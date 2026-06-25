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ก.พ. แจงปมจ้าง มศว จัดสอบ ภาค ก. ยันโปร่งใส ย้ำคุมเองตั้งแต่ข้อสอบ-ประกาศผล

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 25 มิ.ย. 2569 11:33 น.| อัปเดต: 25 มิ.ย. 2569 11:33 น.
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ก.พ. แจงกรณีจัดจ้าง มศว จัดสอบ ภาค ก. ยันโปร่งใส ย้ำคุมเองตั้งแต่ข้อสอบ-ประกาศผล

สำนักงาน ก.พ. ชี้แจงกรณีจัดจ้าง มศว จัดสอบภาค ก. ยืนยันทำตามระเบียบ โปร่งใส คุมเข้มออกข้อสอบ-ประกาศผลเอง

เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. ที่ผ่านมา สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ออกแถลงการณ์ เรื่อง การดำเนินการจัดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงาน ก.พ. ระบุว่า

ตามที่ปรากฏข้อมูลเผยแพร่ผ่านสื่อมวลชนและสื่อออนไลน์เกี่ยวกับการดำเนินการจัดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. โดยมีประเด็นเกี่ยวกับการจัดจ้างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒให้เป็นผู้ดำเนินการจัดสอบในปีนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอเรียนชี้แจงข้อเท็จจริง ดังนี้

การดำเนินการจัดจ้างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒให้เป็นผู้ดำเนินการจัดสอบดังกล่าว เป็นไปตามระเบียบ ขั้นตอน และวิธีการของทางราชการทุกประการ ทั้งนี้ สำนักงาน ก.พ. ยังคงเป็นหน่วยงานหลักในการกำหนดระบบและมาตรฐานการสอบ รวมทั้งกำกับดูแลการดำเนินการสอบในทุกขั้นตอนอย่างใกล้ชิด

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กระบวนการออกข้อสอบ การประมวลผลการสอบ ตลอดจนการจัดทำและประกาศผลการสอบ สำนักงาน ก.พ. เป็นผู้รับผิดชอบและดำเนินการเอง เพื่อให้การสอบเป็นไปตามหลักเกณฑ์ มาตรฐาน และความถูกต้องที่กำหนด

สำนักงาน ก.พ. ขอให้ผู้สมัครสอบและประชาชนทั่วไปเชื่อมั่นว่า การจัดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ดำเนินการภายใต้มาตรฐานเดียวกัน มีความยุติธรรม โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอน

แถลงการณ์สำนักงาน ก.พ. ชี้แจงกรณีจ้าง มศว จัดสอบภาค ก.
สำนักงาน ก.พ.

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 25 มิ.ย. 2569 11:33 น.| อัปเดต: 25 มิ.ย. 2569 11:33 น.
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Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

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