ส่งกำลังใจ นุ้ย สุจิรา แจ้งข่าวสูญเสียคุณพ่อ โพสต์ภาพกราบลาครั้งสุดท้าย

ส่งกำลังใจให้ “นุ้ย สุจิรา” แจ้งข่าวสูญเสียคุณพ่อ เผยความในใจ “มีเวลาเท่าไหร่ก็ไม่พอ” ก่อนโพสต์ภาพกราบลาท่านเป็นครั้งสุดท้าย
นับเป็นอีกหนึ่งข่าวการสูญเสียของครอบครัวคนบันเทิง เมื่อ นุ้ย สุจิรา ดาราพิธีกรและนางสาวไทยปี 2544 ได้โพสต์แจ้งข่าวเศร้า สูญเสียคุณพ่ออันเป็นที่รัก โดยเจ้าตัวได้ก้มกราบลาพ่อเป็นครั้งสุดท้าย พร้อมเผยความในใจระบุว่า
“เพิ่งเข้าใจวันนี้ มีเวลาเท่าไหร่ก็ไม่พอ ป๊าต้องเดินทางไกล แต่ใจเราใกล้กันนะ ทุกคนรักป๊า รักก๋ง ขอบคุณที่ดูแลลูก ๆ หลาน ๆ เป็นอย่างดีมาตลอด พ่อคือแบบอย่างของความทุ่มเทเพื่อคนที่รัก ขับรถไปส่งตั้งแต่ลูกยันหลาน บุญใดที่ลูกได้ทำของน้อมส่งให้พ่อปู่เป็นที่รัก ไปสู่ภพภูมิที่ดี จนกว่าจะพบกันใหม่ รักเสมอ และจะคิดถึงตลอดไป 24.6.2569”
ท่ามกลางกำลังใจจากคนบันเทิงและแฟนคลับที่คอมเมนต์ร่วมแสดงความเสียใจกับครอบครัวของนุ้ย สุจิรา ด้วย
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อ้างอิงจาก : IG nuisujiraa
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