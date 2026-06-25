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“สุชาติ” ส่งทนายแจ้งความ “อิงฟ้า-มรรค” ถูกกล่าวหากินป่าทับลาน ทำเสียชื่อ
สุชาติ ส่งทนายแจ้งความ “อิงฟ้า วราหะ และ มรรค จันเหลือง รวมถึงผู้ใช้ TikTok อีกหนึ่งราย ถูกกล่าวหากินป่าทับลาน ทำเสียชื่อเสีย
นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) มอบอำนาจให้ นายณัฐวุฒิ วงศ์เนียม ทนายความส่วนตัว เข้าร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน ฟ้องร้องเอาผิดดำเนินคดีกับ นายมรรค จันเหลือง นักกีฬาและผู้ฝึกสอนกีฬาสกีและสโนว์บอร์ด อิงฟ้า วราหะ นางงามและนักแสดง รวมไปถึงผู้ใช้ TikTok อีกหนึ่งราย
สำหรับการฟ้องร้องครั้งนี้สืบเนื่องจากที่ถูกกล่าวหาว่า กินป่าจากประเด็นที่เกี่ยวข้องกับมติคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลาน
นายสุชาติเห็นว่ามีการกล่าวหาที่สร้างความเสียหายต่อชื่อเสียง จึงมอบให้ทนายความดำเนินการตามกฎหมาย ในวันนี้ที่สน.ทองหล่อ ในเวลา 13.00 น.
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