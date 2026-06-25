ดีเจแนน อัปเดตอาการป่วย ตุ่มที่เส้นเสียง หนักถึงขั้นไร้เสียงพูด ตัดพ้อเป็นวิบากกรรมชีวิต

ดีเจแนน อัปเดตอาการป่วย ตุ่มที่เส้นเสียง ดีขึ้นเกือบ 90% ตัดพ้อช่วงแรกเหมือนวิบากกรรม ไร้เสียงพูด ต้องเขียนเพื่อสื่อสาร ทรมานจนร้องไห้ทุกวัน
ภายหลังจากที่ ดีเจแนน กัญดา ดีเจสาวขวัญใจแฟน ๆ คลื่น COOLfarenheit ได้ออกมาแจ้งข่าวให้แฟน ๆ ได้ทราบถึงสาเหตุที่ตนหายไปนานไม่ได้จัดรายการวิทยุตามปกติ เพราะป่วยเป็น ‘ตุ่มที่เส้นเสียง’ ส่งผลให้เธอนั้นเสียงแหบจนแทบจะไม่มีเสียงพูด แพทย์จึงสั่งให้งดใช้เสียงเพื่อรักษาอาการ
ดีเจแนน ร่ำไห้ หวั่นจบอาชีพดีเจถาวร หลังป่วยตุ่มในเส้นเสียง แหบจนจัดรายการไม่ได้
ล่าสุด 24 มิถุนายน 2569 ดีเจแนน ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน เพื่ออัปเดตอาการป่วยตุ่มที่เส้นเสียงของเธอให้แฟน ๆ ได้หายห่วงกันแล้วว่า อาการดีขึ้นประมาณ 80-90% ก่อนหน้านี้ทุกข์ทรมานมากเพราะไม่มีเสียงพูด ต้องใช้วิธีการเขียนเพื่อสื่อสารกับคนที่บ้าน ตอนนี้จากที่มี 2 ตุ่มก็เหลือตุ่มเดียวและมีขนาดที่เล็กลงด้วย
“มีคนถามเยอะมาก เป็นโรคตุ่มที่เส้นเสียง อาจจะใช้เสียงเยอะ พักผ่อนน้อย ด้วยอายุเยอะแล้วก็เลยรีคัฟเวอร์ช้า ถามว่าหายหรือยังก็ยังไม่หาย ตอนแรกมีสองตุ่มซ้ายขวา ตอนนี้ตุ่มนึงหายไปแล้ว ส่วนอีกอันยุบเหลือเล็กมากๆ หมอก็เลยให้รักษาตัวเองไม่ต้องผ่าตัด ถ้าวันไหนนอนน้อยหรือใช้เสียงเยอะก็จะกลับมาแหบอีก ก็ประคับประคองไป แต่ก็ขอหมอว่าไม่ผ่าตัด จบที่ดูแลตัวเอง
เป็นช่วงเวลาที่ทรมานที่สุดในชีวิต แล้วคิดว่าเกิดมา 50 กว่าปีนี่คือวิบากกรรมที่สุดในชีวิต ชีวิตใช้เสียงหากิน มันก็เศร้าก็เครียด แล้วตอนนั้นไม่มีวี่แววว่าจะหายหรือเปล่า ใช้เขียนเอากับคนที่บ้าน มีช่วงนึงที่เป็นหนักมากคือเขียนหมดเลย เขียนทุกอย่างที่อยากพูดออกไปเพราะไม่มีเสียงออกมาเลย และมันก็ค่อยๆ ดีขึ้น แต่ที่ทรมานมาก ๆ ก็คือสองเดือน นอนไม่ได้ ทุกข์ทรมานแสนสาหัส อาจจะด้วยผสมกับวัยทองทำให้เรานอนไม่หลับ พอนอนไม่หลับมันก็ไม่พักฟื้น
ขอบคุณทุกคน ขอบคุณที่เป็นห่วง ขอบคุณทุกกำลังใจ บางคนส่งชื่อหมอมาให้ ส่งยา ส่งวิธีการรักษา หรือบางคนอยู่คนละอย่าง แล้วนักร้องเยอะมากส่งช่องทางการติดต่อหมอ ส่งสอนการใช้เสียงมาให้ เห็นข้อความแล้วร้องไห้เลย ได้รับความห่วงใยจากทุกคน ขอบคุณทุกกำลังใจจากทุกคน และทำให้รู้ว่าฉันจะยังไม่ทิ้งอาชีพนี้ ตอนนี้ดีขึ้น
ถ้าถามว่าอาการเป็นยังไงตอนนี้ 80-90 เปอร์เซ็นต์ สุขภาพสำคัญที่สุด สุขภาพใจสำคัญกว่าสุขภาพกาย ถ้าคุณมีสุขภาพใจที่เข้มแข็ง มองโลกในแง่ดี คิดบวก จิตเป็นนายกายเป็นบ่าว ใจจะสั่งให้ร่างกายหายจากการเจ็บป่วยได้ อย่าทำงานหนัก ต่อให้หาเงินได้มากแค่ไหนถ้าทำงานหนักเกินไป มันทำร้ายคุณได้ ทำแต่พอเหมาะพอดี”
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ภาพจาก : FB COOL J Nan
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