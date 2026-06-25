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วิธีพิมพ์บัตรสอบภาค ก. (Paper & Pencil) 2569 เช็กระเบียบ-ข้อห้ามที่นี่

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 25 มิ.ย. 2569 12:01 น.| อัปเดต: 25 มิ.ย. 2569 12:01 น.
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สอบ ก.พ. 69 ภาค ก. (Paper & Pencil) 5 ก.ค. 2569

สำนักงาน ก.พ. แจ้งระเบียบสอบภาค ก. ประจำปี 2569 แบบ Paper & Pencil วันที่ 5 ก.ค.นี้ เช็กขั้นตอนพิมพ์บัตรประจำตัว เตรียมเอกสารยืนยันตน

สำนักงาน ก.พ. เตือนผู้สมัครสอบภาค ก. (Paper & Pencil) ประจำปี 2569 เตรียมความพร้อมก่อนลงสนามสอบจริงในวันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคมนี้ ผู้เข้าสอบต้องศึกษาระเบียบและข้อปฏิบัติต่าง ๆ ให้เข้าใจ รวมมาให้แล้วทั้งขั้นตอนการพิมพ์บัตรประจําตัวสอบ, เอกสารแสดงตนที่ต้องใช้ รวมทั้งกฎระเบียบและข้อห้ามในการสอบ เพื่อรักษาสิทธิ์และให้การสอบ

1. วิธีพิมพ์บัตรประจําตัวสอบ

ขั้นตอนการพิมพ์บัตรประจําตัวสอบ ภาค ก. (Paper & Pencil) ประจําปี 2569

1. เข้าเว็บไซต์ job3.ocsc.go.th

2. เลือกเมนู ‘ค้นหาสถานที่สอบและบัตรประจําตัวสอบ’

3. พิมพ์เลขประจําตัวประชาชน

4. คลิกปุ่มยืนยันตัวบุคคล

5. ตอบแบบสอบถาม แล้วคลิก ‘ส่งแบบสอบถาม’

6. คลิกปุ่ม ‘พิมพ์บัตรประจําตัวสอบ’

ระบบจะดาวน์โหลดไฟล์บัตรประจําตัวสอบไว้ที่มุมด้านบนขวา ให้ไปคลิกเปิดไฟล์ เพื่อพิมพ์บัตรประจําตัวสอบ

ข้อควรระวัง

1. ต้องใช้บัตรประจําตัวสอบที่มีรูปถ่ายจากการ อัปโหลดเท่านั้น ห้ามนํารูปถ่ายแปะทับรูปบนบัตรประจําตัวสอบที่พิมพ์จากระบบ

2. ต้องนําบัตรประจําตัวสอบที่มีรูปถ่ายจาก การอัปโหลดยืนยันตัวตนคู่กับบัตรประจําตัวประชาชนในการเข้าสอบ

ทั้งนี้ ต้องมีรูปถ่ายของผู้สมัครสอบที่อัปโหลดตามประกาศรับสมัครสอบชัดเจน แสดงคู่กับบัตรประชาชนหรือบัตรแสดงตนอื่นตามระเบียบเกี่ยวกับการสอบในการเข้าสอบ สามารถพิมพ์ได้ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม จนถึงวันสอบ

ห้ามเปลี่ยนแปลง/แก้ไข/ปรับแต่ง หรือปิดทับรูปเด็ดขาด มิฉะนั้นจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ

ขั้นตอนการพิมพ์บัตรประจําตัวสอบ ภาค ก. (Paper &amp; Pencil) ประจําปี 2569
ภาพจาก : สำนักงาน ก.พ.

2. เตรียมบัตรแสดงตน

บัตรแสดงตนที่กําหนดในระเบียบการสอบ มีดังต่อไปนี้

  • บัตรประจําตัวประชาชน
  • บัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (มีรูปถ่าย ลายมือชื่อ และเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก ชัดเจน)
  • บัตรประจําตัวข้าราชการกลาโหม
  • บัตรประจําตัวทหารกองประจําการ
  • ใบอนุญาตขับรถ (ที่มีเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก)
  • หนังสือเดินทาง (passport) ฉบับจริง
  • เอกสารรับรองรายการบัตรประจําตัวประชาชนฉบับจริง
  • ใบอนุญาตให้เข้าห้องสอบกรณีใช้บัตรแสดงตนผ่านแอปพลิเคชัน ThaiD หรือ DLT QR Licence

3. ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

(1) สิ่งที่ห้ามนําเข้าห้องสอบตามระเบียบการสอบ ได้แก่

  • โทรศัพท์มือถือ เครื่องมือสื่อสาร
  • เครืองบันทึกภาพ เครืองบันทึกเสียง
  • อุปกรณ์ที่ใช้คํานวณ
  • อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
  • นาฬิกาทุกชนิด
  • เอกสาร ตำรา
  • กระเป๋า
  • สิ่งของนอกเหนือจากที่อนุญาต

หากผู้ใดฝ่าฝืนนําเข้าห้องสอบ จะต้องถูกยุติการสอบทุกกรณี

(2) สิ่งที่อนุญาตให้นําเข้าห้องสอบได้ตามระเบียบการสอบ ประกอบด้วย

  • บัตรประจำตัวสอบ
  • บัตรแสดงตน (หรือใบอนุญาตให้เข้าห้องสอบ กรณีใช้บัตรแสดงตนผ่านแอปพลิเคชัน ThaiD หรือ DLT QR Licence)
  • ดินสอที่มีความด่าเท่ากับ 2B หรือมากกว่า
  • ปากกา
  • ยางลบดินสอ
  • กบเหลาดินสอที่ไม่เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

(3) พระภิกษุหรือสามเณรไม่สามารถเข้าสอบได้

ตามคําสั่งมหาเถรสมาคมที่ 1/2564 เรื่อง กรณีภิกษุสามเณรเรียนวิชา หรือ สอบแข่งขันหรือสอบคัดเลือก อย่างคฤหัสถ์ พ.ศ. 2564

(4) ห้ามผู้มาสายเข้าสอบ

ผู้ที่ไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาที่กําหนดให้เริ่มสอบไปแล้ว 30 นาทีจะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ

(5) ต้องนั่งสอบตามที่นั่งสอบ ห้องสอบ สถานที่สอบ วันและเวลาสอบที่สํานักงาน ก.พ. กําหนด

4. ระบายรหัสแบบทดสอบ

  • เมื่อได้รับแบบทดสอบ ให้นําเลขรหัสแบบทดสอบ (7 หลัก) ที่ด้านล่างซ้ายของปกแบบทดสอบไประบายลงในกระดาษค่าตอบ
  • ใช้ดินสอที่มีความเข้ม 2B (หรือมากกว่า) ระบายให้ดําเข้มเต็มวงกลม
สำนักงาน ก.พ. แนะวิธีเตรียมสอบ ภาค ก.
ภาพจาก : สำนักงาน ก.พ.

ข้อมูลจาก : สำนักงาน ก.พ.

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 25 มิ.ย. 2569 12:01 น.| อัปเดต: 25 มิ.ย. 2569 12:01 น.
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Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

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