ข่าวดาราบันเทิง

ส่งกำลังใจ นุ้ย สุจิรา แจ้งข่าวสูญเสียคุณพ่อ โพสต์ภาพกราบลาครั้งสุดท้าย

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 25 มิ.ย. 2569 09:18 น.| อัปเดต: 25 มิ.ย. 2569 09:18 น.
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ส่งกำลังใจ นุ้ย สุจิรา แจ้งข่าวสูญเสียคุณพ่อ โพสต์ภาพกราบลาครั้งสุดท้าย

ส่งกำลังใจให้ “นุ้ย สุจิรา” แจ้งข่าวสูญเสียคุณพ่อ เผยความในใจ “มีเวลาเท่าไหร่ก็ไม่พอ” ก่อนโพสต์ภาพกราบลาท่านเป็นครั้งสุดท้าย

นับเป็นอีกหนึ่งข่าวการสูญเสียของครอบครัวคนบันเทิง เมื่อ นุ้ย สุจิรา ดาราพิธีกรและนางสาวไทยปี 2544 ได้โพสต์แจ้งข่าวเศร้า สูญเสียคุณพ่ออันเป็นที่รัก โดยเจ้าตัวได้ก้มกราบลาพ่อเป็นครั้งสุดท้าย พร้อมเผยความในใจระบุว่า

“เพิ่งเข้าใจวันนี้ มีเวลาเท่าไหร่ก็ไม่พอ ป๊าต้องเดินทางไกล แต่ใจเราใกล้กันนะ ทุกคนรักป๊า รักก๋ง ขอบคุณที่ดูแลลูก ๆ หลาน ๆ เป็นอย่างดีมาตลอด พ่อคือแบบอย่างของความทุ่มเทเพื่อคนที่รัก ขับรถไปส่งตั้งแต่ลูกยันหลาน บุญใดที่ลูกได้ทำของน้อมส่งให้พ่อปู่เป็นที่รัก ไปสู่ภพภูมิที่ดี จนกว่าจะพบกันใหม่ รักเสมอ และจะคิดถึงตลอดไป 24.6.2569”

ส่งกำลังใจ นุ้ย สุจิรา แจ้งข่าวสูญเสียคุณพ่อ โพสต์ภาพกราบลาครั้งสุดท้าย-5 ส่งกำลังใจ นุ้ย สุจิรา แจ้งข่าวสูญเสียคุณพ่อ โพสต์ภาพกราบลาครั้งสุดท้าย-1

ท่ามกลางกำลังใจจากคนบันเทิงและแฟนคลับที่คอมเมนต์ร่วมแสดงความเสียใจกับครอบครัวของนุ้ย สุจิรา ด้วย

คนบันเทิงและแฟนคลับร่วมส่งกำลังใจ คนบันเทิงและแฟนคลับร่วมส่งกำลังใจ-1

ส่งกำลังใจ นุ้ย สุจิรา แจ้งข่าวสูญเสียคุณพ่อ โพสต์ภาพกราบลาครั้งสุดท้าย-2

ส่งกำลังใจ นุ้ย สุจิรา แจ้งข่าวสูญเสียคุณพ่อ โพสต์ภาพกราบลาครั้งสุดท้าย-4

 

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โพสต์ที่แชร์โดย Nui Sujira Aroonpipat (@nuisujiraa)

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อ้างอิงจาก : IG nuisujiraa

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Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

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