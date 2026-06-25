ทราย สมุทร โพสต์ขอความช่วยเหลือ เผยคนทั้งโลกรู้ นอกจากสายเลือดตัวเอง
ทราย สมุทร เคลื่อนไหวโพสต์ข้อความปริศนา “Please help me” เผยทุกคนในโลกรับรู้ได้นอกจากสายเลือดตัวเอง ก่อนขึ้นศาลไกล่เกลี่ย 8 ก.ค.นี้
เกิดอะไรขึ้น? ทราย สก๊อต หรือ ทราย สมุทร โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ทราย สมุทร – Psi Samut Ψ ระบุว่า “ตอนแรกทรายก็เชื่อแต่ถึงตอนนี้ ไม่มีนัด ไม่ได้มีประชุม ไม่มีความคืบหน้า มีแต่ขึ้นศาลวันที่ 8 ทุกคนในโลกรับรู้ได้นอกจากสายเลือดตัวเอง Please help me”
หลังจากโพสต์ดังกล่าวถูกแชร์ออกไป ชาวเน็ตต่างตั้งข้อสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้น บางส่วนคาดการณ์ว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับคดีที่กำลังอยู่ในกระบวนการ ซึ่งจะมีการนัดไกล่เกลี่ยข้อพิพาทอีกครั้งในวันที่ 8 กรกฎาคม 2569 ที่จะถึงนี้
อย่างไรก็ดียังไม่ทราบแน่ชัดว่าข้อความของ ทราย สมุทร นั้นเกี่ยวข้องกับเรื่องใด หากมีความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบอีกครั้ง
ย้อนกลับไปเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2569 เวลา 9 นาฬิกา ศาลแพ่งพระโขนงนัดไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ในคดีหมายเลขดำที่ พ.101/2569 ระหว่าง นางจีรานุช ภิรมย์ภักดี โจทก์ กับ นายสิรณัฐ สก๊อต จำเลย ในคดีเรื่องเพิกถอนการให้ ซึ่งเลื่อนมาจากนัดเดิมเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2569
คดีนี้ เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2569 โจทก์ยื่นฟ้อง และจำเลยยื่นคำให้การแล้ว
ในการนี้ ศาลแพ่งพระโขนงดำเนินกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทมาแล้ว 2 ครั้ง และในนัดไกล่เกลี่ยครั้งนี้ คู่ความทั้งสองฝ่ายมาศาลด้วยตนเอง ภายหลังเสร็จสิ้นกระบวนการ คู่ความ ทั้งสองฝ่ายมีความประสงค์ขอนัดไกล่เกลี่ยข้อพิพาทอีกครั้งในวันที่ 8 กรกฎาคม 2569 เวลา 9 นาฬิกา ซึ่งเป็นวันสืบพยานโจทก์ตามที่นัดไว้แล้ว
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