ทลายโรงงานผลิต ‘ยาแก้ไอปลอม’ ยึดของกลางล็อตใหญ่กว่า 1 แสนขวด รวมมูลค่า 30 ล้าน
ตำรวจสอบสวนกลาง ร่วม อย. สสจ.ปทุมธานี บุกทลายโรงงานผลิต ‘ยาแก้ไอปลอม’ ยึดของกลางล็อตใหญ่กว่า 1 แสนขวด รวมมูลค่า 30 ล้าน
เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2569 เพจเฟซบุ๊ก ปคบ.เตือนภัยผู้บริโภค มีรายงานความคืบหน้า กรณีตำรวจสอบสวนกลาง(CIB) ร่วม อย. สสจ.ปทุมธานี บุกทลายเครือข่ายโรงงานเถื่อนผลิตยาแก้ไอปลอม ในพื้นที่อ.คลองหลวง, อ.ลำลูกกา และอ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี โดยสามารถยึดของกลางเป็นยาแก้ไอปลอมล็อตใหญ่กว่า 1 แสนขวด มูลค่ารวมกว่า 30 ล้านบาท
“ตำรวจสอบสวนกลาง(CIB) ร่วม อย. สสจ.ปทุมธานี ทลายเครือข่ายโรงงานเถื่อนผลิตยาแก้ไอ ปลอมล็อตใหญ่ ยึดยาแก้ไอปลอมกว่า 1 แสนขวด มูลค่า 30 ล้านบาท
มีการลักลอบผลิตยาแก้ไอปลอม และทราบถึงกลุ่มเครือข่ายผู้ผลิตยาแก้ไอปลอมว่ามีการลักลอบผลิต และบรรจุ อยู่ในพื้นที่ จ.ปทุมธานี โดยตำรวจ กก.4 บก.ปคบ. ร่วมกับ อย. สสจ.ปทุมธานี เข้าตรวจค้นสถานที่ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและการขายยาแก้ไอปลอม จำนวน 4 จุด ดังนี้
1. สถานที่เก็บ และจำหน่ายยาแก้ไอปลอม ในพื้นที่ ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.4 บก.ปคบ. ร่วมกับพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และพนักงานเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี นำหมายค้นของศาลจังหวัดธัญบุรี เข้าตรวจค้น ตรวจยึดผลิตภัณฑ์ยาแก้ไอปลอม และอุปกรณ์การผลิต รวมทั้งสิ้น 3 รายการ ดังนี้
- ยาแก้ไอปลอม ยี่ห้อ datissin Reg No.2A 193/43 สำเร็จรูป จำนวน 5 Lot. รวมจำนวน 127,900 ขวด
- ขวดพลาสติกสีชาสำหรับบรรจุยาแก้ไอ จำนวน 6,800 ขวด
- หม้อสแตนเลสสำหรับต้มยาแก้ไอ จำนวน 2 ใบ
2. สถานที่ผลิตยาแก้ไอปลอม ในพื้นที่ ต.ลำลูกกา อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ
กก.4 บก.ปคบ. ร่วมกับพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และพนักงานเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี นำหมายค้นของศาลจังหวัดธัญบุรี เข้าตรวจค้น ตรวจยึดผลิตภัณฑ์ยาแก้ไอปลอม และอุปกรณ์การผลิต เครื่องจักร รวมทั้งสิ้น 6 รายการ ดังนี้
- ยาแก้ไอปลอม ยี่ห้อ datissin Reg No.2A 193/43 สำเร็จรูป Lot 6801282 จำนวน 11,400 ขวด
- ยาแก้ไอที่อยู่ระหว่างผลิต จำนวน 4,086 ขวด และอยู่ในถังขนาด 1,250 ลิตร จำนวน 2 ถัง
- ฉลากยาแก้ไอ datissin รวม 3 Lot จำนวนรวม 114,165 ดวง
- บรรจุภัณฑ์ประกอบด้วย ขวด ฝากระดาษลัง จำนวน 125,937 ชิ้น
- อุปกรณ์/เครื่องจักร ในการผลิต เช่น เครื่องบรรจุ เครื่องปิดฝา เครื่องติดฉลาก เครื่องรัดกล่อง จำนวน 28 ชิ้น
- วัตถุดิบ เช่น โซเดียมไนเตรต แอมโมเนียมคลอไรด์ โซเดียมซิเตรท สีผสมอาหาร น้ำตาล จำนวน 802 ชิ้น
3. สถานที่เก็บอุปกรณ์การผลิตยาแก้ไอปลอม ในพื้นที่ ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.4 บก.ปคบ. เข้าตรวจค้น ตรวจยึดอุปกรณ์การผลิต รวมทั้งสิ้น 2 รายการ ดังนี้
- ฉลากยาแก้ไอ datissin จำนวน 4 Lot รวมทั้งสิ้น 18,090 ดวง
- น้ำดื่มที่ใช้ในการผลิตยาแก้ไอปลอม จำนวน 240 แกลลอน
4. สถานที่เก็บอุปกรณ์การผลิตยาแก้ไอปลอม ในพื้นที่ ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.4 บก.ปคบ. เข้าตรวจค้น ตรวจยึดผลิตภัณฑ์ยาแก้ไอปลอม และอุปกรณ์การผลิต จำนวน 5 รายการ ดังนี้
- ยาแก้ไอปลอม ยี่ห้อ datissin Reg No. 2A 193/43 สำเร็จรูป Lot 6701185 จำนวน 100 ขวด
- ฉลากยาแก้ไอ datissin มีจำนวน 4 Lot รวมทั้งสิ้น 297,150 ดวง
- ของเหลวสีแดงไม่ระบุฉลาก จำนวน 1 แกลลอน
- ฝาสกรีนลาย จำนวน 7,000 ชิ้น
- หัวเตาแก๊ส จำนวน 3 หัว
รวมตรวจค้น 4 จุด ตรวจยึด ยาแก้ไอปลอม ยี่ห้อ datissin จำนวน 139,400 ขวด, ยาแก้ไอที่อยู่ระหว่างผลิต จำนวน 4,086 ขวด ขวดเปล่า ฝา บรรจุภัณฑ์ จำนวนกว่า 132,737 ชิ้น, ฉลากผลิตภัณฑ์ยาแก้ไอ datissin ปลอม รวม 429,405 ดวง เครื่องจักร อุปกรณ์และวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต มูลค่ากว่า 30,000,000 บาท
จากการสืบสวนพบว่า ผู้กระทำความผิด นำส่วนผสม วัตถุดิบ และบรรจุภัณฑ์จากสถานที่ต่าง ๆ มาผลิต และบรรจุในโกดังในพื้นที่ ต.ลำลูกกา อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี ซึ่งจะเปลี่ยนสถานที่ในการผลิตไปเรื่อย ๆ เพื่อให้ยากแก่การตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ตำรวจ และยังสืบสวนทราบว่า กลุ่มผู้กระทำผิดดังกล่าว เป็นเครือข่ายผู้กระทำความผิด ในการผลิตและจำหน่ายยาแก้ไอปลอม แต่ยังกระทำผิดซ้ำซากโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภค หวังแต่ผลประโยชน์ทางด้านธุรกิจ
เบื้องต้นการกระทำดังกล่าวเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510
1. ฐาน “ผลิตยาแผนปัจจุบันโดยไม่ได้รับอนุญาต” ระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี และปรับไม่เกิน 10,000 บาท
2. ฐาน “ผลิตและขายยาปลอม” ระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 3 ปี ถึงตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่ 10,000 ถึง 50,000 บาท”
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อ้างอิงจาก : FB ปคบ.เตือนภัยผู้บริโภค
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