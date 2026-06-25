บันเทิง

ลั่น! บอส ณวัฒน์ ท้าสุชาติ ฟ้องอิงฟ้าได้เลย พร้อมสู้จนหมดตัว

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 25 มิ.ย. 2569 11:28 น.| อัปเดต: 25 มิ.ย. 2569 11:34 น.
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ลั่น! บอส ณวัฒน์ ท้าสุชาติ ฟ้องอิงฟ้าได้เลย พร้อมสู้จนหมดตัว
ภาพจาก : IG/nawat.tv

บอส ณวัฒน์ อิสรไกรศีล โพสต์สตอรี่ไอจีโต้กลับ หลังสุชาติ ชมกลิ่น รมว.ทส. ส่งทนายแจ้งความอิงฟ้า วราหะ และมรรค จันเหลือง ที่ สน.ทองหล่อ วันนี้ ปมกล่าวหากินป่าทับลาน

บอส ณวัฒน์ อิสรไกรศีล โพสต์สตอรี่อินสตาแกรมประกาศพร้อมสู้ หลังทราบข่าวว่า สุชาติ ชมกลิ่น รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เตรียมส่งทนายแจ้งความดำเนินคดีกับ อิงฟ้า วราหะ นางงามและนักแสดงที่อยู่ในสังกัด

บอส ณวัฒน์ ระบุในสตอรี่ว่า หากสุชาติจะฟ้องอิงฟ้าจริง ตนพร้อมสู้จนหมดตัว และโพสต์สตอรี่อีกชิ้นโดยใช้ถ้อยคำท้าทายตรง ๆ ว่าห้ามเปลี่ยนใจ ให้รีบฟ้องโดยเร็ว พร้อมระบุว่าจะดำเนินเรื่องถึงที่สุดที่ทับลาน

บอส ณวัฒน์ อิสรไกรศีล โพสต์สตอรี่ไอจีโต้กลับ หลังสุชาติ ชมกลิ่น
ภาพจาก : IG/nawat.tv

ด้านสุชาติ ชมกลิ่น มอบอำนาจให้ นายณัฐวุฒิ วงศ์เนียม ทนายความส่วนตัว เข้าร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน สน.ทองหล่อ วันที่ 25 มิถุนายน 2569 เวลา 13.00 น. โดยมี อิงฟ้า วราหะ นักแสดงและนางงาม, มรรค จันเหลือง นักกีฬาและโค้ชสกีและสโนว์บอร์ด รวมถึงผู้ใช้ TikTok อีกหนึ่งราย เป็นผู้ถูกกล่าวหา

สาเหตุของการแจ้งความครั้งนี้มาจากการที่ผู้ถูกกล่าวหาโพสต์ข้อความซึ่งสุชาติเห็นว่าเป็นการกล่าวหาว่าตนกินป่า เกี่ยวข้องกับมติคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลาน สุชาติระบุว่าถ้อยคำดังกล่าวสร้างความเสียหายต่อชื่อเสียง จึงใช้สิทธิตามกฎหมายดำเนินการ ทั้งนี้ ยังไม่มีข้อกล่าวหาทางการจากพนักงานสอบสวน และคดียังอยู่ในขั้นตอนการร้องทุกข์

ก่อนหน้านี้ สุชาติ ชมกลิ่น มีประวัติยื่นคดีหมิ่นประมาทต่อบุคคลหลายรายที่กล่าวถึงตนในบริบทของทับลานและคดีอื่น รวมถึงการแจ้งความต่อ น.ส.รักชนก ศรีนอก สส.พรรคประชาชน หลายคดีที่ สน.ทองหล่อ และศาลอาญาตลิ่งชัน ซึ่งทุกคดียังอยู่ระหว่างกระบวนการของพนักงานสอบสวนและศาล

ภาพจาก : IG/nawat.tv
ภาพจาก : IG/nawat.tv
ภาพจาก : IG/nawat.tv

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 25 มิ.ย. 2569 11:28 น.| อัปเดต: 25 มิ.ย. 2569 11:34 น.
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Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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