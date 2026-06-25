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“ทรัมป์” เผยมีผู้เสียชีวิตหลายศพ เหตุแผ่นดินไหวเวเนซุเอลา หวั่นยอดตายแตะแสน

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 25 มิ.ย. 2569 11:30 น.| อัปเดต: 25 มิ.ย. 2569 11:30 น.
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แผ่นดินไหวเวเนซุเอลา-5
ภาพจาก : AP

ทรัมป์ เผยมีผู้เสียชีวิตหลายรายเหตุแผ่นดินไหวเวเนซุเอลา หวั่นยอดตายแตะแสน สั่งการหน่วยงานรัฐให้เตรียมพร้อมช่วยเหลือ

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน สำนักข่าว BBC รายงานว่า จากเหตุแผ่นดินไหว 2 ลูกในเวเนซุเอลา ระดับ 7.2 และ 7.5 ซึ่งสำนักงานสำรวจธรณีวิทยาแห่งสหรัฐอเมริกา (USGS) ระบุว่ามีความเป็นไปได้สูงที่จะมีผู้เสียชีวิตจำนวนมากและอาจจะเกิดอาฟเตอร์ช็อกอีก โดยทาง USGS ระบุว่าอาจจะมีผู้เสียชีวิตมากกว่า 10,000 ศพ ร้อยละ 44 และมากกว่า 100,000 ศพ ร้อยละ 33 นั้น

ล่าสุดนายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ได้ออกมาโพสต์ลงทรูธโซเชียลระบุว่า แผ่นดินไหวสองลูกในเวเนซุเอลา มีผู้เสียชีวิตจำนวนมาก และทางสหรัฐฯ พร้อมจะช่วยเหลือ โดยผู้นำสหรัฐฯได้สั่งให้หน่วยงานของรัฐเตรียมเคลื่อนไหวอย่างเร็วที่สุด

นายทรัมป์กล่าวอีกว่า สหรัฐฯจะพร้อมสนับสนุนเพื่อนใหม่และเพื่อนที่ยอดเยี่ยมของเรา พร้อมแสดงความกังวลว่ารายงานที่เขาทราบนั้นดูไม่ดี

ทั้งนี้นอกจากประเทศสหรัฐอเมริกาหลายๆประเทศในกลุ่มลาตินอเมริกาอย่างเอลซัลวาดอร์ เอกวาดอร์ บราซิล รวมถึงเม็กซิโกก็ได้ออกมาแสดงความพร้อมในการช่วยเหลือเวเนซุเอลาเช่นกัน

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 25 มิ.ย. 2569 11:30 น.| อัปเดต: 25 มิ.ย. 2569 11:30 น.
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Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

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