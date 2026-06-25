ข่าว

ทลายโรงงานผลิต ‘ยาแก้ไอปลอม’ ยึดของกลางล็อตใหญ่กว่า 1 แสนขวด รวมมูลค่า 30 ล้าน

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 25 มิ.ย. 2569 11:48 น.| อัปเดต: 25 มิ.ย. 2569 11:48 น.
75
บุกทลายโรงงานผลิต 'ยาแก้ไอปลอม' ยึดของกลางล็อตใหญ่กว่า 1 แสนขวด รวมมูลค่า 30 ล้าน

ตำรวจสอบสวนกลาง ร่วม อย. สสจ.ปทุมธานี บุกทลายโรงงานผลิต ‘ยาแก้ไอปลอม’ ยึดของกลางล็อตใหญ่กว่า 1 แสนขวด รวมมูลค่า 30 ล้าน

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2569 เพจเฟซบุ๊ก ปคบ.เตือนภัยผู้บริโภค มีรายงานความคืบหน้า กรณีตำรวจสอบสวนกลาง(CIB) ร่วม อย. สสจ.ปทุมธานี บุกทลายเครือข่ายโรงงานเถื่อนผลิตยาแก้ไอปลอม ในพื้นที่อ.คลองหลวง, อ.ลำลูกกา และอ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี โดยสามารถยึดของกลางเป็นยาแก้ไอปลอมล็อตใหญ่กว่า 1 แสนขวด มูลค่ารวมกว่า 30 ล้านบาท

“ตำรวจสอบสวนกลาง(CIB) ร่วม อย. สสจ.ปทุมธานี ทลายเครือข่ายโรงงานเถื่อนผลิตยาแก้ไอ ปลอมล็อตใหญ่ ยึดยาแก้ไอปลอมกว่า 1 แสนขวด มูลค่า 30 ล้านบาท

มีการลักลอบผลิตยาแก้ไอปลอม และทราบถึงกลุ่มเครือข่ายผู้ผลิตยาแก้ไอปลอมว่ามีการลักลอบผลิต และบรรจุ อยู่ในพื้นที่ จ.ปทุมธานี โดยตำรวจ กก.4 บก.ปคบ. ร่วมกับ อย. สสจ.ปทุมธานี เข้าตรวจค้นสถานที่ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและการขายยาแก้ไอปลอม จำนวน 4 จุด ดังนี้

1. สถานที่เก็บ และจำหน่ายยาแก้ไอปลอม ในพื้นที่ ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.4 บก.ปคบ. ร่วมกับพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และพนักงานเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี นำหมายค้นของศาลจังหวัดธัญบุรี เข้าตรวจค้น ตรวจยึดผลิตภัณฑ์ยาแก้ไอปลอม และอุปกรณ์การผลิต รวมทั้งสิ้น 3 รายการ ดังนี้

  • ยาแก้ไอปลอม ยี่ห้อ datissin Reg No.2A 193/43 สำเร็จรูป จำนวน 5 Lot. รวมจำนวน 127,900 ขวด
  • ขวดพลาสติกสีชาสำหรับบรรจุยาแก้ไอ จำนวน 6,800 ขวด
  • หม้อสแตนเลสสำหรับต้มยาแก้ไอ จำนวน 2 ใบ

2. สถานที่ผลิตยาแก้ไอปลอม ในพื้นที่ ต.ลำลูกกา อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ

กก.4 บก.ปคบ. ร่วมกับพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และพนักงานเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี นำหมายค้นของศาลจังหวัดธัญบุรี เข้าตรวจค้น ตรวจยึดผลิตภัณฑ์ยาแก้ไอปลอม และอุปกรณ์การผลิต เครื่องจักร รวมทั้งสิ้น 6 รายการ ดังนี้

  • ยาแก้ไอปลอม ยี่ห้อ datissin Reg No.2A 193/43 สำเร็จรูป Lot 6801282 จำนวน 11,400 ขวด
  • ยาแก้ไอที่อยู่ระหว่างผลิต จำนวน 4,086 ขวด และอยู่ในถังขนาด 1,250 ลิตร จำนวน 2 ถัง
  • ฉลากยาแก้ไอ datissin รวม 3 Lot จำนวนรวม 114,165 ดวง
  • บรรจุภัณฑ์ประกอบด้วย ขวด ฝากระดาษลัง จำนวน 125,937 ชิ้น
  • อุปกรณ์/เครื่องจักร ในการผลิต เช่น เครื่องบรรจุ เครื่องปิดฝา เครื่องติดฉลาก เครื่องรัดกล่อง จำนวน 28 ชิ้น
  • วัตถุดิบ เช่น โซเดียมไนเตรต แอมโมเนียมคลอไรด์ โซเดียมซิเตรท สีผสมอาหาร น้ำตาล จำนวน 802 ชิ้น

3. สถานที่เก็บอุปกรณ์การผลิตยาแก้ไอปลอม ในพื้นที่ ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.4 บก.ปคบ. เข้าตรวจค้น ตรวจยึดอุปกรณ์การผลิต รวมทั้งสิ้น 2 รายการ ดังนี้

  • ฉลากยาแก้ไอ datissin จำนวน 4 Lot รวมทั้งสิ้น 18,090 ดวง
  • น้ำดื่มที่ใช้ในการผลิตยาแก้ไอปลอม จำนวน 240 แกลลอน

4. สถานที่เก็บอุปกรณ์การผลิตยาแก้ไอปลอม ในพื้นที่ ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.4 บก.ปคบ. เข้าตรวจค้น ตรวจยึดผลิตภัณฑ์ยาแก้ไอปลอม และอุปกรณ์การผลิต จำนวน 5 รายการ ดังนี้

  • ยาแก้ไอปลอม ยี่ห้อ datissin Reg No. 2A 193/43 สำเร็จรูป Lot 6701185 จำนวน 100 ขวด
  • ฉลากยาแก้ไอ datissin มีจำนวน 4 Lot รวมทั้งสิ้น 297,150 ดวง
  • ของเหลวสีแดงไม่ระบุฉลาก จำนวน 1 แกลลอน
  • ฝาสกรีนลาย จำนวน 7,000 ชิ้น
  • หัวเตาแก๊ส จำนวน 3 หัว

รวมตรวจค้น 4 จุด ตรวจยึด ยาแก้ไอปลอม ยี่ห้อ datissin จำนวน 139,400 ขวด, ยาแก้ไอที่อยู่ระหว่างผลิต จำนวน 4,086 ขวด ขวดเปล่า ฝา บรรจุภัณฑ์ จำนวนกว่า 132,737 ชิ้น, ฉลากผลิตภัณฑ์ยาแก้ไอ datissin ปลอม รวม 429,405 ดวง เครื่องจักร อุปกรณ์และวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต มูลค่ากว่า 30,000,000 บาท

จากการสืบสวนพบว่า ผู้กระทำความผิด นำส่วนผสม วัตถุดิบ และบรรจุภัณฑ์จากสถานที่ต่าง ๆ มาผลิต และบรรจุในโกดังในพื้นที่ ต.ลำลูกกา อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี ซึ่งจะเปลี่ยนสถานที่ในการผลิตไปเรื่อย ๆ เพื่อให้ยากแก่การตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ตำรวจ และยังสืบสวนทราบว่า กลุ่มผู้กระทำผิดดังกล่าว เป็นเครือข่ายผู้กระทำความผิด ในการผลิตและจำหน่ายยาแก้ไอปลอม แต่ยังกระทำผิดซ้ำซากโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภค หวังแต่ผลประโยชน์ทางด้านธุรกิจ

เบื้องต้นการกระทำดังกล่าวเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510

1. ฐาน “ผลิตยาแผนปัจจุบันโดยไม่ได้รับอนุญาต” ระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี และปรับไม่เกิน 10,000 บาท
2. ฐาน “ผลิตและขายยาปลอม” ระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 3 ปี ถึงตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่ 10,000 ถึง 50,000 บาท”

ทลายโรงงานผลิต 'ยาแก้ไอปลอม' ยึดของกลางล็อตใหญ่กว่า 1 แสนขวด รวมมูลค่า 30 ล้าน-1 ทลายโรงงานผลิต 'ยาแก้ไอปลอม' ยึดของกลางล็อตใหญ่กว่า 1 แสนขวด รวมมูลค่า 30 ล้าน-2 ทลายโรงงานผลิต 'ยาแก้ไอปลอม' ยึดของกลางล็อตใหญ่กว่า 1 แสนขวด รวมมูลค่า 30 ล้าน-3

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ้างอิงจาก : FB ปคบ.เตือนภัยผู้บริโภค

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าว

สรุปเหตุการณ์แผ่นดินไหว 25 มิ.ย. 69 เวเนซุเอลาหนักสุด ขนาด 7.5 ตาย 32 บาดเจ็บ 700 ญี่ปุ่น-สหรัฐฯ สั่นตาม

1 นาที ที่แล้ว
ณวัฒน์ เคลื่อนไหวหลัง เป๊ก สัณณ์ชัย เปิดใจเรื่อง หนิง ปัทมา ข่าวดารา

ณวัฒน์ พูดตรง ๆ เป๊ก สัณณ์ชัย แมนมาก บอกแล้ว ‘หนิง ปัทมา’ เป็นคนสวย แก้ไม่หายสักที

5 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

คนร้ายขโมยมอไซค์หลายราย ถูกมัดตัวไว้กับเสาไฟ ชาวบ้านเชื่อเป็นฝีมือแบทแมน

22 นาที ที่แล้ว
เช็กให้ชัวร์ 28 มิ.ย. 69 เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ขายเหล้าไหม สายดื่ม-ร้านค้าต้องรู้ ข่าว

เช็กให้ชัวร์ 28 มิ.ย. 69 เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ขายเหล้าไหม สายดื่ม-ร้านค้าต้องรู้

47 นาที ที่แล้ว
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายทหาร-นายตำรวจชั้นสัญญาบัตร ต่อวาระราชองครักษ์ รวม 78 นาย ข่าว

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายทหาร-นายตำรวจชั้นสัญญาบัตร ต่อวาระราชองครักษ์ รวม 78 นาย

51 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ทนายของ “สุชาติ” เข้าแจ้งความ 6 ราย ไม่บอกใครบ้าง ยันไม่เกี่ยวข้องกับทับลาน

59 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ก่อแก้ว” โพสต์ภาพคู่ “ทักษิณ” บอกสุขภาพแข็งแรง จะอยู่อีก 40 ปี

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
สดุดี &#039;น้องเต๋า&#039; นิสิตวิศวะจุฬาฯ ผู้บริจาคอวัยวะ-ดวงตา ให้ สภากาชาดไทย หลังเสียชีวิตจากภาวะสมองตาย ข่าว

สดุดี ‘น้องเต๋า’ นิสิตวิศวะจุฬาฯ ผู้บริจาคอวัยวะ-ดวงตา ให้ สภากาชาดไทย หลังเสียชีวิตจากภาวะสมองตาย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สุชาติ ยกมือขอโทษ อิงฟ้า-ณวัฒน์ ปัดสั่งฟ้องปมวิจารณ์ ทับลาน ลั่นเป็นลูกผู้ชายพอ ข่าว

สุชาติ ยกมือขอโทษ อิงฟ้า-ณวัฒน์ ปัดสั่งฟ้องปมวิจารณ์ ทับลาน ลั่นเป็นลูกผู้ชายพอ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เป๊ก สัณณ์ชัย เปิดใจเคลียร์ดราม่า ยอมรับรู้จัก หนิง ปัทมา บันเทิง

เป๊ก สัณณ์ชัย แจงสถานะ หนิง ปัทมา ยอมรับนิสัยไม่ดี ลั่น อยากคิดอะไรก็คิด ห้ามใครไม่ได้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เนเธอร์แลนด์ การุณยฆาตเด็กอายุต่ำกว่าวัย 12 ขวบ ครั้งแรกหลังแก้กฎหมายใหม่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
พ่อข้าราชการสาว เผยสภาพจิตใจลูกสาวแย่มาก ช่วยแค่จ่ายค่าติว ยันสอบได้ด้วยตัวเอง ข่าว

พ่อข้าราชการสาว เผยสภาพจิตใจลูกสาวแย่มาก ช่วยแค่จ่ายค่าติว ยันสอบได้ด้วยตัวเอง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

เดอะมีน อดีต OHANA ยอมรับผิด ขอโอกาสทำงานหาเงินใช้หนี้ หลังโดนแบนไลฟ์ถาวร

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดประวัติ รุ่งเรือง ธิมาบุตร ปลัดภูเก็ต รางวัลครุฑทองคำ ฝ่าข้อครหา 3 ครั้ง ข่าวการเมือง

เปิดประวัติ รุ่งเรือง ธิมาบุตร ปลัดภูเก็ต รางวัลครุฑทองคำ ฝ่าข้อครหา 3 ครั้ง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กรมทรัพยากรธรณี ยืนยัน แผ่นดินไหวญี่ปุ่น-แผ่นดินไหวเวเนซุเอลา ไม่กระทบไทย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ปธน. เปิดเผยยอดผู้เสียชีวิตเหตุแผ่นดินไหวเวเนซุเอลา ตาย 32 ศพ บาดเจ็บ 700 ราย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สอบ ก.พ. 69 ภาค ก. (Paper &amp; Pencil) 5 ก.ค. 2569 ข่าว

วิธีพิมพ์บัตรสอบภาค ก. (Paper & Pencil) 2569 เช็กระเบียบ-ข้อห้ามที่นี่

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
มหาดไทย สั่งส่งตัว &quot;รุ่งเรือง ธิมาบุตร&quot; กลับไปปฏิบัติราชการต้นสังกัด ปลัดจังหวัดภูเก็ต ข่าวการเมือง

มหาดไทย สั่งส่งตัว “รุ่งเรือง ธิมาบุตร” กลับไปปฏิบัติราชการต้นสังกัด ปลัดจังหวัดภูเก็ต

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
แบนแล้ว GoreBox เกมยิงรุนแรง หลังวัยรุ่นฟิลิปปินส์กราดยิงในโรงเรียนมัธยม ดับ 3 เจ็บ 20 ข่าวต่างประเทศ

แบนแล้ว GoreBox เกมยิงรุนแรง หลังวัยรุ่นฟิลิปปินส์กราดยิงในโรงเรียนมัธยม ดับ 3 เจ็บ 20

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
บุกทลายโรงงานผลิต &#039;ยาแก้ไอปลอม&#039; ยึดของกลางล็อตใหญ่กว่า 1 แสนขวด รวมมูลค่า 30 ล้าน ข่าว

ทลายโรงงานผลิต ‘ยาแก้ไอปลอม’ ยึดของกลางล็อตใหญ่กว่า 1 แสนขวด รวมมูลค่า 30 ล้าน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“สุชาติ” โต้ไม่เป็นความจริง หลังมีรายงานส่งทนายฟ้อง “อิงฟ้า-มรรค” ปมทับลาน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ก.พ. แจงกรณีจัดจ้าง มศว จัดสอบ ภาค ก. ยันโปร่งใส ย้ำคุมเองตั้งแต่ข้อสอบ-ประกาศผล ข่าว

ก.พ. แจงปมจ้าง มศว จัดสอบ ภาค ก. ยันโปร่งใส ย้ำคุมเองตั้งแต่ข้อสอบ-ประกาศผล

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
แผ่นดินไหวเวเนซุเอลา-5 ข่าวต่างประเทศ

“ทรัมป์” เผยมีผู้เสียชีวิตหลายศพ เหตุแผ่นดินไหวเวเนซุเอลา หวั่นยอดตายแตะแสน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลั่น! บอส ณวัฒน์ ท้าสุชาติ ฟ้องอิงฟ้าได้เลย พร้อมสู้จนหมดตัว บันเทิง

ลั่น! บอส ณวัฒน์ ท้าสุชาติ ฟ้องอิงฟ้าได้เลย พร้อมสู้จนหมดตัว

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
แผ่นดินไหวเวเนซุเอลาเกิดจากรอยเลื่อนขยับตัว ข่าวต่างประเทศ

สาเหตุ แผ่นดินไหวเวเนซุเอลา ภาพสลด อาคารพังราบ คาดดับพุ่งแตะแสนศพ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 25 มิ.ย. 2569 11:48 น.| อัปเดต: 25 มิ.ย. 2569 11:48 น.
75
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ณวัฒน์ เคลื่อนไหวหลัง เป๊ก สัณณ์ชัย เปิดใจเรื่อง หนิง ปัทมา

ณวัฒน์ พูดตรง ๆ เป๊ก สัณณ์ชัย แมนมาก บอกแล้ว ‘หนิง ปัทมา’ เป็นคนสวย แก้ไม่หายสักที

เผยแพร่: 25 มิถุนายน 2569

คนร้ายขโมยมอไซค์หลายราย ถูกมัดตัวไว้กับเสาไฟ ชาวบ้านเชื่อเป็นฝีมือแบทแมน

เผยแพร่: 25 มิถุนายน 2569

ทนายของ “สุชาติ” เข้าแจ้งความ 6 ราย ไม่บอกใครบ้าง ยันไม่เกี่ยวข้องกับทับลาน

เผยแพร่: 25 มิถุนายน 2569

“ก่อแก้ว” โพสต์ภาพคู่ “ทักษิณ” บอกสุขภาพแข็งแรง จะอยู่อีก 40 ปี

เผยแพร่: 25 มิถุนายน 2569
Back to top button