

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
มหาดไทย สั่งส่งตัว &quot;รุ่งเรือง ธิมาบุตร&quot; กลับไปปฏิบัติราชการต้นสังกัด ปลัดจังหวัดภูเก็ต ข่าวการเมือง

มหาดไทย สั่งส่งตัว “รุ่งเรือง ธิมาบุตร” กลับไปปฏิบัติราชการต้นสังกัด ปลัดจังหวัดภูเก็ต

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
แบนแล้ว GoreBox เกมยิงรุนแรง หลังวัยรุ่นฟิลิปปินส์กราดยิงในโรงเรียนมัธยม ดับ 3 เจ็บ 20 ข่าวต่างประเทศ

แบนแล้ว GoreBox เกมยิงรุนแรง หลังวัยรุ่นฟิลิปปินส์กราดยิงในโรงเรียนมัธยม ดับ 3 เจ็บ 20

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
บุกทลายโรงงานผลิต &#039;ยาแก้ไอปลอม&#039; ยึดของกลางล็อตใหญ่กว่า 1 แสนขวด รวมมูลค่า 30 ล้าน ข่าว

ทลายโรงงานผลิต ‘ยาแก้ไอปลอม’ ยึดของกลางล็อตใหญ่กว่า 1 แสนขวด รวมมูลค่า 30 ล้าน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“สุชาติ” โต้ไม่เป็นความจริง หลังมีรายงานส่งทนายฟ้อง “อิงฟ้า-มรรค” ปมทับลาน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ก.พ. แจงกรณีจัดจ้าง มศว จัดสอบ ภาค ก. ยันโปร่งใส ย้ำคุมเองตั้งแต่ข้อสอบ-ประกาศผล ข่าว

ก.พ. แจงปมจ้าง มศว จัดสอบ ภาค ก. ยันโปร่งใส ย้ำคุมเองตั้งแต่ข้อสอบ-ประกาศผล

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
แผ่นดินไหวเวเนซุเอลา-5 ข่าวต่างประเทศ

“ทรัมป์” เผยมีผู้เสียชีวิตหลายศพ เหตุแผ่นดินไหวเวเนซุเอลา หวั่นยอดตายแตะแสน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลั่น! บอส ณวัฒน์ ท้าสุชาติ ฟ้องอิงฟ้าได้เลย พร้อมสู้จนหมดตัว บันเทิง

ลั่น! บอส ณวัฒน์ ท้าสุชาติ ฟ้องอิงฟ้าได้เลย พร้อมสู้จนหมดตัว

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
แผ่นดินไหวเวเนซุเอลาเกิดจากรอยเลื่อนขยับตัว ข่าวต่างประเทศ

สาเหตุ แผ่นดินไหวเวเนซุเอลา ภาพสลด อาคารพังราบ คาดดับพุ่งแตะแสนศพ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 25 มิ.ย. 2569 11:44 น.| อัปเดต: 25 มิ.ย. 2569 11:44 น.
78
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สรุปเหตุการณ์แผ่นดินไหว 25 มิ.ย. 69 เวเนซุเอลาหนักสุด ขนาด 7.5 ตาย 32 บาดเจ็บ 700 ญี่ปุ่น-สหรัฐฯ สั่นตาม

เผยแพร่: 25 มิถุนายน 2569
ณวัฒน์ เคลื่อนไหวหลัง เป๊ก สัณณ์ชัย เปิดใจเรื่อง หนิง ปัทมา

ณวัฒน์ พูดตรง ๆ เป๊ก สัณณ์ชัย แมนมาก บอกแล้ว ‘หนิง ปัทมา’ เป็นคนสวย แก้ไม่หายสักที

เผยแพร่: 25 มิถุนายน 2569

คนร้ายขโมยมอไซค์หลายราย ถูกมัดตัวไว้กับเสาไฟ ชาวบ้านเชื่อเป็นฝีมือแบทแมน

เผยแพร่: 25 มิถุนายน 2569
เช็กให้ชัวร์ 28 มิ.ย. 69 เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ขายเหล้าไหม สายดื่ม-ร้านค้าต้องรู้

เช็กให้ชัวร์ 28 มิ.ย. 69 เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ขายเหล้าไหม สายดื่ม-ร้านค้าต้องรู้

เผยแพร่: 25 มิถุนายน 2569
Back to top button