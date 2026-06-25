การเงินเศรษฐกิจ

เตือน! ไทยช่วยไทย พลัส 1000 บาท ใช้ไม่หมด ยกยอดไปเดือนหน้าได้ไหม?

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 25 มิ.ย. 2569 10:47 น.| อัปเดต: 25 มิ.ย. 2569 10:47 น.
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ไทยช่วยไทย พลัส 1000 บาท ใช้ไม่หมดทบยอดเดือนหน้าไม่ได้

5 วันสุดท้าย! สิทธิ ไทยช่วยไทย พลัส 1,000 บาทเดือนมิถุนายน ใช้ไม่หมด ยกยอดทบเดือนถัดไปไม่ได้ เปิดเงื่อนไขใช้จ่าย วิธีสั่งอาหารเดลิเวอรีผ่านแอปฯ เป๋าตัง

เข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายของเดือนมิถุนายน หลายคนที่เข้าร่วม โครงการไทยช่วยไทย พลัส 60/40 อาจยังมีสิทธิเหลือในระบบและเกิดข้อสงสัยว่าหากใช้สิทธิ 1,000 บาทไม่หมดภายในสิ้นเดือนนี้สามารถยกยอดไปรวมกับเดือนหน้าได้หรือไม่

คำตอบคือ สิทธิดังกล่าวไม่สามารถทบไปใช้ในเดือนถัดไปได้ ดังนั้นผู้ที่มีวงเงินเหลือควรวางแผนการใช้จ่ายให้ดี เนื่องจากเหลือเวลาอีกเพียง 5 วันเท่านั้น

ไทยช่วยไทย พลัส ซื้ออะไรได้บ้าง?

สำหรับผู้ที่กำลังมองหาช่องทางใช้สิทธิ โครงการนี้เปิดให้จับจ่ายได้ทั้งค่าอาหาร เครื่องดื่ม และสินค้าทั่วไปตามร้านค้าที่ร่วมรายการ ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหาร สตรีทฟู้ด ร้านขายของชำ ร้านธงฟ้าราคาประหยัด และร้านโชห่วยรายย่อย รวมถึงร้านค้าบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย กองทุนหมู่บ้าน วิสาหกิจชุมชน และนิติบุคคลขนาดเล็กที่มีรายได้ไม่เกิน 1.8 ล้านบาทต่อปี

นอกจากนี้ยังครอบคลุมค่าเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ ผู้ใช้สิทธิสามารถจ่ายค่าโดยสาร ได้แก่

รถไฟฟ้า BTS, MRT (สายสีน้ำเงิน ม่วง เหลือง ชมพู), สายสีแดง และ Airport Rail Link มีเงื่อนไขว่าต้องสแกนซื้อตั๋วหรือเหรียญโดยสารเที่ยวเดียวที่ห้องจำหน่ายตั๋วเท่านั้น ห้ามใช้เติมเงินเข้าบัตรโดยสาร และต้องเดินทางภายในวันที่ซื้อ

นอกจากนี้ยังใช้จ่ายค่ารถเมล์ ขสมก. รถทัวร์ บขส. และเรือด่วนเจ้าพระยาได้ตามปกติ หากค่าโดยสารเกินวงเงินต่อวัน สามารถจ่ายส่วนต่างเป็นเงินสดได้

ไทยช่วยไทย พลัส ไม่สามารถใช้สิทธิซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยาสูบ บัตรกำนัล บัตรเงินสด และบริการที่ต้องจ่ายล่วงหน้าทุกชนิด

ข้อควรระวังสำคัญในการใช้สิทธิ คือต้องสแกนคิวอาร์โค้ดชำระเงินแบบพบหน้า (Face-to-face) เท่านั้น ห้ามทำธุรกรรมผ่านช่องทางออนไลน์หรือคนกลาง และห้ามร้านค้าทอนเงินหรือแลกสิทธิเป็นเงินสดเด็ดขาด

ดีเดย์ 15 มิ.ย. ไทยช่วยไทย พลัส เดลิเวอรี่ เริ่มใช้วันแรก เช็กวิธีที่นี่

ขั้นตอนใช้ ไทยช่วยไทย พลัส สั่งเดลิเวอรี

เพื่อเพิ่มความสะดวก โครงการยังรองรับการสั่งอาหารเดลิเวอรีผ่าน 4 แพลตฟอร์มหลัก ได้แก่ Grab, LINE MAN, ShopeeFood และ Robinhood ตามขั้นตอนดังนี้

  • เข้าไปที่หน้าแรกของแอปพลิเคชันเป๋าตัง
  • เลือกแบนเนอร์ “ฟู้ดเดลิเวอรี”
  • จากนั้นเลือกแพลตฟอร์มและร้านอาหารที่ต้องการ
  • เมื่อกดสั่งอาหาร ระบบจะเชื่อมต่อไปยังแอปพลิเคชันเดลิเวอรีเพื่อชำระค่าส่ง
  • เมื่อจ่ายค่าส่งสำเร็จและได้รับแจ้งเตือน ก็รอรับอาหารที่บ้านได้ทันที

ข้อมูลจาก : ไทยช่วยไทยพลัส

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sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

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