ดีอี เตรียมเปิดลงทะเบียน “TH-AI Passport” แจกสิทธิ 5 ล้านคน ก.ค. 2569 นี้
กระทรวงดิจิทัลฯ เตรียมเปิดลงทะเบียน “TH-AI Passport” แจกสิทธิใช้ AI พรีเมียมฟรี 1 ปีเต็ม 5 ล้านคน ก.ค. 2569 นี้ ผ่านแอปฯ ThaiD และทางรัฐ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) ดำเนินโครงการ “TH-AI Passport” ด้วยงบประมาณ 1,621 ล้านบาท เพื่อมอบสิทธิให้ประชาชน ศิษย์เก่า นักศึกษา และผู้ประกอบการรายย่อย (SMEs) จำนวน 5 ล้านคน ได้เข้าใช้งานเครื่องมือปัญญาประดิษฐ์ (AI) เวอร์ชันพรีเมียมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเป็นเวลา 1 ปีเต็ม
ข้อมูลจากกระทรวงดีอีระบุว่า ปัจจุบันอัตราการเข้าถึงและใช้งาน AI ของประเทศไทยและธุรกิจไทยอยู่ที่ 10.67% ต่ำกว่าประเทศเพื่อนบ้าน เช่น เวียดนาม และสิงคโปร์ (ซึ่งอยู่ที่ 60.9%)
นอกจากนี้ สภาเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum) ประเมินว่าภายในปี 2573 ลักษณะงานในประเทศไทยอย่างน้อย 20% จะถูกแทนที่ด้วยระบบอัตโนมัติ รัฐบาลจึงตั้งเป้าหมายที่จะเพิ่มอัตราการเข้าถึงและใช้งาน AI ของคนไทยให้ถึง 23% ภายในปี 2570 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันระดับสากล โดยรัฐบาลได้จัดหา Generative AI รุ่น Pro และ Premium รวมทั้งสิ้น 24 โมเดล จากผู้ให้บริการ 14 ราย
ตัวอย่างโมเดล ครอบคลุมผู้ให้บริการระดับสากล เช่น ChatGPT, Gemini, Claude, Grok รวมถึงโมเดลภาษาไทย เช่น Typhoon
การบริหารงบประมาณ โครงการนี้มีค่าจัดหาเฉลี่ยประมาณ 27–27.5 บาท ต่อคนต่อเดือน (หรือ 324 บาทต่อคนต่อปี) ซึ่งต่ำกว่าราคาตลาดที่ประชาชนต้องสมัครใช้งานเองโดยตรง ซึ่งมีราคาประมาณ 600–900 บาท ต่อคนต่อเดือน
สิทธิประโยชน์สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ โดยผู้ได้รับสิทธิจะได้รับประโยชน์ 3 ด้านหลัก ดังนี้
- ใช้งาน AI เวอร์ชัน Pro ฟรี 1 ปี สามารถเข้าใช้งาน Generative AI ชั้นนำเวอร์ชันที่ต้องเสียค่าบริการ โดยรัฐบาลจะจัดสรรโควตาการใช้งานให้ตลอดระยะเวลา 12 เดือน
- หลักสูตร Learn to Earn คอร์สเรียนออนไลน์ระยะสั้นที่ร่วมมือกับบริษัทเทคโนโลยีระดับโลก เพื่อฝึกทักษะการเขียนคำสั่ง (Prompt Engineering) อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถนำไปต่อยอดเพื่อสร้างรายได้
- ใบประกาศนียบัตรสากล ผู้ที่เรียนจบหลักสูตรตามเกณฑ์จะได้รับใบรับรอง เพื่อใช้ในการพัฒนาโปรไฟล์สำหรับการสมัครงานหรือพัฒนาธุรกิจ
เงื่อนไขและขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการ โดยโครงการนี้เปิดรับประชาชนชาวไทยที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป โดยมีขั้นตอน ดังนี้
- การลงทะเบียนและยืนยันตัวตน ลงทะเบียนผ่านระบบส่วนกลางของรัฐ โดยใช้แอปพลิเคชัน ThaiD หรือแอปพลิเคชัน “ทางรัฐ” (Digital ID) เพื่อป้องกันการสวมสิทธิและการนำสิทธิไปซื้อขาย
- การผ่านเกณฑ์หลักสูตร ผู้สมัครต้องเข้าเรียนและผ่านเกณฑ์ที่กำหนดในหลักสูตร “Learn to Earn” ก่อน จึงจะสามารถเปิดระบบใช้งาน AI รุ่น Pro ได้
- การเปิดใช้งาน ใช้งานเครื่องมือ AI ผ่านแพลตฟอร์มกลางของโครงการต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 12 เดือน
เงื่อนไขการใช้งานและมาตรการควบคุม
1. การใช้งานจะทำผ่านหน้าเว็บหรือระบบกลางของโครงการ ไม่ใช่การแจกบัญชีแยกส่วนตัวของค่ายนั้นๆ (เช่น ไม่ได้ไอดี ChatGPT Plus แยกเฉพาะ) โดยระบบจะเชื่อมต่อผ่าน API และจัดสรรโควตาปริมาณการใช้งาน (Token) ให้แต่ละบุคคลตามความเหมาะสม
2. การจัดสรรโควตาตามกลุ่มเป้าหมาย (ตามลำดับก่อนหลัง) สิทธิจำนวน 5 ล้านคน จะถูกแบ่งโควตาตามกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด ได้แก่
- กลุ่มนักเรียน นักศึกษา และศิษย์เก่าที่กำลังหางาน
- กลุ่มผู้ประกอบการรายย่อย (SMEs) และสตาร์ตอัป
- กลุ่มบุคลากรภาครัฐและครูอาจารย์
(หากโควตาในกลุ่มนั้นๆ เต็ม ผู้สมัครจะต้องรอสิทธิในรอบถัดไป โดยระบบยึดหลักตามลำดับการสมัครและผ่านเกณฑ์ก่อนหลัง)
3. การริบสิทธิคืน หากได้รับสิทธิแล้วไม่มีการใช้งาน (Inactive) หรือเรียนไม่จบตามระยะเวลาที่กำหนด ระบบจะทำการริบสิทธิคืนเพื่อส่งต่อโควตาให้ผู้สมัครในรายชื่อสำรองทันที
4. ข้อห้ามการซื้อขายสิทธิ เพราะสิทธิผูกติดกับระบบยืนยันตัวตน (Digital ID) ของผู้สมัครโดยตรง ห้ามนำสิทธิไปปล่อยเช่า ซื้อขาย หรือให้ผู้อื่นสวมสิทธิ หากฝ่าฝืนจะถูกตัดสิทธิทันทีและอาจดำเนินคดีตามกฎหมาย
5. นโยบายการจ่ายเงินตามจริง (Pay per use) รัฐบาลกำหนดเงื่อนไขสัญญาเป็นแบบใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้น เพื่อลดความเสี่ยงในการสูญเสียงบประมาณกรณีที่มีผู้ใช้งานจริงไม่ครบ 5 ล้านคน
ความปลอดภัยและอธิปไตยข้อมูล โดยข้อมูลการใช้งานและชุดคำสั่ง (Prompt) ทั้งหมดในโครงการจะถูกจัดเก็บบนระบบคลาวด์ภายในประเทศไทย โดยผู้ให้บริการ AI จากต่างประเทศจะไม่สามารถนำข้อมูลดิบหรือข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ไปฝึกฝน (Train) โมเดลต่อได้ เพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
นอกจากนี้ ข้อมูลการใช้งานที่จัดเก็บในรูปแบบที่ไม่ระบุตัวตน (Anonymized Data) จะถูกนำไปใช้พัฒนาโครงการ ThaiLLM เพื่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้าน AI ของประเทศไทยในระยะยาว
ช่องทางการติดตามข้อมูลอย่างเป็นทางการ โดยโครงการ TH-AI Passport มีกำหนดเปิดให้ประชาชนเริ่มลงทะเบียนได้ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2569 สำหรับวันเปิดรับสมัครและเกณฑ์การพิจารณาอย่างเป็นทางการ สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) www.onde.go.th
ที่มา: ข่าวจริงประเทศไทย
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