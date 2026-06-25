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แผ่นดินไหวแคลิฟอร์เนีย ระดับ 5.6 แรงสุดในรอบ 86 ปี มีผู้ได้รับบาดเจ็บ
แผ่นดินไหวแคลิฟอร์เนีย ระดับ 5.6 ในรอบ 86 ปี มีผู้ได้รับบาดเจ็บ แต่ยังไม่ทราบจำนวน เบื้องต้นไม่มีผู้เสียชีวิตหรืออาคารเสียหายรุนแรง
เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน สำนักข่าว CBS รายงานว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหวระดับ 5.6 ในทางตอนเหนือของรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ถือเป็นแผ่นดินไหวที่รุนแรงที่สุดในรอบเกือบ 86 ปี
เบื้องต้นมีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บ ทั้งนี้ทางการยังไม่ทราบรายละเอียดหรือจำนวนที่ชัดเจน โดยทางการจะต้องรับฟังรายงานต่อไป แต่ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต รวมถึงอาคารเสียหายรุนแรง
นอกจากนี้มีรายงานว่าประชาชนกว่า 6,000 ครัวเรือนรอบศูนย์กลางแผ่นดินไหวเผชิญปัญหาไฟฟ้าดับ โดยทางการขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงถนนหรือทางด่วนเพื่อที่จะให้เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบและซ่อมแซมหากจำเป็น
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