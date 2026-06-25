เปิดรายได้ บริษัท สามเมืองเจริญรุ่งเรืองกิจ จำกัด รายรับ 9,672 บาท ขาดทุนสุทธิกว่า 2.6 ล้านบาท

งบการเงินล่าสุด 31 ธ.ค. 2568 ของบริษัทอสังหาริมทรัพย์ นนทบุรี เผยรายได้รวมเพียง 9,672.93 บาท แต่มีรายจ่ายสูงถึง 2.6 ล้านบาท ทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท
เผยข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าระบุว่า บริษัท สามเมืองเจริญรุ่งเรืองกิจ จำกัด งบการเงินล่าสุดสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2568 มีรายได้รวมเพียง 9,672.93 บาท ขณะที่รายจ่ายรวมสูงถึง 2,619,289.72 บาท ส่งผลให้ขาดทุนสุทธิ 2,609,616.79 บาท
บริษัทจดทะเบียนจัดตั้งเมื่อ 14 กันยายน 2559 ด้วยทุนปัจจุบัน 5,000,000 บาท ตั้งอยู่เลขที่ 93/64 หมู่ 9 ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140 แจ้งประกอบธุรกิจซื้อและขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองซึ่งไม่ใช่เพื่อที่พักอาศัย
ณ วันที่ 30 เมษายน 2569 มีกรรมการ 3 ราย ได้แก่ นางสุภาวิณี ทั้งพรม ซึ่งถือหุ้นใหญ่สุด 70% นายพิชิต ทั้งพรม และนางสาวสำเภา บุญเอี่ยม
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