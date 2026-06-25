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เพจดังแฉ สอบท้องถิ่น 2568 นามสกุลเดียวกัน กวาดที่ 1 ทั้ง 3 ตำแหน่ง เรียกร้อง ป.ป.ช. สอบ

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 25 มิ.ย. 2569 10:18 น.| อัปเดต: 25 มิ.ย. 2569 10:54 น.
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สอบท้องถิ่น 2568 นามสกุลเดียวกัน กวาดที่ 1 ทั้ง 3 ตำแหน่ง เรียกร้อง ป.ป.ช. สอบ

ผลสอบแข่งขันท้องถิ่น ภาคเหนือ เขต 2 ศูนย์สอบพิษณุโลก ปี 2568 พบผู้ได้อันดับ 1 ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล นักนิติกร และนักวิชาการตรวจสอบภายใน ใช้นามสกุลเดียวกัน ชมรม STRONG ต้านทุจริตเรียกร้องให้ ป.ป.ช. สอบสวน

ผลสอบแข่งขันท้องถิ่น ภาคเหนือ เขต 2 ศูนย์สอบพิษณุโลก ปี 2568 มีผู้ที่ใช้นามสกุล บุญเอี่ยม ได้อันดับ 1 พร้อมกันถึง 3 ตำแหน่ง ได้แก่ นักทรัพยากรบุคคล นักนิติกร และนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชมรม STRONG ต้านทุจริตประเทศไทย โพสต์ตั้งคำถามบนเฟซบุ๊กว่าเหตุการณ์นี้ “บังเอิญ หรือควรมีการตรวจสอบ”

ทั้งนี้ ยังไม่มีหลักฐานยืนยันว่ามีการทุจริตในกระบวนการสอบ และยังไม่มีหน่วยงานใดออกมาตั้งข้อกล่าวหาบุคคลที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลที่ปรากฏในโซเชียลมีเดียเป็นเพียงข้อสังเกตต่อความเป็นไปได้ที่น่าพิจารณา

นอกจากผลสอบแล้ว ยังมีการเผยแพร่ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ บริษัท สามเมืองเจริญรุ่งเรืองกิจ จำกัด จดทะเบียนเลขที่ 93/64 ม.9 ต.บางเลน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 14 ก.ย. 2559 ทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท วัตถุประสงค์หลักคือซื้อขายรับจัดจำนองอสังหาริมทรัพย์ โดยมีกรรมการ 3 คน ถือหุ้นรวม 50,000 หุ้น

เปิดรายได้ บริษัท สามเมืองเจริญรุ่งเรืองกิจ จำกัด รายรับ 9,672 บาท ขาดทุนสุทธิกว่า 2.6 ล้านบาท

งบการเงินของบริษัทแสดงให้เห็นว่า ปี 2564 มีกำไร 891,674 บาท แต่ขาดทุนติดต่อกันตั้งแต่ปี 2565 ถึงปี 2568 โดยปี 2568 มีรายได้เพียง 9,672 บาท แต่มีรายจ่ายสูงถึง 2,619,289 บาท ขาดทุนสุทธิ 2,609,616 บาท ขณะที่สินทรัพย์รวมอยู่ที่ 28,202,395 บาท แต่หนี้สินรวมสูงกว่าที่ 28,873,725 บาท

ผลสอบแข่งขันท้องถิ่น ภาคเหนือ เขต 2 ศูนย์สอบพิษณุโลก ปี 2568 พบผู้ได้อันดับ 1 ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล นักนิติกร และนักวิชาการตรวจสอบภายใน ใช้นามสกุลเดียวกัน
ชมรม STRONG ต้านทุจริตประเทศไทย

ชมรม STRONG เรียกร้องให้ตรวจสอบ

ชมรม STRONG ต้านทุจริตประเทศไทย ระบุว่าข้อเท็จจริงที่ผู้สอบนามสกุลเดียวกันได้อันดับ 1 พร้อมกัน 3 ตำแหน่งนั้น ยังไม่ถือเป็นหลักฐานการทุจริต แต่เป็นข้อมูลที่ควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบความโปร่งใสของกระบวนการสอบ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อประชาชน และเรียกร้องให้แจ้งไปยัง สำนักงาน ป.ป.ช. สื่อสารองค์กร สำนักงาน ป.ป.ท. และกองบังคับการปราบปราม

ผู้ที่สงสัยว่ามีการทุจริตในการสอบแข่งขันท้องถิ่นสามารถยื่นเรื่องร้องเรียนได้ที่สำนักงาน ป.ป.ช. โดยตรง เพื่อให้มีการตรวจสอบอย่างเป็นทางการและโปร่งใส

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 25 มิ.ย. 2569 10:18 น.| อัปเดต: 25 มิ.ย. 2569 10:54 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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