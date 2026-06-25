คลิปวินาทีระทึก แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ถล่มเวเนซุเอลา คาดผู้เสียชีวิตพุ่งสูง
เปิดคลิปนาทีวิปโยค ประชาชนหนีตายอลหม่าน พยานเผยสภาพย่าน La Candelaria พังย่อยยับประหนึ่งฉากในหนังสยองขวัญ
สำนักข่าวรายงานความคืบหน้าเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงที่สั่นสะเทือนไปทั่วประเทศเวเนซุเอลา ส่งผลให้เกิดความตื่นตระหนกขีดสุดและสร้างความเสียหายเป็นวงกว้าง โดยมีการเผยแพร่คลิปวิดีโอวินาทีที่แผ่นดินเริ่มสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงท่ามกลางเสียงตะโกนด้วยความหวาดกลัวของประชาชนว่า “มันกำลังสั่น! แผ่นดินไหวครั้งใหญ่เกิดขึ้นแล้ว!”
จากรายงานในพื้นที่พบว่าแรงสั่นสะเทือนทำให้อาคารบางส่วนพังทลายลงมา และมีกลุ่มควันหรือฝุ่นหนาทึบพวยพุ่งขึ้นมาจากยอดตึกต่างๆ เนื่องจากการสั่นสะเทือนที่รุนแรง โดยเฉพาะในย่าน La Candelaria ซึ่งถูกระบุว่าเป็นพื้นที่ที่เผชิญกับภัยพิบัติอย่างหนักจนสภาพพังพินาศโดยสิ้นเชิง พยานในเหตุการณ์ระบุว่าสถานการณ์ในพื้นที่ดังกล่าว “เลวร้ายมาก” และเต็มไปด้วยเศษซากความเสียหาย
หนึ่งในผู้รอดชีวิตเปิดเผยนาทีหนีตายว่า เธอและเพื่อนบ้านต้องพยายามฝ่ากลุ่มควันที่หนาทึบจนมองไม่เห็นทางออกมาจากตัวอาคารที่ผนังแตกร้าว โดยเธอระบุว่า “บรรยากาศเหมือนหนังภาพยนตร์สยองขวัญ” ที่ต้องปีนข้ามกองเศษอิฐเศษปูนและซากปรักหักพังเพื่อเอาชีวิตรอดออกมาพร้อมกับเด็กทารกและเพื่อนบ้านคนอื่นๆ
ขณะนี้สถานการณ์ยังคงเต็มไปด้วยความโศกเศร้า มีรายงานเสียงร้องไห้ระงมและการออกตามหาบุคคลในครอบครัวที่สูญหายไปในกองซากอาคาร เช่น กรณีของชายชื่อ “อันโตนิโอ” ที่ญาติกำลังร้องเรียกด้วยความสิ้นหวัง ทั้งนี้ จากความรุนแรงของเหตุการณ์ทำให้มีการคาดการณ์เบื้องต้นว่าอาจมีผู้เสียชีวิตรวมแล้วเป็นจำนวนมากถึงหลักพันคนไปจนถึงหลักแสนคน
Me han pasado este vídeo del Aeropuerto de Maiquetia. dios mío… pic.twitter.com/sSH0yboQVP
— Said Rahal (@srahalh) June 24, 2026
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