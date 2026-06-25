เอวา โดนตัดต่อคลิปโยงดรามา ปมเลิก เนท My Mate Nate วอนให้เกียรติครอบครัวฝ่ายชาย

เอวา ปวรวรรณ โดนตัดต่อคลิปโยงดรามา ปมเลิกอดีตแฟนหนุ่ม เนท My Mate Nate ยันไม่เคยนอกใจ วอนให้เกียรติครอบครัวฝ่ายชาย
กลายเป็นประเด็นร้อนที่เจ้าตัวต้องรีบออกมาชี้แจงในทันที สำหรับ เอวา ปวรวรรณ ยูทูปเบอร์คุณหนูหมื่นล้าน ถูกโซเชียลเล่นงาน หลังมีคนนำคลิปวิดีโอที่เธอเคยไปสัมภาษณ์ในรายการต่าง ๆ มาตัดต่อและเชื่อมโยงไปถึงสาเหตุการเลิกรากับอดีตแฟนหนุ่มยูทูปเบอร์ เนท My Mate Nate จนเริ่มได้กลิ่นดรามา
ล่าสุด เอวา ปวรวรรณ ต้องรีบออกมาโพสต์ข้อความชี้แจงการถูกโยงจนเกิดดรามาขึ้นผ่านทางไอจีสตอรี่ส่วนตัว พร้อมแท็กชื่อ เนท My Mate Nate และ น้ำตาล วิลาสินี ด้วย โดยระบุว่า
“เอวาต้องออกมาพูดเพราะไม่อยากให้คนโยงไปมั่วซั่วไปหมด ทุกครั้งที่เอวาออกรายการ และต้องตอบคำถาม หลายคนจะชอบตัดต่อคลิป และ โยงให้เกิดดราม่าเสมอ ซึ่งมันน่าเหนื่อยใจมาก ๆ ค่ะ เอวาอยากบอกว่า พี่เนทไม่เคยนอกใจเอวา และเอวาก็เคารพเขาในฐานะพี่ชายคนนึงเสมอ ไม่อยากให้ใครต้องโดนว่าจากสิ่งที่เขาไม่ได้ทำ และมันผ่านมาจะ 2 ปีแล้ว เอวาอยากที่จะให้เกียรติครอบครัวพี่เนทด้วยค่ะ”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- “เอวา” รำถวายปู่ภุชงค์นาคราช โดนวิจารณ์หนัก รับรู้สึกเสียใจ มีเวลาซ้อมแค่ 3 วัน
- เนท My Mate Nate คุกเข่าขอแฟนสาว น้ำตาล วิลาสินี แต่งงาน ฉลองรัก 1 ปี
- เอวา ปวรวรรณ ประกาศข่าวดี เตรียมมีบ้าน 13 ชั้นหลังที่ 2 สมฐานะคุณหนูหมื่นล้าน
อ้างอิงจาก : IG sunflowava
ติดตาม The Thaiger บน Google News: