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“ชัชชาติ” ปล่อยคลิปช่วงสุดท้าย ชวนเลือกตั้งผู้ว่า 28 มิ.ย. ชี้อาจจะไม่ได้นอนมา
ชัชชาติ ปล่อยคลิปช่วงสุดท้ายหาเสียง ชวนเลือกตั้งผู้ว่า กทม. 28 มิ.ย. ชี้อาจจะไม่ได้นอนมา ถ้าอยู่บ้าน ทีมเราอาจจะอดได้ไปต่อ
นาย ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ แคนดิเดตชิงเก้าอี้ผู้ว่ากรุงเทพมหานคร โพสต์คลิปช่วงโค้งสุดท้ายก่อนเลือกตั้งผู้ว่า ระบุว่า “เห็นหลายคน บอกว่า นอนมาแน่ ความจริงแท้ ไม่มีแน่ อาจพลิกผัน ถ้าอยู่บ้าน ไม่ออกไป ใช้สิทธิกัน ทีมเรานั้น อาจอดไป ได้นอนยาว 28 มิถุนา กาเบอร์เก้า ช่วยพาเรา ก้าวต่อไป ไม่นอนเหงา ทุกคะแนน มีค่า อนาคตเรา
ลุกไปเข้า คูหา ประชาธิปไตย เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร อาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2569 เวลา 8:00-17:00 น. ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ เบอร์ 9”
พร้อมโพสต์คลิปตนเองอ่านกลอน และนอนเรียงกันเป็นรูปทรงเลข 9 ด้วย
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