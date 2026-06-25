ประวัติ “จ่าสิบตรี ดร.พิชิต ทั้งพรม” ผอ.กองยุทธศาสตร์ฯ เทศบาลเมืองวิเชียรบุรี
เปิดประวัติ “จ่าสิบตรี ดร.พิชิต ทั้งพรม” ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองวิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์
จากกรณีที่เพจดังเผยว่า จ่าสิบตรี ดร.พิชิต ทั้งพรม ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองวิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ ลาออกจากราชการ กระทั่งรองนายกเทศมนตรีเมืองวิเชียรบุรียืนยันว่า จ่าสิบตรี ดร.พิชิต ได้ติดต่อมายังคณะผู้บริหารเทศบาลฯ และแสดงเจตนาชัดเจนว่าต้องการยื่นใบลาออก โดยคาดว่าจะเข้ายื่นภายใน 1-2 วัน
ประวัติ จ่าสิบตรี ดร.พิชิต ทั้งพรม
จ่าสิบตรี ดร.พิชิต เคยดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาพิเศษนายกเทศมนตรีเมืองวิเชียรบุรีมาก่อน ก่อนขึ้นมารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ จ่าสิบตรี ดร.พิชิต ทั้งพรม มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาพื้นที่ เช่น การดำเนินการระบบประปาบาดาลในอำเภอวิเชียรบุรี การส่งเสริมกิจกรรมชมรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ และการติดตามการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ
จากการตรวจสอบเว็บไซต์เทศบาลเมืองวิเชียรบุรี พบบุคคลที่มีนามสกุล “ทั้งพรม” ทั้งหมด 3 ราย ได้แก่
- พ.อ.อ.ดร.ณัฐพงษ์ ทั้งพรมพาณิชย์ นายกเทศมนตรีเมืองวิเชียรบุรี
- จ่าสิบตรี ดร.พิชิต ทั้งพรม ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
- น.ส.วิภาวี ทั้งพรม เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองวิเชียรบุรี
นอกจากนี้ จากการสืบค้นในเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จ่าสิบตรี ดร.พิชิต ทั้งพรม ยังได้ปรากฏชื่อเป็นหนึ่งในกรรมการของ บริษัท สามเมืองเจริญรุ่งเรืองกิจ จำกัด ดำเนินกิจการการซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองที่ไม่ใช่ เพื่อเป็นที่พักอาศัย จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2559 ด้วยทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท ปัจจุบันบริษัทบริษัทดังกล่าวยังคงดำเนินกิจการอยู่
เพจดังแฉ สอบท้องถิ่น 2568 นามสกุลเดียวกัน กวาดที่ 1 ทั้ง 3 ตำแหน่ง เรียกร้อง ป.ป.ช. สอบ
ที่อยู่ของบริษัทดังกล่าว ซึ่งตั้งอยู่บ้านเลขที่ 93/64 หมู่ที่ 9 ต.บางเลน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี ซึ่งเป็นที่อยู่เดียวกันกับที่ บก.ปปป. และ ป.ป.ช. ได้เข้าตรวจค้นซึ่งเป็นสถานที่สำหรับ แก้ไขกระดาษคำตอบ เพื่อปรับคะแนนให้ตรงกับรายชื่อของผู้ที่ยอมจ่ายเงิน ในการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) ปี 2568 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน ที่ผ่านมา
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