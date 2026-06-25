สาเหตุ แผ่นดินไหวเวเนซุเอลา ภาพสลด อาคารพังราบ คาดดับพุ่งแตะแสนศพ
เปิดสาเหตุแผ่นดินไหวเวเนซุเอลา 2 ลูก ระดับ 7.2 และ 7.5 เกิดจากรอยเลื่อน Bocono เลื่อนตัว ทำอาคารพังถล่ม คาดผู้เสียชีวิตพุ่งแตะหลักแสน
ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี รายงานการเกิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ (Major) บริเวณรัฐยารากุย (Yaracuy) ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศเวเนซุเอลา เมื่อช่วงเช้ามืดวันที่ 25 มิถุนายน 2569 ตามเวลาประเทศไทย เริ่มขึ้นเวลา 05.04 น. เกิดแผ่นดินไหวบนบกขนาด 7.2 ที่ความลึก 21.9 กิโลเมตร ก่อนจะเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงซ้ำอีกครั้งในเวลา 05.05 น. ด้วยขนาด 7.5 ที่ความลึก 10 กิโลเมตร
สาเหตุหลักของธรณีพิบัติภัยครั้งนี้เกิดจากการเลื่อนตัวของรอยเลื่อน Bocono Fault ซึ่งมีลักษณะการเลื่อนตัวตามแนวระนาบเหลื่อมขวา (Right lateral strike slip fault) ส่งผลให้อาคารและบ้านเรือนประชาชนพังถล่มลงมาหลายหลัง
หน่วยงานเฝ้าระวังแผ่นดินไหวของสหรัฐฯ (USGS) ประเมินสถานการณ์เบื้องต้นว่าอาจมีผู้เสียชีวิตจำนวนมหาศาล โดยมีรายละเอียดตัวเลขคาดการณ์ว่ามีโอกาสร้อยละ 44 ที่ตัวเลขผู้เสียชีวิตจะมากกว่า 10,000 ศพ และมีโอกาสร้อยละ 33 ที่ตัวเลขผู้เสียชีวิตจะมากกว่า 100,000 ศพ
สถานการณ์ล่าสุด หน่วยงานภาครัฐของเวเนซุเอลากำลังเร่งระดมกำลังเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ พร้อมอพยพประชาชนไปยังจุดปลอดภัยอย่างเร่งด่วน
ทั้งนี้ แรงสั่นสะเทือนแผ่ขยายวงกว้างจนประชาชนในประเทศโคลัมเบียสามารถรับรู้ได้ แต่ไม่ส่งผลกระทบใด ๆ ต่อประเทศไทย
ข้อมูลจาก : เพจ ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี
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