ข่าวการเมือง
“ชนนพัฒฐ์” ท้ออยากได้กำลังใจ บางวันน้ำตาไหล บางครั้งแอบท้อ เสียใจที่โดนติ
ชนนพัฒฐ์ ท้ออยากได้กำลังใจ บางวันน้ำตาไหล บางครั้งแอบท้อ เสียใจที่โดนติ เลือก สส. คนนี้มาได้ไง ขอโทษคนในพื้นที่อย่างใจจริง
นายชนนพัฒฐ์ นาคสั้ว หรือ สส.กฤต สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสงขลา เขต 4 พรรคกล้าธรรม โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กระบายระบุว่า บางวัน ที่เราตื่นมาทุกๆ เรื่อง ที่เกิดขึ้น อยากให้เป็นแค่ความฝัน ทำไมชีวิตต้องมาเจออะไรแบบนี้ บางวันน้ำตาไหล บางครั้งแอบท้อ อยากได้กำลังใจ
ก่อนจะโพสต์ต่อโดยใช้อีกบัญชีว่า เราเสียใจทุกครั้ง ที่มีคนมาติว่า เลือก สส. คนนี้มาได้ไง แต่เขาไม่เคยรู้เลยว่าบ้านเรา พื้นที่เราอยู่กันยังไง คาบสมุทรเราอบอุ่นขนาดไหน บ้านเมืองพัฒนาอย่างไร ขอโทษคนบ้านเราจากใจจริง
ก่อนจะปิดท้ายด้วยการโพสต์คลิปอยู่กับครอบครัวระบุว่า “กำลังใจที่ดีที่สุด คือกำลังใจจากครอบครัว”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ที่ประชุมสภามีมติ 308:126 เสียง ไม่ส่งตัว “ชนนพัฒฐ์” ให้ DSI คดีเว็บพนัน
- ด่วน! อัยการสูงสุดชี้ขาด สั่งฟ้อง “ชนนพัฒฐ์ นาคสั้ว” กับพวก คดีฟอกเงิน-เว็บพนัน
ติดตาม The Thaiger บน Google News:
ข่าวล่าสุด
ข่าว
“ชัชชาติ” ปล่อยคลิปช่วงสุดท้าย ชวนเลือกตั้งผู้ว่า 28 มิ.ย. ชี้อาจจะไม่ได้นอนมา
5 วินาที ที่แล้ว
เศรษฐกิจ
เปิดรายได้ บริษัท สามเมืองเจริญรุ่งเรืองกิจ จำกัด รายรับ 9,672 บาท ขาดทุนสุทธิกว่า 2.6 ล้านบาท
15 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง
“ชนนพัฒฐ์” ท้ออยากได้กำลังใจ บางวันน้ำตาไหล บางครั้งแอบท้อ เสียใจที่โดนติ
22 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง
“สุชาติ” ส่งทนายแจ้งความ “อิงฟ้า-มรรค” ถูกกล่าวหากินป่าทับลาน ทำเสียชื่อ
37 นาที ที่แล้ว
ข่าว
เพจดังแฉ สอบท้องถิ่น 2568 นามสกุลเดียวกัน กวาดที่ 1 ทั้ง 3 ตำแหน่ง เรียกร้อง ป.ป.ช. สอบ
38 นาที ที่แล้ว
บันเทิง
ดีเจแนน อัปเดตอาการป่วย ตุ่มที่เส้นเสียง หนักถึงขั้นไร้เสียงพูด ตัดพ้อเป็นวิบากกรรมชีวิต
1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ
คลิปวินาทีระทึก แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ถล่มเวเนซุเอลา คาดผู้เสียชีวิตพุ่งสูง
1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง
ยุติธรรม เผย “ป้อม ภาวุธ” เตรียมเข้าพบ DSI 2 ก.ค. ชี้แจงคดีลงทุน Forex
1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ
แผ่นดินไหวแคลิฟอร์เนีย ระดับ 5.6 แรงสุดในรอบ 86 ปี มีผู้ได้รับบาดเจ็บ
2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ
ราคาทองวันนี้ 25 มิ.ย. 69 เปิดตลาดดิ่ง 1,350 บาท ทองรูปพรรณขายออก 63,800 บาท
2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง
“ทักษิณ” เป็นประธานพิธีสวดอภิธรรมศพวันสุดท้าย “พล.ต.ท.ชัจจ์” อดีต รมช. ยุค “ยิ่งลักษณ์”
2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ
แผ่นดินไหวญี่ปุ่น ระดับ 6.9 ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต สั่งเฝ้าระวังใกล้ชิด
2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง
ก.พ.ร. เดินหน้าแยก กระทรวงการท่องเที่ยว ออกจากกีฬา เอาไปรวมวัฒนธรรมแทน
3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ
แผ่นดินไหวเวเนซุเอลา 2 ลูก ระดับ 7.2 และ 7.5 หวั่นยอดผู้เสียชีวิตอาจถึงแสน
3 ชั่วโมง ที่แล้ว