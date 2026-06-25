ยุติธรรม เผย “ป้อม ภาวุธ” เตรียมเข้าพบ DSI 2 ก.ค. ชี้แจงคดีลงทุน Forex
กระทรวงยุติธรรม เผย ป้อม ภาวุธ เตรียมเข้าพบ DSI 2 ก.ค. ชี้แจงคดีลงทุน Forex ให้ศาลใช้ดุลยพินิจตัดสินว่าคลิปที่เผยแพร่เป็นการชักชวนหรือไม่
พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ รมว.ยุติธรรม ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) รับคดี Forex เป็นพิเศษ คาดว่าจะใช้เวลานานหรือไม่ในการแจ้งข้อกล่าวหาว่า พยายามเร่งรัด แต่ในเรื่องธุรกรรมต่างๆ ค่อนข้างเยอะ เช่น ธุรกรรมการเงินมีถึง 6-7 หมื่นธุรกรรม ทำให้ต้องใช้เวลาในการวิเคราะห์ รวมถึงเรื่องของพยานหลักฐาน ซึ่งในวันที่ 16 มิ.ย.ที่ผ่านมา ดีเอสไอได้มีปฏิบัติการตรวจค้น 24 จุด ได้พยานหลักฐานค่อนข้างมาก ทั้งเอกสารและคอมพิวเตอร์ ทำให้มีการตั้งคณะทำงานโดยมีการเพิ่มเจ้าหน้าที่เข้ามาอีก เพราะเกรงจะล่าช้า เบื้องต้นตนได้ให้นโยบายว่า ต้องมีการรายงานให้ประชาชนรับทราบทุก 15 วัน เพื่อให้ได้ทราบความคืบหน้า
สำหรับ ป้อม ภาวุธ พงษ์วิทยภานุ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน นั้น กำหนดให้มาพบในวันที่ 2 ก.ค. โดยทุกคนที่ได้ออกหมายเรียกไป ได้มีหมายเหตุว่า หากพร้อมสามารถมาพบพนักงานสอบสวนได้เลย
เมื่อถามว่า ดีเอสไอมองอย่างไรที่นายภาวุธชี้แจงว่า ในคลิปไม่ได้เป็นการโฆษณาเชิญชวน พล.ต.ท.รุทธพล กล่าวว่า ตรงนี้เป็นเรื่องของการรวบรวมพยานหลักฐาน และเป็นเรื่องที่ทางศาลจะใช้ดุลยพินิจในการตัดสินว่า คลิปวิดีโอที่เผยแพร่ในสื่อเป็นลักษณะการเทรด หรือการชักชวน โฆษณาชวนเชื่อ
เมื่อถามว่า ขณะนี้ทางดีเอสไอและธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กำลังทำงานอย่างเข้มข้นใช่หรือไม่ พล.ต.ท.รุทธพล กล่าวว่า ช่วงนี้มีการประสานและบูรณาการร่วมกัน ที่สำคัญที่สุด คือ ในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ที่ทางดีเอสไอได้ส่งเรื่องไปยัง ปปง.หลายวันแล้ว เพื่อร่วมในการตรวจสอบ เมื่อถามอีกว่า ขณะนี้ ปปง.เริ่มรู้ถึงเส้นเงินแล้วหรือยัง พล.ต.ท.รุทธพล กล่าวว่า ขณะนี้ยังไม่ถึงตรงนั้น เพราะธุรกรรมค่อนข้างเยอะ คงต้องให้เวลาและความเป็นธรรมเพื่อตรวจสอบให้ละเอียด
เมื่อถามว่า มีกระแสข่าวว่า นายภาวุธจะลาออกจาก สส.บัญชีรายชื่อ จะทำให้การตรวจสอบเร็วขึ้นหรือไม่ เพราะไม่มีเรื่องเอกสิทธิ์ สส.คุ้มครอง พล.ต.ท.รุทธพล กล่าวว่า เรื่องลาออกตนไม่ทราบ แต่เรื่องเร็วหรือช้า ทางดีเอสไอ ปปง. และธปท. จะดำเนินการตรวจสอบไปตามขั้นตอนปกติ
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