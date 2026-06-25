“สุชาติ” โต้ไม่เป็นความจริง หลังมีรายงานส่งทนายฟ้อง “อิงฟ้า-มรรค” ปมทับลาน
สุชาติ โต้ไม่เป็นความจริง หลังมีรายงานส่งทนายฟ้อง อิงฟ้า และ มรรค ถูกกล่าวหากินป่าทับลาน ชี้โดนด่าในโซเชียลไม่สำคัญเมื่อเทียบกัน้ำตาประชาชน
จากกรณีที่มีรายงานว่า นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) มอบอำนาจให้ นายณัฐวุฒิ วงศ์เนียม ทนายความส่วนตัว เข้าร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน ฟ้องร้องเอาผิดดำเนินคดีกับ นายมรรค จันเหลือง นักกีฬาและผู้ฝึกสอนกีฬาสกีและสโนว์บอร์ด อิงฟ้า วราหะ นางงามและนักแสดง รวมไปถึงผู้ใช้ TikTok อีกหนึ่งราย นี้สืบเนื่องจากที่ถูกกล่าวหาว่า กินป่าจากประเด็นที่เกี่ยวข้องกับมติคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานนั้น
ล่าสุดนายสุชาติ ให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นดังกล่าวว่า ข่าวดังกล่าวไม่เป็นความจริง และตนไม่ได้มีนโยบายหรือสั่งการให้ฝ่ายกฎหมายดำเนินการฟ้องร้องบุคคลใด
ก่อนหน้านี้ฝ่ายกฎหมายของตนได้มีการหารือในประเด็นดังกล่าวตามขั้นตอนและหน้าที่ของหน่วยงาน แต่ตนไม่เห็นด้วยกับแนวทางการดำเนินคดี เนื่องจากเห็นว่าขณะนี้สิ่งสำคัญที่สุดคือการเร่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ทับลาน และสร้างความเป็นธรรมให้กับทุกฝ่าย
“ผมประกาศไปแล้วเมื่อวานนี้ว่า ถึงแม้ผมจะโดนด่าในโซเชียลก็ไม่สำคัญ เท่ากับน้ำตาของพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาทับลาน วันนี้ผมจึงให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาให้ชาวบ้านมากกว่าการตอบโต้หรือดำเนินคดีกับใคร” นายสุชาติ
แนวทางการทำงานของกระทรวงฯ ภายใต้นโยบายรัฐบาล คือการเร่งคลี่คลายปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ควบคู่ไปกับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยยึดหลักข้อเท็จจริง ความเป็นธรรม และประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ
ทั้งนี้ หากมีการดำเนินการใด ๆ ของฝ่ายกฎหมายในอดีตหรือในระดับหน่วยงาน ก็เป็นการปฏิบัติตามหน้าที่ที่เคยดำเนินการมา ไม่ได้เกิดจากนโยบายหรือคำสั่งของรัฐมนตรีแต่อย่างใด จึงขอให้ประชาชนรับทราบข้อเท็จจริง และไม่หลงเชื่อข้อมูลที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อน
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