สั่งพักราชการ “จ่าพิชิต” เอี่ยวคดีโกงข้อสอบท้องถิ่น แม้เจ้าตัวแจ้งขอลาออก
ก.ท.จ.เพชรบูรณ์ สั่งพักราชการ “จ่าพิชิต” ผ.อ.กองยุทธศาสตร์ วิเชียรบุรี เอี่ยวคดีโกงข้อสอบท้องถิ่น แม้เจ้าตัวแจ้งยื่นลาออก
จากกรณีที่ตำรวจ กก.2 บก.ปปป. ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ช. นำกำลังตรวจค้น หลังได้รับร้องเรียนกลุ่มบุคคลและติวเตอร์บางกลุ่ม แอบอ้างว่ามี “เส้นสายภายใน” สามารถช่วยเหลือผู้สมัครสอบให้ผ่านการคัดเลือกและเข้ารับราชการท้องถิ่นได้ โดยขบวนการนี้จะเรียกรับเงินตั้งแต่ 350,000 บาท สำหรับตำแหน่งทั่วไป และราคาเพิ่มสูงถึง 700,000 – 800,000 บาท หากเป็นการสอบในพื้นที่ที่มีการแข่งขันสูง ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะเจอกระดาษคำตอบ 3 พันใบ มูลค่าเสียหาย 4.5 พันล้าน
โดย จ.ส.ต.ดร.พิชิต หรือ จ่าพิชิต ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์ฯ เทศบาลเมืองวิเชียรบุรี ต.ท่าโรง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ ตกเป็นหนึ่งในผู้ต้องสงสัยในคดีดังกล่าวนั้น
ล่าสุดที่ประชุม ก.ท.จ.เพชรบูรณ์ ได้มีมติเห็นชอบสั่งพักราชการ ผอ.พิชิต เพื่อรอฟังผลการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง กรณีถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีทุจริตสอบแข่งขันบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่น
โดย นายศรัณยู มีทองคำ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ลงนามในหนังสือส่งถึงนายกเทศมนตรีเมืองวิเชียรบุรี ลงวันที่ 24 มิ.ย.2569 เพื่อแจ้งผลมติที่ประชุม ก.ท.จ.เพชรบูรณ์ ครั้งที่ 6/2569 เห็นชอบให้สั่งพักราชการพนักงานเทศบาลรายดังกล่าวอย่างเป็นทางการแล้ว
ทั้งนี้ก่อนหน้านี้มีรายงานว่า จ่าพิชิต ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองวิเชียรบุรี ได้ติดต่อมายังคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี โดยแสดงเจตนาต้องการยื่นใบลาออกจากราชการ นั้นเป็นเรื่องจริง แต่ยังไม่เข้ามายื่น โดยคาดการณ์ว่า ผอ.พิชิต ฯ จะเข้ายื่นลาออก ภายใน 1-2 วันนี้
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