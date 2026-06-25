หญิงแชร์ประสบการณ์เกือบตายเพราะกินปลาทูทอด เพจดังชี้อาจไม่ได้แพ้อาหารทะเล
หญิงแชร์ประสบการณ์เกือบตายเพราะกินปลาทูทอด รู้สึกเหมือนคนจมน้ำ เพจดังชี้อาจไม่ได้แพ้อาหารทะเล อาการแพ้ฮิสตามีนในปลา
ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่ง ได้โพสต์ข้อความแชร์ประสบการณ์ระบุว่า “23/06/69 : วันนี้รู้ซึ้งเลยว่า อาการที่คนกำลังจะตายแบบไม่ทันตั้งตัวมันเป็นยังไง….
12:05น. – กินปลาทูทอดคนเดียว 1 ตัวกับข้าวเปล่า ย้ำว่ากินไปหมดทั้งตัว ทั้งหัว ทั้งหาง อย่างอร่อย
12:35 – อาร์ทเรทที่นาฬิกาฟ้องเตือนว่าใจเต้นเร็วกว่าปกติ 120+ แล้วตอนนั้น คิดว่าร้อนจากอากาศ หรือไมเกรน
12:40 – เริ่มรู้สึก ร้อนวูปๆ ที่หน้าและตัว จากนั้น ตัวและหน้าก็มีผื่นแดงๆ ขึ้นแบบน่ากลัว ใจสั่น ตัวสั่น มือสั่น ไม่มีแรง ใจเต้นไป 135+ แน่นหน้าอก หายใจไม่ออกทรมาน เหมือนคนจมน้ำ ตาเบลอ แทบจะไม่รับรู้อะไรเเล้ว
13:31 อยู่ในห้องฉุกเฉิน!! ทั้งพยาบาลและหมอรุมกันรอบเตียง พูดภาษาหมอเหมือนอยู่ในละคร สั่งฉีดนู้นนี่นั้น ติดเครื่องอะไรบราๆ รอบตัว หัวใจแทบทะลุออกมากจากตัว เต้นแรงขึ้นมา 143+ คิดในใจ ”ไอ้เชี้ย คนเราจะตายกันง่ายๆ แบบนี้หรอวะ“ แน่นหน้าอกสุดๆ หายใจไม่ออกเลย รู้สึกภาวะสุดท้าย สลบ ภาพตัด…..
18:00 ออกจากห้องฉุกเฉินแล้ว อาการดีขึ้นแล้ว ลืมตาได้ พูดได้ มือไม่สั่นแล้ว ผื่นแดงที่แขนลดลง แต่ใจยังเต้นเร็วอยู่ รอผลว่าสุดท้ายจะแพ้อะไร…
ขอบคุณหมอที่ช่วยได้ทัน
ขอบคุณบอสที่รีบขับรถมาส่งได้ทัน
ขอบคุณเพื่อนที่หันมาทักว่าเอ้ยตัวมึงเป็นไรอะ
ขอบคุณโอกาสที่ทำให้รอดมาได้ในครั้งนี้”
ทั้งนี้เพจ Drama Addict ได้แชร์ประเด็นดังกล่าวมาพร้อมเขียนข้อความระบุว่า “เคสนี้น่าสนใจครับ ตอนแรกดูอาการแล้วนึกว่าอาจจะเป็นการแพ้อาหารทะเลแบบรุนแรง แต่ดูจากโพสต์ล่าสุดน่าจะน่าจะเป็นอาการแพ้ฮิสตามีนในปลา ฮิสตามีน สามารถเกิดขึ้นได้ตามธรรมชาติโดยปลาทะเลหลายชนิดเมื่อปล่อยไว้ซักพักมันจะเริ่มการย่อยสลาย ย่อยกรดอะมิโน ฮิสทีดีน ให้กลายเป็นฮิสตามีน
ซึ่งสารตัวนี้เมื่อกินเข้าไปก็จะทำให้มีอาการผื่นแดงตามร่างกายเหมือนลมพิษ มีอาการคลื่นไส้อาเจียนปวดมวนท้องเวียนหัวใจสั่น มีปลาหลายชนิดที่จะเกิดปัญหาแบบนี้ได้เช่นปลาทูน่า แซลมอน แมคเคอเรล ปลาซาดีน”
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