“ทรัมป์” เผยมีผู้เสียชีวิตหลายศพ เหตุแผ่นดินไหวเวเนซุเอลา หวั่นยอดตายแตะแสน
ทรัมป์ เผยมีผู้เสียชีวิตหลายรายเหตุแผ่นดินไหวเวเนซุเอลา หวั่นยอดตายแตะแสน สั่งการหน่วยงานรัฐให้เตรียมพร้อมช่วยเหลือ
เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน สำนักข่าว BBC รายงานว่า จากเหตุแผ่นดินไหว 2 ลูกในเวเนซุเอลา ระดับ 7.2 และ 7.5 ซึ่งสำนักงานสำรวจธรณีวิทยาแห่งสหรัฐอเมริกา (USGS) ระบุว่ามีความเป็นไปได้สูงที่จะมีผู้เสียชีวิตจำนวนมากและอาจจะเกิดอาฟเตอร์ช็อกอีก โดยทาง USGS ระบุว่าอาจจะมีผู้เสียชีวิตมากกว่า 10,000 ศพ ร้อยละ 44 และมากกว่า 100,000 ศพ ร้อยละ 33 นั้น
ล่าสุดนายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ได้ออกมาโพสต์ลงทรูธโซเชียลระบุว่า แผ่นดินไหวสองลูกในเวเนซุเอลา มีผู้เสียชีวิตจำนวนมาก และทางสหรัฐฯ พร้อมจะช่วยเหลือ โดยผู้นำสหรัฐฯได้สั่งให้หน่วยงานของรัฐเตรียมเคลื่อนไหวอย่างเร็วที่สุด
นายทรัมป์กล่าวอีกว่า สหรัฐฯจะพร้อมสนับสนุนเพื่อนใหม่และเพื่อนที่ยอดเยี่ยมของเรา พร้อมแสดงความกังวลว่ารายงานที่เขาทราบนั้นดูไม่ดี
ทั้งนี้นอกจากประเทศสหรัฐอเมริกาหลายๆประเทศในกลุ่มลาตินอเมริกาอย่างเอลซัลวาดอร์ เอกวาดอร์ บราซิล รวมถึงเม็กซิโกก็ได้ออกมาแสดงความพร้อมในการช่วยเหลือเวเนซุเอลาเช่นกัน
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