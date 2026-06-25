วิธีพิมพ์บัตรสอบภาค ก. (Paper & Pencil) 2569 เช็กระเบียบ-ข้อห้ามที่นี่
สำนักงาน ก.พ. แจ้งระเบียบสอบภาค ก. ประจำปี 2569 แบบ Paper & Pencil วันที่ 5 ก.ค.นี้ เช็กขั้นตอนพิมพ์บัตรประจำตัว เตรียมเอกสารยืนยันตน
สำนักงาน ก.พ. เตือนผู้สมัครสอบภาค ก. (Paper & Pencil) ประจำปี 2569 เตรียมความพร้อมก่อนลงสนามสอบจริงในวันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคมนี้ ผู้เข้าสอบต้องศึกษาระเบียบและข้อปฏิบัติต่าง ๆ ให้เข้าใจ รวมมาให้แล้วทั้งขั้นตอนการพิมพ์บัตรประจําตัวสอบ, เอกสารแสดงตนที่ต้องใช้ รวมทั้งกฎระเบียบและข้อห้ามในการสอบ เพื่อรักษาสิทธิ์และให้การสอบ
1. วิธีพิมพ์บัตรประจําตัวสอบ
ขั้นตอนการพิมพ์บัตรประจําตัวสอบ ภาค ก. (Paper & Pencil) ประจําปี 2569
1. เข้าเว็บไซต์ job3.ocsc.go.th
2. เลือกเมนู ‘ค้นหาสถานที่สอบและบัตรประจําตัวสอบ’
3. พิมพ์เลขประจําตัวประชาชน
4. คลิกปุ่มยืนยันตัวบุคคล
5. ตอบแบบสอบถาม แล้วคลิก ‘ส่งแบบสอบถาม’
6. คลิกปุ่ม ‘พิมพ์บัตรประจําตัวสอบ’
ระบบจะดาวน์โหลดไฟล์บัตรประจําตัวสอบไว้ที่มุมด้านบนขวา ให้ไปคลิกเปิดไฟล์ เพื่อพิมพ์บัตรประจําตัวสอบ
ข้อควรระวัง
1. ต้องใช้บัตรประจําตัวสอบที่มีรูปถ่ายจากการ อัปโหลดเท่านั้น ห้ามนํารูปถ่ายแปะทับรูปบนบัตรประจําตัวสอบที่พิมพ์จากระบบ
2. ต้องนําบัตรประจําตัวสอบที่มีรูปถ่ายจาก การอัปโหลดยืนยันตัวตนคู่กับบัตรประจําตัวประชาชนในการเข้าสอบ
ทั้งนี้ ต้องมีรูปถ่ายของผู้สมัครสอบที่อัปโหลดตามประกาศรับสมัครสอบชัดเจน แสดงคู่กับบัตรประชาชนหรือบัตรแสดงตนอื่นตามระเบียบเกี่ยวกับการสอบในการเข้าสอบ สามารถพิมพ์ได้ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม จนถึงวันสอบ
ห้ามเปลี่ยนแปลง/แก้ไข/ปรับแต่ง หรือปิดทับรูปเด็ดขาด มิฉะนั้นจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ
2. เตรียมบัตรแสดงตน
บัตรแสดงตนที่กําหนดในระเบียบการสอบ มีดังต่อไปนี้
- บัตรประจําตัวประชาชน
- บัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (มีรูปถ่าย ลายมือชื่อ และเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก ชัดเจน)
- บัตรประจําตัวข้าราชการกลาโหม
- บัตรประจําตัวทหารกองประจําการ
- ใบอนุญาตขับรถ (ที่มีเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก)
- หนังสือเดินทาง (passport) ฉบับจริง
- เอกสารรับรองรายการบัตรประจําตัวประชาชนฉบับจริง
- ใบอนุญาตให้เข้าห้องสอบกรณีใช้บัตรแสดงตนผ่านแอปพลิเคชัน ThaiD หรือ DLT QR Licence
3. ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
(1) สิ่งที่ห้ามนําเข้าห้องสอบตามระเบียบการสอบ ได้แก่
- โทรศัพท์มือถือ เครื่องมือสื่อสาร
- เครืองบันทึกภาพ เครืองบันทึกเสียง
- อุปกรณ์ที่ใช้คํานวณ
- อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
- นาฬิกาทุกชนิด
- เอกสาร ตำรา
- กระเป๋า
- สิ่งของนอกเหนือจากที่อนุญาต
หากผู้ใดฝ่าฝืนนําเข้าห้องสอบ จะต้องถูกยุติการสอบทุกกรณี
(2) สิ่งที่อนุญาตให้นําเข้าห้องสอบได้ตามระเบียบการสอบ ประกอบด้วย
- บัตรประจำตัวสอบ
- บัตรแสดงตน (หรือใบอนุญาตให้เข้าห้องสอบ กรณีใช้บัตรแสดงตนผ่านแอปพลิเคชัน ThaiD หรือ DLT QR Licence)
- ดินสอที่มีความด่าเท่ากับ 2B หรือมากกว่า
- ปากกา
- ยางลบดินสอ
- กบเหลาดินสอที่ไม่เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
(3) พระภิกษุหรือสามเณรไม่สามารถเข้าสอบได้
ตามคําสั่งมหาเถรสมาคมที่ 1/2564 เรื่อง กรณีภิกษุสามเณรเรียนวิชา หรือ สอบแข่งขันหรือสอบคัดเลือก อย่างคฤหัสถ์ พ.ศ. 2564
(4) ห้ามผู้มาสายเข้าสอบ
ผู้ที่ไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาที่กําหนดให้เริ่มสอบไปแล้ว 30 นาทีจะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ
(5) ต้องนั่งสอบตามที่นั่งสอบ ห้องสอบ สถานที่สอบ วันและเวลาสอบที่สํานักงาน ก.พ. กําหนด
4. ระบายรหัสแบบทดสอบ
- เมื่อได้รับแบบทดสอบ ให้นําเลขรหัสแบบทดสอบ (7 หลัก) ที่ด้านล่างซ้ายของปกแบบทดสอบไประบายลงในกระดาษค่าตอบ
- ใช้ดินสอที่มีความเข้ม 2B (หรือมากกว่า) ระบายให้ดําเข้มเต็มวงกลม
ข้อมูลจาก : สำนักงาน ก.พ.
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