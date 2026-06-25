ก.พ. แจงปมจ้าง มศว จัดสอบ ภาค ก. ยันโปร่งใส ย้ำคุมเองตั้งแต่ข้อสอบ-ประกาศผล
สำนักงาน ก.พ. ชี้แจงกรณีจัดจ้าง มศว จัดสอบภาค ก. ยืนยันทำตามระเบียบ โปร่งใส คุมเข้มออกข้อสอบ-ประกาศผลเอง
เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. ที่ผ่านมา สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ออกแถลงการณ์ เรื่อง การดำเนินการจัดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงาน ก.พ. ระบุว่า
ตามที่ปรากฏข้อมูลเผยแพร่ผ่านสื่อมวลชนและสื่อออนไลน์เกี่ยวกับการดำเนินการจัดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. โดยมีประเด็นเกี่ยวกับการจัดจ้างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒให้เป็นผู้ดำเนินการจัดสอบในปีนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอเรียนชี้แจงข้อเท็จจริง ดังนี้
การดำเนินการจัดจ้างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒให้เป็นผู้ดำเนินการจัดสอบดังกล่าว เป็นไปตามระเบียบ ขั้นตอน และวิธีการของทางราชการทุกประการ ทั้งนี้ สำนักงาน ก.พ. ยังคงเป็นหน่วยงานหลักในการกำหนดระบบและมาตรฐานการสอบ รวมทั้งกำกับดูแลการดำเนินการสอบในทุกขั้นตอนอย่างใกล้ชิด
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กระบวนการออกข้อสอบ การประมวลผลการสอบ ตลอดจนการจัดทำและประกาศผลการสอบ สำนักงาน ก.พ. เป็นผู้รับผิดชอบและดำเนินการเอง เพื่อให้การสอบเป็นไปตามหลักเกณฑ์ มาตรฐาน และความถูกต้องที่กำหนด
สำนักงาน ก.พ. ขอให้ผู้สมัครสอบและประชาชนทั่วไปเชื่อมั่นว่า การจัดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ดำเนินการภายใต้มาตรฐานเดียวกัน มีความยุติธรรม โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอน
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